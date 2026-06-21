König Charles III. will als erster Monarch Steuern offenlegen

Noch nie legte ein britischer König seine Steuerzahlungen offen. Charles III. will das tun. Interessant: Als Monarch ist er von den meisten Steuern befreit - er zahlt freiwillig.

König Charles III. will aus Transparenzgründen als erster britischer Monarch seine persönlichen Steuerzahlungen offenlegen. Die Daten sollen im Finanzbericht des Palasts erscheinen. 21.06.2026 | 0:23 min

Charles III. will als erster britischer König seine Steuerzahlungen offenlegen. Ziel sei eine größere Transparenz, berichtete die britische BBC unter Berufung auf den Buckingham Palace. Der König habe diesen Schritt ausdrücklich selbst gewünscht. Charles wird der erste britische König, der seine Steuerzahlungen publik macht.

"Unser Ziel ist es, alle Elemente der königlichen Finanzen so zu erklären, dass mehr Klarheit und Zugänglichkeit entsteht", wurde ein Sprecher des Königspalastes zitiert.

Um es einfach auszudrücken: Wir modernisieren und entwickeln uns weiter. „ Sprecher des britischen Königshauses

Statt für finanzielle Transparenz sind die Royals eher für glanzvolle Auftritte bekannt - wie hier bei der Geburtstagsparade für König Charles. 15.06.2026 | 0:38 min

König Charles zahlt Steuern freiwillig

Die Könige und Königinnen in Großbritannien müssen laut Gesetz keine Einkommenssteuer, keine Kapitalertragssteuer und keine Erbschaftssteuer zahlen. Königin Elizabeth II. begann aber 1993 damit, freiwillig Einkommenssteuern und Kapitalertragssteuern zu entrichten. Charles wiederum hatte in seiner Zeit als Prince of Wales, bevor er 2022 nach dem Tod seiner Mutter den Thron bestieg, seine Steuerzahlungen offengelegt.

Wie die BBC berichtet, sollen die Steuerzahlungen des Königs sollten am Donnerstag als Teil des Berichts über die königlichen Finanzen veröffentlicht werden.

Die englische Krone gehört zu den reichsten Monarchien der Welt. Ihre Geldflüsse sind seit jeher undurchsichtig. Das wird jetzt unter den Briten immer mehr zum Reizthema. 26.11.2025 | 9:54 min

Skandale setzen der britischen Krone zu

Im Zuge des Skandals um den früheren Prinzen Andrew ist der Druck auf das Königshaus gestiegen, transparenter bei seinen Finanzen zu sein. Anfang Juni war bekannt geworden, dass der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Ungnade gefallene Andrew sein Einkommen jahrelang mit der Untervermietung von Cottages auf einem königlichen Anwesen aufbesserte, auf dem er selbst quasi mietfrei wohnte.

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Quelle: AFP