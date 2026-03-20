Mette-Marit spricht über Epstein, Krankheit und Sohn Marius

Mette-Marit hat im norwegischen TV ihre Freundschaft zu Epstein erklärt: Sie sei "manipuliert" worden. Die Kronprinzessin spricht auch über ihre Gesundheit und Sohn Marius Høiby.

Außergewöhnlich emotional zeigte sich Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit bei einem Interview mit dem TV-Sender NRK. (Archivbild) Quelle: imago

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit (52) hat in einem Fernsehinterview ihr Schweigen über ihre Freundschaft mit dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein gebrochen. Dem Sender NRK sagte sie:

Ich wünschte, ich hätte ihn niemals getroffen. „ Mette-Marit, Kronprinzession Norwegens

Mette-Marit und Epstein sollen über Jahre Kontakt gehabt und sich über viele private Dinge ausgetauscht haben - auch nachdem der US-Amerikaner bereits zum ersten Mal verurteilt worden war. Sie habe sich von Epstein "manipulieren und täuschen" lassen.

Ich wusste nicht, dass er ein Sexualverbrecher war. „ Mette-Marit, Kronprinzession Norwegens

"Norwegens Monarchie muss jetzt konsequent reagieren", erklärt Politikwissenschaftler Tobias Etzold bei ZDFheute live. 07.02.2026 | 15:33 min

Mette-Marit wegen Epstein-Kontakten in der Kritik

Bislang hatte sich Mette-Marit nur schriftlich zu ihrem engen Kontakt mit Epstein geäußert, der durch die Veröffentlichungen in dem Fall ans Licht gekommen war. Der Name der Frau von Norwegens Kronprinz Haakon (52) taucht Hunderte Male in den Akten zu dem Fall auf. Das hatte in Norwegen große Kritik ausgelöst.

Ihre Landsleute hatten Mette-Marit auch übelgenommen, dass sie sich nicht früher ausführlich dazu geäußert hatte. Im Interview nun zeigte sich die Kronprinzessin nun außergewöhnlich emotional - teils den Tränen nahe und mit zitternder Stimme.

Mette-Marit: Gesundheitszustand "verschlechtert"

Ihr Schweigen hatte der Hof unter anderem mit der Gesundheit der Kronprinzessin begründet: Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenkrankheit.

Mein Gesundheitszustand ist so, dass ich sehr viel Ruhe brauche. Und dieser Zustand hat sich noch etwas verschlechtert. „ Mette-Marit, Kronprinzession Norwegens

Mette-Marit geht es immer schlechter. Norwegens Kronprinzessin leidet an Lungenfibrose, einer seltenen, chronischen Lungenkrankheit. 17.03.2026 | 0:34 min

Die Kronprinzessin leidet unter einer seltenen Form der chronischen Krankheit Lungenfibrose und braucht auf Sicht eine neue Lunge. Die Erkrankung hatte die Frau von Norwegens Kronprinz Haakon 2018 öffentlich gemacht. Seit Ende Januar hat sich die 52-Jährige nicht mehr in der Öffentlichkeit gezeigt.

Kronprinzessin: Sohn Marius Høiby in "schwieriger Situation"

Auch der Vergewaltigungs-Prozess gegen ihren ältesten Sohn Marius Borg Høiby (29) dürfte die Kronprinzessin belastet haben. Dieser war am Donnerstag zu Ende gegangen.

Ich bin die Mutter eines jungen Mannes, der sich in einer sehr schwierigen Situation befunden hat. „ Mette-Marit, Kronprinzession Norwegens

Sieben Jahre und sieben Monate – so lange soll Marius Borg Høiby laut Forderung des Staatsanwalts in Haft. 18.03.2026 | 3:04 min

Zum Abschluss der knapp siebenwöchigen Verhandlung hatten Høibys Verteidiger nach Medienberichten für eine Haftstrafe von eineinhalb Jahren plädiert. Die Staatsanwaltschaft hatte dagegen sieben Jahre und sieben Monate Gefängnis für den Angeklagten gefordert.

Ihrer Einschätzung nach sollte Høiby in 39 von 40 Anklagepunkten schuldig gesprochen werden. Der 29-Jährige sitzt bereits seit Anfang Februar in Untersuchungshaft.

Marius Høiby sagt aus : Mette-Marits Sohn: Viel Sex, viele Drogen und viel Alkohol Wilde Eskapaden, Tränen und Erinnerungslücken: Im Prozess erzählt der Angeklagte Marius Høiby von seiner wilden Jugend im royalen Schatten. Missbrauchsvorwürfe weist er zurück. Sigrid Harms, Oslo mit Video 2:18

Quelle: dpa