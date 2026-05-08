  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

"Dai Dai": Shakira veröffentlicht neuen WM-Song

Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko:"Dai Dai": Shakira veröffentlicht WM-Song

|

"Dai Dai" statt "Waka Waka": Shakira teasert den offiziellen WM-Song 2026 an. In einem Instagram-Video präsentiert sie ihn im legendären Maracanã-Stadion in Rio de Janeiro.

Shakira gibt Vorgeschmack auf WM-Song 2026

Pop-Ikone Shakira teilt einen ersten Ausschnitt aus dem offiziellen Song "Dai Dai" zur Fußball-Weltmeisterschaft mit ihren Fans. Darin tanzt sie im Maracanã-Stadion.

08.05.2026 | 0:43 min

Pop-Ikone Shakira wird erneut einen Song zur Fußball-WM beisteuern. Das kündigte die Kolumbianerin in einem kurzen Video in den sozialen Netzwerken am Donnerstag an.

Shakira-Video spielt im Maracanã-Stadion in Brasilien

Der Song "Dai Dai" - italienisch für "Los geht's, los geht's" - zusammen mit dem nigerianischen Reggae-Künstler Burna Boy soll am 14. Mai erscheinen. Auch die FIFA teilte den Instagram-Beitrag.

Zu Beginn des rund einminütigen Clips läuft sie mit dem offiziellen WM-Ball Trionda unter dem Arm über den Rasen des legendären Maracanã-Stadions in Rio de Janeiro. Anschließend zeigt Shakira eine kurze Choreographie mit Tänzern, ehe die Kamera aus dem Stadion fährt und auf dem Arenadach "We are ready (Wir sind bereit)" zu lesen ist.

Fans drängen sich am Ufer der Copacabana, um ein kostenloses Konzert von Shakira zu sehen

Mit einem Gratis-Konzert an der Copacabana trat Popstar Shakira am Samstagabend in Rio de Janeiro vor schätzungsweise zwei Millionen Menschen auf.

03.05.2026 | 2:42 min

FIFA veröffentlicht erstmals Album mit WM-Songs

Das XXL-Turnier in den USA, Mexiko und Kanada startet am 11. Juni 2026. Erstmals soll es ein ganzes Album mit WM-Songs geben, wie die FIFA bereits im März mitteilte. Nach dem Song "Lighter" von Jelly Roll und Carín Léon, der bei vielen Fans für wenig Begeisterung gesorgt hatte, ist "Dai Dai" der zweite veröffentlichte Beitrag.

Für Shakira, die vor wenigen Tagen noch ein Konzert vor rund zwei Millionen Fans an der Copacabana gegeben hatte, setzt sich eine Erfolgsgeschichte fort. 2010 steuerte die mittlerweile 49-Jährige mit "Waka Waka (This is Africa)" die Hymne zur Endrunde in Südafrika bei. 2014 legte sie mit "La La La" für das Turnier in Brasilien nach, bei dem die deutsche Nationalmannschaft zum vierten Mal den WM-Pokal gewann. Dazu performte sie auch schon bei der Super-Bowl-Halftime-Show 2020.

Bühnenarbeiter stirbt vor Shakira-Konzert

Knapp eine Woche vor dem geplanten Großkonzert von Shakira an der Copacabana verstarb ein Bühnenarbeiter bei einem Unfall. Laut Feuerwehr wurde der Mitarbeiter in einem Hebesystem eingequetscht.

27.04.2026 | 0:30 min

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa, sid
Über das Thema "Shakira gibt Vorgeschmack auf WM-Song 2026" berichtete hallo deutschland am 08.05.2026 um 12:45 Uhr.
Thema
Fußball-WM

Mehr zur Fußball-WM 2026

  1. Maskottchen der WM 2026
    FAQ

    USA, Mexiko und Kanada:Was man für die Fußball-WM 2026 wissen muss

    von Sebastian Ungermanns
    Video2:13
  2. Das BC Place Stadium, Heimat der Vancouver Whitecaps (Fussball) und der BC Lions (Football), von außen fotografiert

    Fußball-WM 2026:Wie sich Kanada auf die WM vorbereitet

    von Stefan Bier
    Video0:50
  3. FIFA-Kongress: "Mehr Kommerz, weniger Spiele"

    Fußball-WM 2026:FIFA-Kongress: "Mehr Kommerz, weniger Spiele"

    Video3:09
  4. Fußballfans stehen Schlange, um das Bank of America Stadium für ein Spiel zu betreten.

    Experten warnen:Fußball-WM 2026: Sorge vor extremer Hitze

    Video1:19

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Shakira bei der Präsentation des offiziellen Songs zur Fußball-Weltmeisterschaft 2026

    Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko:"Dai Dai": Shakira veröffentlicht WM-Song

    mit Video0:43
  2. König Charles in Ordensrobe in der St. Paul‘s Cathedral
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:König Charles in der St. Paul’s Cathedral

  3. Charlize Theron

    Schauspielerin will Resilienz fördern:Charlize Theron bestellt im Lokal nicht für ihre Tochter

    von Mathilde Bernhard, Jens Lindner
    mit Video2:51
  4. Paul McCartney kündigt am 06.05.2026, bei einem besonderen Fan-Event in den Abbey Road Studios in London, Großbritannien, sein allererstes Duett mit Ringo Starr an.

    Ex-Beatle:Paul McCartney stellt neues Album vor - Duett mit Ringo Starr

    mit Video0:36
  5. Blake Lively und Justin Baldoni

    Vorwurf: Sexuelle Belästigung am Filmset:Blake Lively und Justin Baldoni beenden Rechtsstreit

    mit Video0:39
  6. Britney Spears lächelt in einem roten Kleid in die Kamera

    Bewährungsstrafe nach Alkoholfahrt :Britney Spears entgeht Gefängnisstrafe durch Geständnis

    mit Video1:16
  7. APTOPIX 2026 MET Museum Costume Institute Benefit Gala

    Staraufgebot bei Benefiz-Gala:Met-Gala: Stars feiern Mode und Kunst in New York

    mit Video0:33
  8. Sängerin Shakira läuft mit einer Brasilien-Flagge über eine Bühne, im Hintergrund Publikum.
    Bilderserie

    Am Strand von Rio de Janeiro:Shakira spielt Gratis-Konzert vor zwei Millionen Menschen

    mit Video2:42
  9. Eine Oscar-Statue steht bei den Academy Awards Nominees Luncheon. (Archiv)

    Akademie mit neuen Regeln:Keine Oscars für KI-Schauspieler oder KI-Drehbücher

    mit Video0:46
  10. Anna Wintour und Meryl Streep posieren auf dem Cover

    "Der Teufel trägt Prada 2":Anna Wintour: Von der Chefredakteurin zur Ikone

    Fränzi Meyer, Washington, D.C.
    mit Video2:52
  11. Der deutsche Maler Georg Baselitz in Venedig. (Archiv)

    Maler und Bildhauer:Georg Baselitz ist tot

    mit Video3:11
  12. Ein Bild von Kate und William, wie sie mit ihren drei Kindern auf einer Grasfläche liegen und lächeln.
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Kate und William: Premiere zum 15. Hochzeitstag

  13. König Carl Gustaf von Schweden wird 80

    Seit 53 Jahren auf dem Thron:Carl XVI. Gustaf von Schweden wird 80 Jahre alt

    von Heike Kruse
    mit Video1:28
  14. Kate (2.v.l), Princess of Wales, und Prinz William (r), Prince of Wales, kommen mit ihren Kindern, Prinz George (M,l), Prinzessin Charlotte (l) und Prinz Louis, zum Ostergottesdienst in der St. George's Chapel, Windsor Castle.

    15. Hochzeitstag von William und Kate:Retten sie die Monarchie?

    Wolf-Christian Ulrich, London
    mit Video12:23
  15. Shakira in einem lilafarbenen Outfit steht auf der Bühne und singt und performt

    Tödlicher Unfall vor Konzert in Rio:Bühnentechniker von Shakira bei Vorbereitungen gestorben

    mit Video0:30
  16. Jodie Foster wieder im Kino zu sehen

    Hollywood-Star im ZDF-Interview:Jodie Foster möchte gerne Oma werden: "Würde mir gefallen"

    von Nadia Nasser und Jens Lindner
    mit Video2:24
  17. Ein schwarz-weiß Foto von Queen Elizabeth aus dem Jahr 1953

    Zum 100. Geburtstag der Queen:Elizabeth II.: Ein Leben voller Präzision und Herzlichkeit

    Britta Jäger, London
    mit Video4:15
  18. Queen Elizabeth trägt einen gelben Hut mit Blumen und grinst in die Kamera
    Bilderserie

    Sie wäre 100 Jahre alt geworden:Queen Elizabeth II.: Ihr Leben in Bildern

  19. Rainier III. von Monaco und Grace Kelly bei ihrer Hochzeit.

    70. Hochzeitstag von Grace Kelly:Verspätet, Verlobt, Verheiratet

    von David Römhild
    mit Video8:58
  20. Die französische Schauspielerin Nathalie Baye posiert bei einem Fototermin für den Film „It’s Only the End of the World“ während der 69. Filmfestspiele von Cannes. (Archiv)
    Bilderserie

    Mit 77 Jahren:Frankreich: Schauspielerin Nathalie Baye tot

  21. Sängerin und Modeschöpferin Victoria Beckham wird 50 Jahre.

    Liebesbekenntnis vor 52. Geburtstag:Victoria Beckham: "Wir lieben unsere Kinder so sehr"

    von Christoph Gocke
    mit Video0:54
  22. Sänger D4vd wegen Mordverdacht festgenommen

    Leiche von 14-Jähriger gefunden:TikTok-Star D4vd: Festnahme wegen Mordverdachts

    von Christoph Gocke
    mit Video0:33
  23. Conleth Hill, Peter Dinklage, Nathalie Emmanuel, Emilia Clarke, Liam Cunningham und Kit Harington in einer Szene von Game Of Thrones 2017
    Bilderserie

    Zum 15. Jubiläum der Kultserie :Das wurde aus den "Game of Thrones"-Darstellern

    von Maya Zanettin
  24. Zora Klipp steht hinter einem Kochtresen.

    "Küchenschlacht XXL"- Moderatorin:Zora Klipp: "Ich wusste, dass ich eine Familie will"

    von Steffen Wachs, Hamburg
    mit Video7:26