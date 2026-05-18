Bei den Filmfestspielen in Cannes sind in diesem Jahr viele deutsche Filme dabei, darunter zahlreiche ZDF-Koproduktionen. Vorreiterin ist Schauspielerin Sandra Hüller.

Bei den Filmfestspielen in Cannes ist die deutschsprachige Filmbranche gut vertreten, etwa mit Sandra Hüller in "Vaterland", "Gentle Monster" und "The Meltdown". 15.05.2026 | 6:31 min

Geht doch! Zahlreiche deutsche Filme, Stars, Koproduktionen sind dieses Jahr zu Gast in Cannes, auf dem Olymp der Filmkunst. Mit Valeska Grisebach hat Cannes erneut eine deutsche Regisseurin in den Wettbewerb geholt, nach dem - mit dem Jurypreis gekrönten - Erfolg von Mascha Schilinskis Drama "In die Sonne schauen" im letzten Jahr.

"Das geträumte Abenteuer" heißt ihr Film. Es ist eine ZDF/arte-Koproduktion, die wie ihr letztes Werk "Western" in Bulgarien spielt und gerade noch rechtzeitig fürs Festival fertig geworden ist.

Schauplatz: Eine Grenzregion an der türkischen und griechischen Grenze. In diesem abgehängten, entlegenen Teil von Europa blühen Drogen und Schmuggel, kontrolliert von rivalisierenden Mafiabanden. Für die Weltpremiere ihres Films ist noch etwas Geduld gefragt, denn sie findet erst ganz am Ende des Festivals statt.

In Cannes feierte der Film "Fatherland" seine Weltpremiere. 15.05.2026 | 1:31 min

Sandra Hüller spielt in "Vaterland" Erika Mann

Bereits zu Recht stürmisch gefeiert in Cannes: Die deutsche Koproduktion "Vaterland". Pawel Pawlikowski, Pole und Kosmopolit mit jüdischen Wurzeln, hat in verschiedenen Teilen Europas gelebt, darunter auch Deutschland. Viele seiner Filme umkreisen Hintergründe und Folgen des Zweiten Weltkriegs.

In "Vaterland" geht es um die erste Deutschlandreise des Literatur-Nobelpreisträgers Thomas Mann nach dem Krieg. Im Film reist Mann 1949 aus dem kalifornischen Exil in seine zerstörte Heimat, um einen Goethe-Preis in Frankfurt und Weimar entgegenzunehmen.

Er wird von seiner Tochter Erika begleitet - gespielt von Sandra Hüller. In einem schwarzen Buick startet Thomas Mann in Frankfurt seine Reise durch ein geteiltes Land, chauffiert von Tochter Erika.

Dem Film "Gentle Monster" werden im Wettbewerb um die goldene Palme von Cannes gute Chancen zugerechnet. 16.05.2026 | 1:32 min





"Vaterland" ist kein Biopic, sondern ein Drama, das historische Ereignisse verdichtet. Die Handlung des Films ist Fiktion, denn tatsächlich wurde Thomas Mann auf dieser Reise von seiner Frau Katia und nicht seiner Tochter begleitet.

Für den Film jedoch ist Sandra Hüller in der Rolle der Erika Mann ein Glücksfall. Auch diesmal verfügt Sandra Hüller souverän über ihre Figur, ihre Erika Mann managt den weltberühmten Vater auf einer emotionsgeladenen Reise. Erneut vermag es Hüller, das Publikum in Cannes durch ihr intensives Spiel in den Bann zu ziehen.

Cannes öffnete Sandra Hüller die Türen

Hier in Cannes startete sie vor zehn Jahren international durch, als Managerin Ines in Maren Ades Wettbewerbsbeitrag "Toni Erdmann". Als 2023 dann gleich zwei Filme mit ihr in der Hauptrolle die Hauptpreise abräumten (Goldene Palme für "Anatomie eines Falls" und Großer Preis der Jury für "The Zone of Interest"), avancierte sie zum Gesicht des Festivals.

Im März stellten Ryan Gosling und Sandra Hüller in London den Film "Der Astronaut - Project Hail Mary" vor. Hüller sagt im Interview, warum Gosling der beste Kollege sei, "den man sich vorstellen kann". 10.03.2026 | 0:59 min

Seit den Erfolgen in Cannes ging es für Hüller steil bergauf: Spröde, unangepasst, cool: Die 48-jährige Schauspielerin aus Thüringen ist derzeit das Aushängeschild des deutschen Kinos in der Filmbranche. Doch gerade hier in Cannes - die berühmteste Momentaufnahme des Kinos - wird deutlich, dass deutsche Darstellerinnen und Darsteller immer häufiger in internationalen Produktionen präsent sind.

Man könnte von einem Sandra-Hüller-Effekt für das deutsche Kino sprechen. Eine, die "den Weg ebnet für andere", wie es Schauspiel-Kollegin Saskia Rosendahl im Interview mit "3sat Kulturzeit" formuliert.

Lars Eidinger ist mit zwei Filmen vertreten Im ungarischen Wettbewerbsbeitrag "Moulin" spielt er einen Nazi.

In der ZDF-Koproduktion "Heimsuchung" von Volker Schlöndorff. Der Film erzählt von Flucht, Vertreibung und der Suche nach Heimat im Zuge des Zweiten Weltkriegs.

"The Meltdown" und "Gentle Monster" mit deutschen Schauspiel-Talenten

Saskia Rosendahl spielt in dem chilenischen Filmdrama "The Meltdown" mit beeindruckender Präsenz die Mutter eines 14-jährigen deutschen Mädchens, das Anfang der 1990er beim Skifahren in den Anden spurlos verschwindet. Sie und ihre verschwundene Tochter kommen "aus einem Land, das es nicht mehr gibt": Der DDR. Vor dem Hintergrund des Endes der Militärdiktatur in Chile zieht der Film Parallelen zur untergegangenen DDR und dem stockenden Übergang zum Kapitalismus.

Mit einer Gala sind im südfranzösischen Cannes die 79. Filmfestspiele eröffnet worden. Viele internationale Stars und eine starke deutsche Präsenz prägen die Ausgabe. 12.05.2026 | 2:43 min

Wie Saskia Rosendahl debütiert auch die Berlinerin Jella Haase mit einem Film in Cannes. Als Polizeibeamtin ermittelt sie im österreichischen Wettbewerbsbeitrag - eine ZDF/arte Koproduktion - "Gentle Monster" gegen Pädokriminalität, Seite an Seite mit Lea Seydoux und Catherine Deneuve.

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