15. Hochzeitstag von William und Kate:Retten sie die Monarchie?
von Wolf-Christian Ulrich, London
Vor 15 Jahren haben Prinz William und Catherine Middleton geheiratet. Niemand konnte ahnen, dass diese Ehe und vor allem Prinzessin Kate so wichtig für die Monarchie sein würden.
Als der begehrteste Prinz der Welt am 29. April 2011 ein Mädchen aus dem Volk heiratete, war das ein globales Ereignis. Ihre Liebe begann im schottischen St. Andrews. Hier studierte Prinz William Kunstgeschichte und Geographie. Ebenfalls dort eingeschrieben: die junge Catherine Middleton. Sie trat bei einer studentischen Modenschau auf. William soll sofort hin und weg gewesen sein.
William und Kate: Eine Studi-Liebe schreibt Geschichte
Es wird eine Lovestory, die britische Geschichte schreibt. "Catherine ist die Liebe seines Lebens," sagt die ehemalige BBC Royal-Expertin Jennie Bond zu ZDFheute. Es muss jedoch hart gewesen sein für die bürgerliche Catherine, sich geblendet vom Blitzlicht-Gewitter in die königliche Familie einzufinden. Der Journalist Russel Myers der Zeitung The Mirror hat gerade ein neues Buch über die Beziehung von William und Kate geschrieben: "The Intimate Inside Story". "Das war eine große Belastung für Catherine", meint er.
Romantische Verlobung in Kenia
Für beide hieß es: Ganz oder gar nicht. Wenn sie zusammenbleiben - dann bedeutet das für Catherine: Ein Leben auf dem Thron. Und William wurde klar, dass er das nur mit Catherine wollte.
2010 fasst er sich nach rund sieben Jahren Beziehung ein Herz: Auf einer Reise nach Kenia macht er seiner Catherine einen Heiratsantrag. Er reicht ihr den kostbaren Verlobungsring seiner verstorbenen Mutter: Diana sollte Teil dieses wichtigen Moments sein.
Den 300.000 Euro teuren Saphirring hatte William in Plastikfolie gewickelt drei Wochen lang im Rucksack durch Kenia getragen. "Ich hab ihn nicht aus den Augen gelassen. Denn ich wusste: Wenn der Ring verschwindet, bin ich in Schwierigkeiten", erzählte William im Verlobungsinterview der BBC.
Die Öffentlichkeit war verzaubert von Kate. Und erlebte am 29. April 2011 eine Märchenhochzeit. Das Königreich fieberte dem Kuss auf dem Balkon des Buckingham Palasts entgegen. Beide sichtlich aufgeregt - aber auch gelöst.
Es ist ein bemerkenswerter Moment für die britische Krone: Denn dass ein Thronfolger eine Bürgerliche heiratet, hatte es seit 350 Jahren nicht gegeben.
Eine "neue Ära für die Monarchie" nennt es die Königshaus-Expertin Emily Andrews. "Der zukünftige Thronfolger heiratete dieses schöne Mädchen aus der Mittelschicht."
Kate wird zum Trumpf für die Royals
William und Kate gelingt seitdem ein Dienst an der Krone, der alles andere als selbstverständlich ist: Sie führen ihre Ehe - ohne einen öffentlichen Skandal.
Das Paar bekam drei Kinder: George, Charlotte und Louis. Catherine setzt das junge Familienglück in Szene: Mit hochprofessionell produzierten Videos für die sozialen Medien. Sie sticht heraus, ihre Beliebtheitswerte sind hoch.
Doch vor zwei Jahren stellte sie das Schicksal auf eine harte Probe: Catherine musste eine Krebsdiagnose verkraften. Für die Familie war das ein Schock. 2024 sei das härteste Jahr seines Lebens gewesen, erzählte William später. Sie hätten einander in dieser Zeit sehr unterstützt, erzählt Russel Myers.
Seit 15 Jahren steuern William und Catherine gemeinsam Richtung Thron. Die Zukunft der britischen Krone hängt an ihnen.
Kritiker der Krone sehen in Sachen Transparenz zwar deutlich Luft nach oben. Etwa was die royalen Finanzen angeht. Aber aus Sicht von König Charles III. dürften sie die Zukunfts-Hoffnung sein der berühmtesten Monarchie der Welt.
Wolf-Christian Ulrich ist ZDF-Korrespondent für das Vereinigte Königreich und Irland.
Mehr zu den britischen Royals
US-Staatsbesuch des Königspaars:Charles bei Trump: Die Mission des Königsvon Hilke Petersenmit Video2:58
Britische Royals:Sog der Epstein-Affäre reißt wohl auch Andrews Töchter mitmit Video0:47
Großbritannien: Verehrung und Verachtung:Könnte das Königshaus über Andrews Verstrickungen stolpern?mit Video6:34
Im Zusammenhang mit Epstein-Files:Ex-Prinz Andrew nach Festnahme wieder freimit Video2:16