Hollywood-Star im ZDF-Interview:Jodie Foster möchte gerne Oma werden: "Würde mir gefallen"
von Nadia Nasser und Jens Lindner
Hollywood-Star Jodie Foster spricht sehr persönlich über ihre Familie und ihre beiden Söhne. Dabei wird deutlich, wie eng die Beziehung ist - und was ihr besonders wichtig ist.
Jodie Foster wünscht sich sehr, Oma zu werden. "Das würde mir gefallen", sagte die Schauspielerin dem ZDF. Wobei das am Ende eine Entscheidung ihrer beiden Söhne sei, betont Foster.
Sie wisse, dass sich gerade viele junge Menschen gegen eigene Kinder entschieden: "Mehr denn je, aus vielen Gründen."
"Aber klar: Heimlich kaufe ich natürlich schon süße kleine Turnschühchen - in Rot,“ witzelt sie weiter.
Jodie Fosters Lieblingsrolle ist es, Mutter zu sein
Für Jodie Foster ist das Muttersein das Schönste in ihrem Leben: Die Söhne Charles (27) und Kit (24) seien ihr größter Stolz. Sie habe eine tolle Beziehung zu ihren beiden Söhnen.
Seit zwölf Jahren ist sie mit der Schauspielerin Alexandra Hedison verheiratet. Ihre beiden Söhne stammen aus ihrer vorherigen Beziehung mit der Produzentin Cydney Bernard.
Jodie Foster ist aktuell mit einem französischen Film im Kino
Foster kann auf eine lange Filmkarriere zurückblicken. Sie hat schon während ihrer Kindheit vor der Kamera gestanden. Weltberühmt wurde sie mit dem Film "Taxi Driver" neben Robert de Niro.
Für "Das Schweigen der Lämmer" bekam sie ihren ersten von insgesamt zwei Oscars. Aktuell ist sie in dem Film "Paris Murder Mystery" in den Kinos zu sehen.
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