Vor 70 Jahren gaben sich Grace Kelly und Rainier III. von Monaco das Ja-Wort. Fünf skurrile Fakten über die "Hochzeit des Jahrhunderts".

Die Hochzeit von Fürst Rainier III. von Monaco und Grace Kelly zählt zu den bedeutendsten Medienereignissen der 1950er Jahre und wurde von mehr als 30 Millionen Fernsehzuschauern verfolgt. 17.04.2026 | 8:58 min

30 Millionen Menschen in neun Ländern schauten im April 1956 zu, als Grace Kelly und Rainier III. heirateten. Auf die standesamtliche Trauung folgte die Vermählung in der Kathedrale von Monaco.

Grace Kelly und Rainier III.: Ihr erstes Date lief chaotisch

Ein Reporter der französischen Illustrierten "Paris Match" arrangierte das erste Kennenlernen des Paares im Mai 1955. Am Rande der Filmfestspiele von Cannes soll der Hollywoodstar den Fürsten für eine Fotoreportage im Palast von Monaco treffen. Der Ablauf war offenbar ebenso spontan wie chaotisch.

Das Ganze war ein Kennenlernen mit Hindernissen. Man kam verspätet an, es gab einen Auffahrunfall. Die Elektrizität in Cannes fiel aus: Grace Kelly hatte nasse Haare, sie hatte keine gebügelten Kleider. „ Thilo Wydra, Autor "Grace - Die Biografie"

Auch Rainier kommt zu dem Termin deutlich zu spät. Grace Kelly muss laut Erzählungen zwei Stunden auf ihn warten. Die Oscar-Preisträgerin soll den Fürsten hinterher trotzdem als "charmant" bezeichnet haben.

Fürst Albert von Monaco hat mit seinem Sohn Jacques eine Ausstellung im Museum für Münzen und Briefmarken eröffnet. 25.03.2026 | 0:30 min

Zwei verschiedene Verlobungsringe für Grace Kelly

Bei einem Spaziergang durch New York im Dezember 1955 macht Rainier III. Grace Kelly den Heiratsantrag. Zur Verlobung bekommt die Schauspielerin zunächst einen Ring mit Diamanten und Rubinen in den Landesfarben Monacos.

Später legt der Fürst noch mehr als eine Schippe drauf: den legendären Diamantring, den sie schließlich auch in dem Film "Die oberen Zehntausend" trug. Der Ring soll vier Millionen Dollar gekostet haben und zählt damit wohl zu den teuersten Verlobungsringen der Welt.

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Hollywood sponsert Brautkleid

Vor allem die kirchliche Trauung war ein Medienspektakel. In der Kirche laufen zehn Kameras des Hollywood-Studios Metro-Goldwyn-Mayer (MGM) mit. Die US-amerikanische Filmproduktionsfirma dreht nicht nur einen Dokumentarfilm über die Hochzeit, sie bezahlt auch das Brautkleid.

Es geht die Legende, dass das die erste Hochzeit überhaupt ist aller Zeiten, bei der hinter dem Altar Kameras standen. Sowas gab es vorher noch nie. Und dieses Hochzeitskleid war, wenn man einen neueren Begriff verwenden wollen würde, gesponsert. „ Thilo Wydra, Autor "Grace - Die Biografie"

Zwei Millionen Dollar Mitgift

Diesen Betrag forderte Rainier III. von Grace Kellys Vater Jack. So hätte es die Tradition gefordert, schreibt Autor Thilo Wydra in seinem Buch "Grace - Die Biografie". Der Brautvater soll darüber regelrecht erbost gewesen sein und am Ende stand ein streng geheimer Kompromiss. Vater Jack Kelly zahlte nur eine Million Dollar - die zweite Hälfte stammte aus dem Vermögen seiner Tochter.

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Grace Kelly, Marilyn Monroe - Hauptsache Hollywood?

Fürst Rainier soll auch ein Auge auf Marilyn Monroe geworfen haben. Bei der Suche nach einer Landesmutter bekam der monegassische Machthaber prominente Unterstützung. Der Reeder Aristotles Onassis, der in Monaco Anteile am Casino, an Hotels und weitere Immobilien besaß, soll direkt Einfluss genommen haben:

Indem er sagte: 'Wäre es nicht eine gute Idee, Marilyn Monroe zu heiraten?' Stellen Sie sich vor, Rainier hätte Marilyn Monroe geheiratet - was das für ein Aufsehen gegeben hätte! „ Pierrick Geais, Kolumnist "Paris Match"

Schlussendlich war Aristoteles Onassis unter den Gästen bei der Hochzeit von Grace Kelly und Fürst Rainier III. von Monaco am 19. April 1956.

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