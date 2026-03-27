Wegen Verbindung zu Jeffrey Epstein:Sarah Ferguson verliert Ehrenbürgerschaft der Stadt York
Sarah Ferguson hat eine weitere Ehrung verloren. Die Stadt York entzog der Ex-Frau von Andrew Mountbatten-Windsor die Ehrenbürgerschaft - wegen ihrer Verbindung zu Jeffrey Epstein.
Die Ex-Frau des früheren britischen Prinzen Andrew Mountbatten-Windsor, Sarah Ferguson, hat in Verbindung mit dem Epstein-Skandal eine weitere Ehrung verloren. Der Stadtrat von York entzog der 66-Jährigen die Auszeichnung "Freedom of the City of York".
In Deutschland ist diese Auszeichnung vergleichbar mit der Ehrenbürgerschaft. Ferguson hatte im Verlauf des Skandals unter anderem bereits ihren Titel als Herzogin von York verloren.
Sarah Ferguson verliert Titel wegen Freundschaft zu Epstein
Die Veröffentlichung der Ermittlungsakten zu Sexualstraftäter Jeffrey Epstein durch das US-Justizministerium hat erneut eine engere Freundschaft zwischen dem US-Finanzier und Ferguson belegt. Der Stadtrat fasste den Beschluss zur Aberkennung einstimmig.
Ex-Prinz Andrew hat die Auszeichnung schon 2022 verloren
Epstein war 2019 in Untersuchungshaft gestorben. Die Akten zeigen, dass Ferguson und Epstein auch weit nach Epsteins erster Verurteilung wegen Sexualstraftaten im Jahr 2008 Kontakt hatten - ähnlich wie Epstein und Andrew Mountbatten-Windsor.
Sarah "Fergie" Ferguson und Mountbatten-Windsor hatten die Auszeichnung 1987 erhalten. Andrew war die Ehrenbürgerschaft bereits 2022 entzogen worden. Dem 66-Jährigen wird seit Jahren in Verbindung mit dem Epstein-Skandal Vergewaltigung vorgeworfen. Er bestreitet die Vorwürfe.
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