Von Hollywood bis Kaiserschmarrn. Senta Berger wird heute 85 Jahre alt. Eine Hommage an die Schauspiel-Ikone in fünf Punkten.

Was Senta Berger so besonders macht

Nach ihrem Sturz Anfang des Jahres möchte sie an ihrem Ehrentag einen Walzer aufs Parkett bringen. In achteinhalb Jahrzehnten wirkte sie an zahlreichen Film- und Fernsehproduktionen mit. 13.05.2026 | 1:47 min

Senta Berger ist mehr als eine große Schauspielerin. Sie ist eine Persönlichkeit, die Generationen begleitet hat - mit Talent, Herz und Haltung. Heute feiert sie ihren 85. Geburtstag. Dieser Text ist die Würdigung einer Grand Dame. Fünf Punkte, die Senta Berger so besonders machen:

Senta Berger: Ihre Wiener Herkunft - Charme und Herzlichkeit

Trifft man Senta Berger, spürt man sofort ihre Wiener Art: elegant, humorvoll und immer ein wenig eigen. Bei unseren Dreharbeiten für eine ZDF-Dokumentation zu ihrem 80. Geburtstag - mitten in Corona-Zeiten - brachte sie einen großen Koffer voller Fotos aus ihrem Leben mit, viele aus ihrer Kindheit.

Senta Berger und ZDF-Reporterin Christiane Lange bei Dreharbeiten anlässlich ihres achtzigsten Geburtstags vor fünf Jahren.

Aufgewachsen im Gemeindebau, trat sie früh mit ihrem Vater, einem studierten Musiker, in Wiener Wirtshäusern auf. Und dann beginnt sie bei unserem Treffen einfach zu singen - textsicher und voller Gefühl.

Senta Berger verpasste die Premiere ihres Films "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke" wegen eines Oberschenkelbruchs. Nun organisiert ihr Sohn Simon Verhoeven ihr eine eigene Filmpremiere. 17.02.2026 | 0:29 min

Ihre Hollywood-Karriere - die "Viennese Bombshell"

Senta Berger ist eine der wenigen deutschen Schauspielerinnen, die auch in Amerika Karriere gemacht hat. Berger drehte mit Größen wie Charlton Heston, Dean Martin, Yul Brynner und Kirk Douglas.

Berger hat dadurch spannende Hollywood-Geschichten zu erzählen. Etwa, wie ihr damaliger Partner Michael Verhoeven sie in Amerika am Set besuchte und die Stars neugierig auf ihn waren.

Da sagten Mr. Kirk Douglas und Mr. Yul Brynner, oh, das ist also dein Verlobter, ja? Well, just a boy! „ Senta Berger im April 2021

Viele Jahre später ließ Douglas fragen, ob sie noch mit "diesem Boy" zusammen sei - da waren Berger und Verhoeven längst Jahrzehnte verheiratet.

Senta Berger ist kurz vor einem Auftritt gestürzt und hat sich einen Oberschenkelbruch zugezogen, bestätigte ihr Sohn der dpa. Er sagte auch, dass es ihr nach einer OP gut gehe. 19.01.2026 | 0:35 min

Senta Berger - der Familienmensch

Trotz ihres immensen Erfolgs war und ist Senta Berger immer ein Familienmensch geblieben. Ihre Ehe mit Regisseur Michael Verhoeven galt als Vorbild-Ehe. Auch bei unseren Dreharbeiten zu ihrem 80. Geburtstag war er dabei, hielt sich aber diskret im Hintergrund. Sie waren nicht nur ein Liebespaar, sondern auch Geschäftspartner, gründeten die gemeinsame Produktionsfirma Sentana Film.

Mit seinem Tod nach kurzer, schwerer Krankheit im April 2024 verlor sie ihren Lebensmenschen. Ein Jahr später drehte sie mit ihrem Sohn Simon Verhoeven den Film "Ach, diese Lücke, diese entsetzliche Lücke". Die Arbeit habe sie zwar abgelenkt, aber ihren Schmerz nicht gelindert:

Nach dem Drehende ist die Trauer um den Verlust genauso groß wie zuvor, zumindest bei mir. „ Senta Berger im März 2026

Halt geben ihr ihre Söhne Simon und Luca sowie ihre Rolle als Großmutter.

Den dritten Band der Meyerhoff'schen Familiengeschichte verfilmt Simon Verhoeven mit Bruno Alexander als "Joachim" und Senta Berger als dessen Großmutter. Ab 29. Januar im Kino. 27.01.2026 | 2:45 min

Ihre ikonischen Rollen - Vielfalt statt Schablone

Senta Berger hat sich nie auf ein Rollenbild festlegen lassen. Sie spielte kompromisslose, starke Frauen wie die Kommissarin Dr. Eva Maria Prohacek im ZDF-Krimi "Unter Verdacht", bodenständige und eigenwillige Figuren wie die Gerdi in "Die schnelle Gerdi" - und natürlich ihre Paraderolle als Mona in "Kir Royal".

Serien : Die schnelle Gerdi 80er-Jahre Kultserie: Gerdi (Senta Berger) erlebt als Taxifahrerin in München nicht nur lustige Momente. Auch privat geht es wegen Tochter, Hund und jugendlichem Liebhaber Herbert nie langsam zu.

Ihre Stärke und Haltung

Besonders beeindruckend ist ihre klare Haltung. Senta Berger setzte sich früh für Frauenrechte ein, sprach offen über Missstände im Filmgeschäft und protestierte 1971 gegen den Abtreibungsparagrafen.

Viel Prominenz bei der Verleihung des Grimme-Preises: Die Schauspielerin Senta Berger bekam den Ehrenpreis für ihr Lebenswerk. Ausgezeichnet wurde auch die Sendung "Neo Magazin Royale" rund um Jan Böhmermann. 01.04.2017 | 0:27 min

Auch gegen rechte Gewalt engagierte sie sich. Ebenso bemerkenswert ist ihr respektvoller Umgang: stets höflich, nie überheblich, immer nah am Menschen.

Jede Begegnung mit ihr bleibt besonders. An ihrem Geburtstag soll es was Süßes geben. Das verriet sie uns noch bei dem gemeinsamen Interview mit ihrem Sohn Simon im März dieses Jahres:

Wir haben schon gesagt, wir essen Kaiserschmarrn, okay? Damit wir wenigstens eine Antwort haben. „ Senta Berger, Schauspielerin

Christiane Lange ist Reporterin im ZDF-Landesstudio Bayern und hat in den letzten Jahren Senta Berger mehrmals zu Dreharbeiten getroffen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache