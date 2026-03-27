Sarah Ferguson hat eine weitere Ehrung verloren. Die Stadt York entzog der Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor die Ehrenbürgerschaft - wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein.

Wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein ist der Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor bereits der Titel als Herzogin entzogen worden. Nun erkennt die Stadt York ihr die Ehrenbürgerschaft ab. 27.03.2026 | 0:56 min

Die Ex-Frau des früheren britischen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, hat in Verbindung mit dem Epstein-Skandal eine weitere Ehrung verloren. Der Stadtrat von York entzog der 66-Jährigen die Auszeichnung "Freedom of the City of York".

In Deutschland ist diese Auszeichnung vergleichbar mit der Ehrenbürgerschaft. Ferguson hatte im Verlauf des Skandals unter anderem bereits ihren Titel als Herzogin von York verloren.

Mehrere Organisationen haben sich von Sarah Ferguson als Schirmherrin getrennt. 23.09.2025 | 0:36 min

Sarah Ferguson verliert Titel wegen Freundschaft zu Epstein

Die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium hat erneut eine engere Freundschaft zwischen dem US-Finanzier und Ferguson belegt. Der Stadtrat fasste den Beschluss zur Aberkennung einstimmig.

Wir erwarten nicht, dass Träger der höchsten Auszeichnung Yorks Heilige sind. Wir wollen nur nicht, dass sie beste Freunde verurteilter Pädophiler sind. „ Darryl Smalley, Stadtrat von York

Der britische Ex-Prinz Andrew soll vertrauliche Dokumente an Sexualstraftäter Epstein weitergeleitet haben. Unlängst hat ihn die Polizei festgenommen. 19.02.2026 | 2:37 min

Ex-Prinz Andrew hat die Auszeichnung schon 2022 verloren

Epstein war 2019 in Untersuchungshaft gestorben. Die Akten zeigen, dass Ferguson und Epstein auch weit nach Epsteins erster Verurteilung wegen Sexualstraftaten im Jahr 2008 Kontakt hatten - ähnlich wie Epstein und Andrew Mountbatten-Windsor.

Sarah "Fergie" Ferguson und Mountbatten-Windsor hatten die Auszeichnung 1987 erhalten. Andrew war die Ehrenbürgerschaft bereits 2022 entzogen worden. Dem 66-Jährigen wird seit Jahren in Verbindung mit dem Epstein-Skandal Vergewaltigung vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe.

ZDFheute auf WhatsApp Quelle: dpa Sie wollen auf dem Laufenden bleiben? Dann sind Sie beim ZDFheute-WhatsApp-Channel richtig. Hier erhalten Sie die wichtigsten Nachrichten auf Ihr Smartphone. Nehmen Sie teil an Umfragen oder lassen Sie sich durch unseren Podcast "Kurze Auszeit" inspirieren. Zur Anmeldung: ZDFheute-WhatsApp-Channel.