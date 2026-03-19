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Panorama
Kriminalität

Prozess gegen Marius Borg Høiby endet mit Plädoyers

Vorwürfe gegen Sohn von Mette-Marit:Høiby-Prozess endet mit Schlussworten der Verteidigung

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In Oslo geht der Prozess gegen Marius Borg Høiby, Sohn der norwegischen Kronprinzessin Mette-Marit, zu Ende. Mit Spannung wird das Plädoyer der Verteidigung erwartet.

Marius Borg Høiby: hohe Haftstrafe gefordert

Sieben Jahre und sieben Monate – so lange soll Marius Borg Høiby laut Forderung des Staatsanwalts in Haft.

18.03.2026 | 3:04 min

Vergewaltigung, Missbrauch, Drogen: Fast sieben Wochen lang ist in Oslo über Dutzende Vorwürfe gegen den ältesten Sohn der norwegischen Kronprinzessin verhandelt worden. Mit dem Plädoyer der Verteidiger von Marius Borg Høiby geht der Prozess am Donnerstag voraussichtlich zu Ende.

Die Schlussworte der Verteidigung werden mit Spannung erwartet. Denn die Staatsanwaltschaft hatte am Mittwoch eine lange Haftstrafe für den 29-jährigen Angeklagten gefordert: Demnach soll Høiby für sieben Jahre und sieben Monate hinter Gitter. Die Zeit, die er bereits in Untersuchungshaft verbracht hat - laut Staatsanwaltschaft bislang 63 Tage - soll von der Strafe abgezogen werden.

Archiv: Eine Gerichtszeichnung zeigt den Angeklagten Marius Borg Høiby (M) am dritten Tag des Prozesses gegen ihn im Osloer Bezirksgericht im Gerichtssaal mit seinen Anwälten Ellen Holager Andenæs und Petar Sekulic (r).

Marius Borg Høiby durfte während des Prozesses in Oslo nicht fotografiert werden. (Archivbild)

Quelle: dpa

Høiby: 40 Anklagepunkte verhandelt

Außerdem verlangte die Anklage ein zweijähriges Kontaktverbot gegenüber einer Ex-Freundin, die norwegische Medien nach dem Osloer Stadtteil Frogner "Frogner-Frau" nennen. Ein Vorfall in ihrer Wohnung hatte die Ermittlungen gegen Mette-Marits Sohn im August 2024 ins Rollen gebracht. Auf sie beziehen sich 20 der 40 Anklagepunkte. Die Frau sowie eine weitere Ex-Freundin werfen Høiby unter anderem häusliche Gewalt vor.

Marius Borg Høiby steht vor Gericht

Im Prozess gegen Marius Borg Høiby hat die Hauptbelastungszeugin ausgesagt. Die sogenantne Frogner-Frau hatte den Prozess angestossen.

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Høiby soll Opfer bei Taten gefilmt haben

Außerdem ist er in vier Fällen wegen Vergewaltigung nach norwegischem Recht angeklagt, in einem Fall mit Penetration mit dem Penis. Die Staatsanwaltschaft ist überzeugt, dass Høiby die Frauen vergewaltigt hat, während sie schliefen. Er soll sie zudem ohne ihr Wissen bei den mutmaßlichen Taten gefilmt haben.

Außerdem werden dem Norweger mehrere Drogen- und Verkehrsdelikte zu Last gelegt.

Presse steht vor dem Gericht vor dem ersten Tag des Prozesses gegen Marius Borg Høiby, der in Saal 250 des Osloer Gerichtsgebäudes stattfindet.

Das norwegische Königshaus steck in der Krise. Grund: Der Prozess gegen Marius Borg Høiby und die Epstein-Kontakte von Mette-Marit.

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Urteil erst in einigen Monaten

Staatsanwalt Sturla Henriksbø fordert eine Verurteilung in 39 Anklagepunkten. Lediglich für einen Verstoß gegen ein Kontaktverbot soll Høiby Henriksbø zufolge freigesprochen werden. In diesem Fall soll er die "Frogner-Frau" trotz des Verbots versehentlich angerufen haben.

Alle mutmaßlichen Opfer haben im Prozess ausgesagt. Ihre Anwälte forderten am Mittwoch Entschädigungen in Höhe von insgesamt 1,95 Millionen norwegischen Kronen (rund 177.000 Euro). Das Urteil gegen Marius Borg Høiby wird allerdings erst in einigen Monaten erwartet.

Quelle: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in hallo deutschland am 18.03.2026 ab 17:30 Uhr.

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