Brad Pitt: Zwei weitere Kinder wollen seinen Namen ablegen

Sie wollen nicht mehr Pitt, sondern nur noch Jolie heißen: Maddox und Zahara, Brad Pitts älteste Kinder, gehen laut US-Medien die nötigen Schritte für eine Namensänderung.

Nach Tochter Shiloh wollen nun auch Zahara und Maddox den Nachnamen ihres Vaters Brad Pitt offiziell streichen lassen. 14.07.2026 | 0:45 min

Zahara und Maddox Jolie-Pitt, die älteste Tochter und der älteste Sohn der geschiedenen Hollywood-Stars Angelina Jolie (51) und Brad Pitt (62), haben eine weitere Hürde genommen, um den Nachnamen ihres Vaters offiziell abzulegen. Beide hätten die gewünschte Namensänderung in einer Zeitung veröffentlicht und damit eine der gesetzlichen Auflagen in Kalifornien erfüllt, berichteten die Zeitungen "People" und "USA Today" unter Berufung auf Gerichtsunterlagen.

Maddox (24) und Zahara (21) hatten demnach vor einigen Wochen rechtliche Schritte eingeleitet, um "Pitt" streichen zu lassen und die legal eingetragenen Namen "Zahara Marley Jolie" und "Maddox Chivan Jolie" zu erhalten. Dies könnte bei geplanten Anhörungen im September bewilligt werden, hieß es.

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Shiloh legte Namen bereits ab

Im Jahr 2024 hatte die damals 18-jährige Tochter Shiloh bereits ein Gesuch bei einem Gericht in Los Angeles eingereicht und den Nachnamen ihres Vaters offiziell abgelegt. Shiloh wurde 2006 in Namibia geboren und ist das älteste der drei leiblichen Kinder von Jolie und Pitt. Das Paar bekam zusammen noch die jetzt 18 Jahre alten Zwillinge Vivienne und Knox. Außerdem adoptierte Pitt Maddox, Pax und Zahara.

"Brangelina" galt über viele Jahre als das Glamour-Pärchen schlechthin. Die beiden hatten sich am Set des Films "Mr. und Mrs. Smith" (2005) kennengelernt und gaben sich 2014 das Ja-Wort. Doch schon 2016 kam das Ehe-Aus, Jolie reichte die Scheidung ein. Sie warf Pitt Handgreiflichkeiten gegenüber ihr und den Kindern vor. Die Polizei untersuchte den angeblichen Vorfall, letztlich wurden die Ermittlungen gegen Pitt aber eingestellt. Es folgten jahrelange Streitigkeiten über Sorgerecht und Finanzen.

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