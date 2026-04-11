Ausstellung zu Queen Elizabeth II.:Besondere Einblicke in den Kleiderschrank von Elizabeth II.
von Britta Jäger, London
Am 21. April wäre Queen Elizabeth II. 100 Jahre alt geworden. Eine Ausstellung zeigt ihr modisches Vermächtnis: Wie die Königin für jeden Anlass perfekt gekleidet sein konnte.
Vom Hochzeitskleid bis zum transparenten Regenmantel: Der Buckingham-Palast zeigt die bisher umfangreichste Ausstellung der Kleidung der verstorbenen Queen Elizabeth II. Manche Looks waren politische Statements. Vor allem aber ging es der Königin um eines: gesehen zu werden.
Kaum jemandem mag es gelingen, zu jeder Gelegenheit mit der perfekten Klamotte aufzuwarten. Doch man kann wohl mit Fug und Recht behaupten, dass bei Ihrer Majestät nie etwas schief gegangen ist. Vor allem die "Coat Dresses" waren ihr Ding: Die knielangen Kleid-Mantel-Kombinationen aus knitterfreiem Stoff verrutschten nicht, waren für unterschiedliche Wetterlagen geeignet und ließen sich schnell an- und ausziehen.
Queen Elizabeth II.: bunt, bunter, Königin
Die Queen dachte eben praktisch und geizte dabei nicht mit Farbe: quietschgelb, feuerrot, pink, neon. So wurde sie auch mit ihren etwa 1,60 Metern Körpergröße zum Blickfang.
"Die Farbe ließ sie herausstechen", erklärt Caroline De Guitaut, die Kuratorin der Ausstellung. Häufig sei sie von hunderten, manchmal sogar zig-tausenden Menschen umgeben gewesen. "Und alle wollten sie sehen." Mit der Kleiderwahl wollte die Königin den Menschen das erleichtern.
Sendete die Queen mit ihren Handtaschen geheime Botschaften?
Britische Designer waren für die Queen gesetzt, auch bei ihren Handtaschen. Meistens musste es eine des Labels Launa sein, die sie - will man einigen Königshausexperten Glauben schenken - als Instrument für geheime Botschaften an ihr Personal einsetzte: Der Taschenwechsel von der einen in die andere Hand hieß offenbar "SOS, Termin beenden."
Elizabeth II.: Meisterin der Kleiderdiplomatie
Viele Botschaften wollte die Königin aber ganz erkennbar über ihre Kleidung vermitteln, um mit Menschen und Kulturen in Kontakt zu treten - vor allem bei offiziellen Auslandsreisen. Fuhr sie etwa nach Kanada, waren ihre Looks meist in rot und weiß gehalten, den Nationalfarben des Landes.
Bei ihrem historischen Besuch in Irland 2011 war das grüne Kostüm die diplomatische Geste der Verbundenheit. Und dass sie mitten in den Brexit-Verhandlungen 2017 im britischen Parlament mit einem Outfit in Europa-Farben auftauchte, war sicher auch kein Zufall. Denn Zufälle gab es bei der Queen eigentlich nie.
Die Queen wusste, was sie wollte
Denn wenn es um ihre Garderobe ging, wollte die Königin immer intensiv mitreden, bestätigt auch der ehemalige Hofschneider der Queen, Stewart Parvin. In der ZDF-Dokumentation "Die Queen und ich", die am 14. April um 20:15 Uhr im ZDF und ab sofort im ZDF-Streamin-Portal zu sehen ist, erzählt er von zahlreichen Treffen mit einer Monarchin, bei denen sie genau wusste, was sie wollte.
Parvin erinnert sich noch gut, denn durch das Weiß "kommen Diamanten sehr gut zur Geltung. Gerade in Räumen mit viel Purpur und Gold."
Historische Outfits der Königin
So wie bei dem majestätischen Hochzeitskleid der Queen und dem ihrer Krönung - zwei historische Stücke, die der Buckingham-Palast anlässlich ihres 100. Geburtstags in seiner Ausstellung zeigt.
Vor allem aber drücken die rund 300 Exemplare aus dem königlichen Kleiderschrank eines aus: Den von ihr geprägten, zeitlosen Stil hat Elizabeth II. in den sieben Jahrzehnten ihrer Regentschaft kaum verändert. Das machte sie zum Mode-Vorbild, ohne eines sein zu wollen. Ihr ging es wohl in erster Linie um die Erfüllung ihres selbst geprägten Mottos: "Als Königin muss ich gesehen werden, damit man an mich glaubt."
Britta Jäger ist Korrespondentin im ZDF-Studio London.
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