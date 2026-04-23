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Film-Star Jodie Foster im ZDF: Möchte gerne Großmutter werden

Hollywood-Star im ZDF-Interview:Jodie Foster möchte gerne Oma werden: "Würde mir gefallen"

von Nadia Nasser und Jens Lindner

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Hollywood-Star Jodie Foster spricht sehr persönlich über ihre Familie und ihre beiden Söhne. Dabei wird deutlich, wie eng die Beziehung ist - und was ihr besonders wichtig ist.

Jodie Foster wieder im Kino zu sehen

Oscar-Preisträgerin Jodie Foster ist wieder auf der Kinoleinwand zu sehen: In "Paris Murder Mystery" spielt sie die Psychoanalytikerin Lilian Steiner, die plötzlich zur Detektivin wird.

16.04.2026 | 2:24 min

Jodie Foster wünscht sich sehr, Oma zu werden. "Das würde mir gefallen", sagte die Schauspielerin dem ZDF. Wobei das am Ende eine Entscheidung ihrer beiden Söhne sei, betont Foster.

Ich sage meinen Kids immer: 'Wenn ihr euch gegen Kinder entscheidet, ist das auch völlig in Ordnung.'

Jodie Foster, Schauspielerin

Sie wisse, dass sich gerade viele junge Menschen gegen eigene Kinder entschieden: "Mehr denn je, aus vielen Gründen."

Es ist eine merkwürdige Welt, die wir ihnen hinterlassen.

Jodie Foster, Schauspielerin

"Aber klar: Heimlich kaufe ich natürlich schon süße kleine Turnschühchen - in Rot,“ witzelt sie weiter.

Jodie Fosters Lieblingsrolle ist es, Mutter zu sein

Für Jodie Foster ist das Muttersein das Schönste in ihrem Leben: Die Söhne Charles (27) und Kit (24) seien ihr größter Stolz. Sie habe eine tolle Beziehung zu ihren beiden Söhnen.

Meine besten Freunde. Ich liebe sie einfach. Es sind die Menschen, mit denen ich am liebsten zu Abend esse oder rede. Die Jungs sind sehr unterschiedlich.

Jodie Foster, Schauspielerin

Seit zwölf Jahren ist sie mit der Schauspielerin Alexandra Hedison verheiratet. Ihre beiden Söhne stammen aus ihrer vorherigen Beziehung mit der Produzentin Cydney Bernard.

Kate Hudson wieder auf dem rotem Teppich

Schauspielerin Kate Hudson zeigte sich strahlend auf dem roten Teppich für die Premiere der zweiten Staffel von "Running Point".

17.04.2026 | 0:29 min

Jodie Foster ist aktuell mit einem französischen Film im Kino

Foster kann auf eine lange Filmkarriere zurückblicken. Sie hat schon während ihrer Kindheit vor der Kamera gestanden. Weltberühmt wurde sie mit dem Film "Taxi Driver" neben Robert de Niro.

Für "Das Schweigen der Lämmer" bekam sie ihren ersten von insgesamt zwei Oscars. Aktuell ist sie in dem Film "Paris Murder Mystery" in den Kinos zu sehen.

Über dieses Thema berichtete hallo Deutschland in dem Beitrag "Jodie Foster in französischem Kinofilm" am 16.04.2026 um 17:10 Uhr.
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