Zum 15. Jubiläum der Kultserie : Das wurde aus den "Game of Thrones"-Darstellern

von Maya Zanettin 16.04.2026 | 16:37 |

Vor 15 Jahren feierte "Game of Thrones" am 17.04.2011 Serien-Premiere. Sie hat die Karrieren von Sophie Turner, Emilia Clarke, Pedro Pascal und weiteren Stars ins Rollen gebracht.