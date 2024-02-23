Podcast zum Ukraine-Krieg: "Militär und Macht"

"Militär und Macht - Die Analyse" - so heißt der Podcast von ZDFheute zum Krieg in der Ukraine. Er basiert auf Experteninterviews von ZDFheute live, bei denen die Fragen der User in der App und auf YouTube im Mittelpunkt stehen. Dort berichten auch ZDF-Reporter, die in der Ukraine unterwegs sind, von vor Ort. Die jeweils halbstündigen Analysen gibt es ab sofort als Podcast zum Hören für unterwegs.