Vor 15 Jahren haben Prinz William und Catherine Middleton geheiratet. Niemand konnte ahnen, dass diese Ehe und vor allem Prinzessin Kate so wichtig für die Monarchie sein würden.

2011 blickt die ganze Welt auf die Traumhochzeit von Prinz William und Catherine Middleton. Denn zum ersten Mal seit 350 Jahren heiratet ein britischer Thronfolger eine Bürgerliche. 29.04.2026 | 12:23 min

Als der begehrteste Prinz der Welt am 29. April 2011 ein Mädchen aus dem Volk heiratete, war das ein globales Ereignis. Ihre Liebe begann im schottischen St. Andrews. Hier studierte Prinz William Kunstgeschichte und Geographie. Ebenfalls dort eingeschrieben: die junge Catherine Middleton. Sie trat bei einer studentischen Modenschau auf. William soll sofort hin und weg gewesen sein.

November 2010: William und Kate sind offiziell verlobt Die Verlobung von Prinz William und Kate Middleton wurde offiziell am 16. November 2010 bekanntgegeben. Den Antrag hatte William seiner Kate bereits im Oktober auf einer Keniareise gemacht. Quelle: dpa

William und Kate: Eine Studi-Liebe schreibt Geschichte

Es wird eine Lovestory, die britische Geschichte schreibt. "Catherine ist die Liebe seines Lebens," sagt die ehemalige BBC Royal-Expertin Jennie Bond zu ZDFheute. Es muss jedoch hart gewesen sein für die bürgerliche Catherine, sich geblendet vom Blitzlicht-Gewitter in die königliche Familie einzufinden. Der Journalist Russel Myers der Zeitung The Mirror hat gerade ein neues Buch über die Beziehung von William und Kate geschrieben: "The Intimate Inside Story". "Das war eine große Belastung für Catherine", meint er.

Wir haben ja gesehen, wie Outsider damit kämpfen, in DER Familie Fuß zu fassen… Das ist schon wie ein Schnellkochtopf. „ Russel Myers, Journalist

Romantische Verlobung in Kenia

Für beide hieß es: Ganz oder gar nicht. Wenn sie zusammenbleiben - dann bedeutet das für Catherine: Ein Leben auf dem Thron. Und William wurde klar, dass er das nur mit Catherine wollte.

Catherine, die Princess of Wales, feierte Ende Januar ihren 44. Geburtstag. Gemeinsam mit Prinz William besuchte sie einen Tag vorher das Charing Cross Hospital und überraschte das Personal mit einer Teeparty. 09.01.2026 | 0:37 min

2010 fasst er sich nach rund sieben Jahren Beziehung ein Herz: Auf einer Reise nach Kenia macht er seiner Catherine einen Heiratsantrag. Er reicht ihr den kostbaren Verlobungsring seiner verstorbenen Mutter: Diana sollte Teil dieses wichtigen Moments sein.

Den 300.000 Euro teuren Saphirring hatte William in Plastikfolie gewickelt drei Wochen lang im Rucksack durch Kenia getragen. "Ich hab ihn nicht aus den Augen gelassen. Denn ich wusste: Wenn der Ring verschwindet, bin ich in Schwierigkeiten", erzählte William im Verlobungsinterview der BBC.

Die Öffentlichkeit war verzaubert von Kate. Und erlebte am 29. April 2011 eine Märchenhochzeit. Das Königreich fieberte dem Kuss auf dem Balkon des Buckingham Palasts entgegen. Beide sichtlich aufgeregt - aber auch gelöst.

Wie verändern bürgerliche Prinzessinnen und ein Prinz Europas Monarchien? Welchen Einfluss haben ihre Wertvorstellungen auf die Königshäuser? Ein Balanceakt zwischen Tradition und Moderne - wie er auch Kate Middleton betrifft. 02.10.2025 | 43:49 min

Es ist ein bemerkenswerter Moment für die britische Krone: Denn dass ein Thronfolger eine Bürgerliche heiratet, hatte es seit 350 Jahren nicht gegeben.

Eine "neue Ära für die Monarchie" nennt es die Königshaus-Expertin Emily Andrews. "Der zukünftige Thronfolger heiratete dieses schöne Mädchen aus der Mittelschicht."

Gerade für uns hier in Großbritannien, wo es immer noch ein recht starkes Klassensystem gibt, war es etwas ganz Besonderes. „ Emily Andrews, Königshaus-Expertin

Kate wird zum Trumpf für die Royals

William und Kate gelingt seitdem ein Dienst an der Krone, der alles andere als selbstverständlich ist: Sie führen ihre Ehe - ohne einen öffentlichen Skandal.

Das Paar bekam drei Kinder: George, Charlotte und Louis. Catherine setzt das junge Familienglück in Szene: Mit hochprofessionell produzierten Videos für die sozialen Medien. Sie sticht heraus, ihre Beliebtheitswerte sind hoch.

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Doch vor zwei Jahren stellte sie das Schicksal auf eine harte Probe: Catherine musste eine Krebsdiagnose verkraften. Für die Familie war das ein Schock. 2024 sei das härteste Jahr seines Lebens gewesen, erzählte William später. Sie hätten einander in dieser Zeit sehr unterstützt, erzählt Russel Myers.

Ich war verblüfft, zu sehen, wie sehr Catherine William eine Stütze ist: nicht nur im persönlichen und professionellen Bereich, sondern auch emotional. Catherine war während ihrer Krebsbehandlung sehr viel stärker als er. „ Russel Myers, Journalist

Seit 15 Jahren steuern William und Catherine gemeinsam Richtung Thron. Die Zukunft der britischen Krone hängt an ihnen.

William und Catherine repräsentieren eine Chance auf Erneuerung für die britische Krone. (...) Sie wollen nahbar sein und ihrem Volk gegenüber Rechenschaft ablegen. „ Russel Myers, Journalist

Kritiker der Krone sehen in Sachen Transparenz zwar deutlich Luft nach oben. Etwa was die royalen Finanzen angeht. Aber aus Sicht von König Charles III. dürften sie die Zukunfts-Hoffnung sein der berühmtesten Monarchie der Welt.

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Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.