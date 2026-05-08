"Dai Dai" statt "Waka Waka": Shakira teasert den offiziellen WM-Song 2026 an. In einem Instagram-Video präsentiert sie ihn im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro.

Pop-Ikone Shakira teilt einen ersten Ausschnitt aus dem offiziellen Song "Dai Dai" zur Fußball-Weltmeisterschaft mit ihren Fans. Darin tanzt sie im Maracanã-Stadion. 08.05.2026 | 0:43 min

Pop-Ikone Shakira wird erneut einen Song zur Fußball-WM beisteuern. Das kündigte die Kolumbianerin in einem kurzen Video in den sozialen Netzwerken am Donnerstag an.

Shakira-Video spielt im Maracanã-Stadion in Brasilien

Der Song "Dai Dai" - italienisch für "Los geht's, los geht's" - zusammen mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy soll am 14. Mai erscheinen. Auch die FIFA teilte den Instagram-Beitrag.

Zu Beginn des rund einminütigen Clips läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Anschließend zeigt Shakira eine kurze Choreographie mit Tänzern, ehe die Kamera aus dem Stadion fährt und auf dem Arenadach "We are ready (Wir sind bereit)" zu lesen ist.

Mit einem Gratis-Konzert an der Copacabana trat Popstar Shakira am Samstagabend in Rio de Janeiro vor schätzungsweise zwei Millionen Menschen auf. 03.05.2026 | 2:42 min

FIFA veröffentlicht erstmals Album mit WM-Songs

Das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada startet am 11. Juni 2026. Erstmals soll es ein ganzes Album mit WM-Songs geben, wie die FIFA bereits im März mitteilte. Nach dem Song "Lighter" von Jelly Roll und Carín Léon, der bei vielen Fans für wenig Begeisterung gesorgt hatte, ist "Dai Dai" der zweite veröffentlichte Beitrag.

Für Shakira, die vor wenigen Tagen noch ein Konzert vor rund zwei Millionen Fans an der Copacabana gegeben hatte, setzt sich eine Erfolgsgeschichte fort. 2010 steuerte die mittlerweile 49-Jährige mit "Waka Waka (This is Africa)" die Hymne zur Endrunde in Südafrika bei. 2014 legte sie mit "La La La" für das Turnier in Brasilien nach, bei dem die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal den WM-Pokal gewann. Dazu performte sie auch schon bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2020.

Knapp eine Woche vor dem geplanten Großkonzert von Shakira an der Copacabana verstarb ein Bühnenarbeiter bei einem Unfall. Laut Feuerwehr wurde der Mitarbeiter in einem Hebesystem eingequetscht. 27.04.2026 | 0:30 min

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