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15 Jahre "Game of Thrones": Das wurde aus den Darstellern

Zum 15. Jubiläum der Kultserie :Das wurde aus den "Game of Thrones"-Darstellern

von Maya Zanettin

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Vor 15 Jahren feierte "Game of Thrones" am 17.04.2011 Serien-Premiere. Sie hat die Karrieren von Sophie Turner, Emilia Clarke, Pedro Pascal und weiteren Stars ins Rollen gebracht.

Emilia Clarke in einer "Game of Thrones" Filmszene aus dem Jahr 2016 mit offenen blonden Haaren
Emilia Clarke in einer Szene von "Game of Thrones" 2019 auf einem Pferd
Emilia Clarke auf dem roten Teppich bei der "Ponies" Premiere in News York 2025
Kit Harington als “Jon Snow“ in einer Szene von "Game of Thrones" 2013, in einem Pelz in einer Schnee-Landschaft
Kit Harington als “Jon Snow“ in einer Szene von "Game of Thrones" 2019, auf einem Pferd in einer Schnee-Landschaft
Kit Harington und Rose Leslie auf dem roten Teppich 2020 bei den Golden Globe Awards in Los Angeles
Sophie Turner alias “Sansa Stark“ mit Peter Dinklage alias "Tyrion Lannister" in einer Szene von "Game of Thrones" 2013. Er schaut sie an.
Sophie Turner als “Sansa Stark“ in der Serie "Game of Thrones" 2019. Sie hat einen Pelz umhängen und ist von Menschen umgeben.
Sophie Turner in ihrer Rolle als “Lara Croft“. Sie trägt eine Sonnenbrille und hat eine Waffe in der Hand.
Pedro Pascal als Prinz aus Dorne in "Game of Thrones"
Pedro Pascal mit Brille
Maisie Williams in ihrer Rolle in "Game of Thrones". Sie ist als kleines Mädchen zu Beginn der Serie
Maisie Williams in ihrer Rolle "Ayra" in der Serie "Game of Thrones"
Maisie Williams mit Hut und roten Lippenstift in einer nahen Einstellung
Peter Dinklage in seiner Rolle als “Tyrion Lannister“ in ser Serie "Game of Thrones"
Peter Dinklage als “Tyrion Lannister“ neben Emilia Clarke alias “Daenerys Targaryen" in der Serie "Game of Thrones"
Peter Dinklage auf dem roten Teppich

Emilia Clarke: Die Mutter der Drachen

Emilia Clarke sprang als Ersatz für die Schauspielerin Tamzin Merchant ein und wurde als "Daenerys Targaryen" weltberühmt. Als "Drachenkönigin" kämpfte sie bis zuletzt um den "Eisernen Thron".

Quelle: ddp

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