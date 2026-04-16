Zum 15. Jubiläum der Kultserie :Das wurde aus den "Game of Thrones"-Darstellern
von Maya Zanettin
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Vor 15 Jahren feierte "Game of Thrones" am 17.04.2011 Serien-Premiere. Sie hat die Karrieren von Sophie Turner, Emilia Clarke, Pedro Pascal und weiteren Stars ins Rollen gebracht.
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