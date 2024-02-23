Podcast zum Ukraine-Krieg: "Militär und Macht"

Analyse zum Krieg in der Ukraine:Militär und Macht: Der Podcast von ZDFheute
Seit Beginn der russischen Invasion in der Ukraine vor zwei Jahren analysiert ZDFheute live regelmäßig die militärische Lage - ab jetzt immer freitags auch als Podcast.
"Militär und Macht - Die Analyse" - so heißt der Podcast von ZDFheute zum Krieg in der Ukraine. Er basiert auf Experteninterviews von ZDFheute live, bei denen die Fragen der User in der App und auf YouTube im Mittelpunkt stehen. Dort berichten auch ZDF-Reporter, die in der Ukraine unterwegs sind, von vor Ort. Die jeweils halbstündigen Analysen gibt es ab sofort als Podcast zum Hören für unterwegs.
Wo ist der Podcast zu finden?
Alle Sendungen von ZDFheute live gibt es auch weiter hier in der App und auf unserem YouTube-Kanal. Dort können auch Sie sich mit Fragen und Kommentaren beteiligen.