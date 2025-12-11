Die USA fordern laut Selenskyj im Rahmen eines neuen Friedensplans eine entmilitarisierte Handelszone in der Ostukraine. Militärexperte Julian Werner analysiert bei ZDFheute live.

Bei den Friedensverhandlungen für die Ukraine sprechen sich die USA, nach Angaben des ukrainischen Präsidenten Selenskyj, für eine entmilitarisierte Sonderwirtschaftszone im Osten der Ukraine aus. Demnach sollen sich ukrainische Streitkräfte aus der Region zurückziehen, gleichzeitig sollen die russischen Streitkräfte nicht in dieses Gebiet einmarschieren.

Wie beeinflusst der neue Vorschlag die Friedensverhandlungen? Wie ist die aktuelle Lage an der Front? Darüber spricht ZDFheute live mit Militärexperte Julian Werner. ZDF-Reporterin Alica Jung berichtet aus Kiew und ZDF-Korrespondentin Claudia Bates aus Washington.

Unser Podcast

Unsere Ukraine-Updates gibt's auch im wöchentlichen Podcast "Militär & Macht - Die Analyse". Alle Folgen findet ihr hier: https://kurz.zdf.de/LlT6h/