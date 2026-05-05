Vorwurf: Sexuelle Belästigung am Filmset:Blake Lively und Justin Baldoni beenden Rechtsstreit

Blake Lively und Justin Baldoni haben ihren Rechtstreit über die konfliktreiche Produktion des Films "Nur noch ein einziges Mal" überraschend außergerichtlich beigelegt.

Sie klagte wegen sexueller Belästigung, er konterte mit dem Vorwurf der Verleumdung: Nun konnten sich Blake Lively und Justin Baldoni konnten sich außergerichtlich einigen. 05.05.2026 | 0:39 min

US-Schauspielerin Blake Lively und ihr Kollege Justin Baldoni haben ihren Rechtsstreit um den gemeinsamen Film "Nur noch ein einziges Mal" rund zwei Wochen vor Prozessbeginn beigelegt. Ihre Anwälte erzielten eine außergerichtliche Einigung.

Nach einem Filmdreh klagt Blake Lively gegen Co-Star Justin Baldoni. Dieser klagt zurück und wirft der Schauspielerin Verleumdung vor. Nun wurde seine Klage von einem Richter abgewiesen. 10.06.2025 | 0:42 min

Einzelheiten dazu sind noch nicht bekannt. In einer gemeinsamen Erklärung der Anwälte beider Parteien hieß es, dass alle an der Produktion Beteiligten "stolz" auf den Film seien. Sie würden weiter hinter dem Ziel des Films stehen, das Bewusstsein zu schärfen und einen Beitrag für Überlebende häuslicher Gewalt zu leisten.

Vorwurf der sexuellen Belästigung während der Dreharbeiten

Die Entstehung des Films habe "Herausforderungen" mit sich gebracht und die von Lively geäußerten Bedenken hätten es verdient, gehört zu werden. An Arbeitsplätzen sollte es kein Fehlverhalten geben, führten die Verfasser der Mitteilung weiter aus. Es sei jetzt ihre "aufrichtige Hoffnung", dass alle Beteiligten "konstruktiv und in Frieden" vorwärtsgehen können.

Blake Lively, die mit Hollywood-Star Ryan Reynolds verheiratet ist, hatte ihren Co-Star Baldoni im Dezember 2024 wegen sexueller Belästigung beim Dreh von "Nur noch ein einziges Mal" angezeigt.

Baldoni soll ungeplante Sexszenen eingebaut haben

Nach den Dreharbeiten hatte Lively sich über Baldonis Verhalten am Set beschwert und Klage eingereicht. Baldoni war Regisseur und männlicher Hauptdarsteller, Lively spielte die weibliche Hauptrolle. Sie warf ihm unter anderem vor, ständig über sein Sexualleben gesprochen zu haben.

Außerdem habe Baldoni versucht, Sex-Szenen in den Film einzubauen, die nicht im Drehbuch standen und denen Lively nicht vorab zugestimmt hatte. Produzent Jamey Heath habe die Schauspielerin zudem beim Umziehen beobachtet, obwohl sie ihn gebeten habe, sich umzudrehen. Auch gegen ihn reichte Lively Klage ein.

Um sich ihre öffentliche Unterstützung im Rechtsstreit mit Justin Baldoni zu sichern, soll Blake Lively ihrer Freundin Taylor Swift mit der Veröffentlichung von Textnachrichten gedroht haben. 15.05.2025 | 0:41 min

Lively und Baldoni überzogen sich mit Klagen

Lively wirft Baldoni zudem vor, eine Schmutzkampagne gegen sie gestartet zu haben, um ihren Ruf zu ruinieren.

Baldoni hatte seinerseits mit einer Klage unter anderem gegen Lively und Reynolds wegen Verleumdung reagiert. Diese Klage war im vorigen November von einem Richter abgewiesen worden.

Nach einem Filmdreh, klagt Blake Lively gegen Co-Star Justin Baldoni. Dieser klagt zurück und wirft der Schauspielerin Verleumdung vor. Nun wurde seine Klage von einem Richter abgewiesen. 10.06.2025 | 0:42 min

Anfang April waren auch etliche von Livelys Vorwürfen vom Gericht abgewiesen worden, darunter auch die Vorwürfe der sexuellen Belästigung. Nur noch drei von zunächst dreizehn Punkten, darunter Vertragsbruch, sollten am Ende Gegenstand des Prozesses sein.

Film "Nur noch ein einziges Mal" handelt von einer missbräuchlichen Beziehung

Die Romanverfilmung des gleichnamigen Bestsellers von US-Autorin Colleen Hoover dreht sich um ein Liebespaar, gespielt von Lively und Baldoni, in einer missbräuchlichen Beziehung.

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