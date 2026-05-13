Schauspiel-Ikone wird 85:Was Senta Berger so besonders macht
von Christiane Lange
Von Hollywood bis Kaiserschmarrn. Senta Berger wird heute 85 Jahre alt. Eine Hommage an die Schauspiel-Ikone in fünf Punkten.
Senta Berger ist mehr als eine große Schauspielerin. Sie ist eine Persönlichkeit, die Generationen begleitet hat - mit Talent, Herz und Haltung. Heute feiert sie ihren 85. Geburtstag. Dieser Text ist die Würdigung einer Grand Dame. Fünf Punkte, die Senta Berger so besonders machen:
Senta Berger: Ihre Wiener Herkunft - Charme und Herzlichkeit
Trifft man Senta Berger, spürt man sofort ihre Wiener Art: elegant, humorvoll und immer ein wenig eigen. Bei unseren Dreharbeiten für eine ZDF-Dokumentation zu ihrem 80. Geburtstag - mitten in Corona-Zeiten - brachte sie einen großen Koffer voller Fotos aus ihrem Leben mit, viele aus ihrer Kindheit.
Aufgewachsen im Gemeindebau, trat sie früh mit ihrem Vater, einem studierten Musiker, in Wiener Wirtshäusern auf. Und dann beginnt sie bei unserem Treffen einfach zu singen - textsicher und voller Gefühl.
Ihre Hollywood-Karriere - die "Viennese Bombshell"
Senta Berger ist eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die auch in Amerika Karriere gemacht hat. Berger drehte mit Größen wie Charlton Heston, Dean Martin, Yul Brynner und Kirk Douglas.
Berger hat dadurch spannende Hollywood-Geschichten zu erzählen. Etwa, wie ihr damaliger Partner Michael Verhoeven sie in Amerika am Set besuchte und die Stars neugierig auf ihn waren.
Viele Jahre später ließ Douglas fragen, ob sie noch mit "diesem Boy" zusammen sei - da waren Berger und Verhoeven längst Jahrzehnte verheiratet.
Senta Berger - der Familienmensch
Trotz ihres immensen Erfolgs war und ist Senta Berger immer ein Familienmensch geblieben. Ihre Ehe mit Regisseur Michael Verhoeven galt als Vorbild-Ehe. Auch bei unseren Dreharbeiten zu ihrem 80. Geburtstag war er dabei, hielt sich aber diskret im Hintergrund. Sie waren nicht nur ein Liebespaar, sondern auch Geschäftspartner, gründeten die gemeinsame Produktionsfirma Sentana Film.
Mit seinem Tod nach kurzer, schwerer Krankheit im April 2024 verlor sie ihren Lebensmenschen. Ein Jahr später drehte sie mit ihrem Sohn Simon Verhoeven den Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". Die Arbeit habe sie zwar abgelenkt, aber ihren Schmerz nicht gelindert:
Halt geben ihr ihre Söhne Simon und Luca sowie ihre Rolle als Großmutter.
Ihre ikonischen Rollen - Vielfalt statt Schablone
Senta Berger hat sich nie auf ein Rollenbild festlegen lassen. Sie spielte kompromisslose, starke Frauen wie die Kommissarin Dr. Eva Maria Prohacek im ZDF-Krimi "Unter Verdacht", bodenständige und eigenwillige Figuren wie die Gerdi in "Die schnelle Gerdi" - und natürlich ihre Paraderolle als Mona in "Kir Royal".
Ihre Stärke und Haltung
Besonders beeindruckend ist ihre klare Haltung. Senta Berger setzte sich früh für Frauenrechte ein, sprach offen über Missstände im Filmgeschäft und protestierte 1971 gegen den Abtreibungsparagrafen.
Auch gegen rechte Gewalt engagierte sie sich. Ebenso bemerkenswert ist ihr respektvoller Umgang: stets höflich, nie überheblich, immer nah am Menschen.
Jede Begegnung mit ihr bleibt besonders. An ihrem Geburtstag soll es was Süßes geben. Das verriet sie uns noch bei dem gemeinsamen Interview mit ihrem Sohn Simon im März dieses Jahres:
Christiane Lange ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Bayern und hat in den letzten Jahren Senta Berger mehrmals zu Dreharbeiten getroffen.
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