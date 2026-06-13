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Panorama

"Trooping the Colour": Geburtstagsparade für König Charles III.

"Trooping the Colour" :Jubel in London: Geburtstagsparade für König Charles III.

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Prunkvolle Zeremonie in London: Tausende Briten und Touristen haben die britische Königsfamilie bei der Geburtstagsparade für König Charles III. bejubelt.

Soldaten nehmen an der Colonel's Review teil, der Generalprobe des Trooping the Colour, der jährlichen Geburtstagsparade des Königs.

In Großbritannien beginnt die Parade "Trooping the Colour" zu Ehren von König Charles dem Dritten. Die Feierlichkeiten finden im Sommer statt, obwohl der König erst im November Geburtstag hat.

13.06.2026 | 0:23 min

In London ist die traditionelle Geburtstagsparade zu Ehren von König Charles III. eröffnet worden. Der Monarch (77) und seine Frau Königin Camilla (78) fuhren bei dem als "Trooping the Colour" bekannten Spektakel die Prachtstraße The Mall vom Buckingham-Palast zum zentralen Exerzierplatz Horse Guards Parade in einer Kutsche entlang - an ihrer Seite Hunderte Gardesoldaten.

König Charles III. und Königin Camilla in einer Kutsche

König Charles III. und seine Frau Königin Camilla fahren die Prachtstraße The Mall in einer Kutsche entlang.

Quelle: AFP

Prinzessin Kate fährt Kutsche - mit Kindern, aber ohne Mann

In einer weiteren Kutsche waren Prinzessin Kate (44) und ihre Kinder, Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (11) und Prinz Louis (8), unterwegs. Die Frau von Prinz William (43) nahm nach ihrer Krebserkrankung wieder voll an der Parade teil - in einem hellblauen Outfit von Catherine Walker. Ein Hut von Philip Treacy komplettierte der Nachrichtenagentur PA zufolge den Look.

Kate, Prinzessin von Wales (rechts), mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George.

Prinzessin Kate nimmt mit ihren Kindern Prinz Louis, Prinzessin Charlotte und Prinz George an der Parade teil.

Quelle: AP

Keine Spur in der Kutsche jedoch von Prinz William: Der begleitete die Parade auf dem Pferderücken, genau wie seine Tante, Prinzessin Anne (75), und sein Onkel, Prinz Edward (62) - zwei der Geschwister des Königs.

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Jubel und ein bisschen Protest am Straßenrand

Tausende Briten und Touristen jubelten am Straßenrand der britischen Königsfamilie zu. Manche Zaungäste hatten besonderes Glück: Einige Kinder hatten auf den Schultern ihrer Eltern Platz genommen und einen guten Blick auf die Royals. Für die Britinnen Emma McCarthy und Sarah Fuller ist "Trooping the Colour" einer ihrer Lieblingstage im Jahr. "Wir kommen jedes Jahr und stehen am selben Platz", erzählten sie der BBC. Viele Schaulustige zückten ihre Handys, um den Moment bei strahlendem Sonnenschein festzuhalten.

London: Trooping the Colour, Zuschauer

Tausende Briten und Touristen verfolgen in London am Straßenrand die prunkvolle Zeremonie.

Quelle: AFP

Die besseren Aussichten auf gutes Wetter sind der Grund, weshalb die Feier im Juni stattfindet - Geburtstag hat Charles III. nämlich eigentlich im November.

In der Menge waren auch einige Monarchie-Gegner zu entdecken. Mit Plakaten mit Aufschriften wie "Nieder mit der Krone" taten sie laut PA ihre Meinung kund.

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König Charles III. zum vierten Mal als Monarch dabei

Die Tradition der Militärparade "Trooping the Colour" reicht bis ins 18. Jahrhundert zurück. "Colour" meint dabei die Fahne, die bei der Parade präsentiert wird. Diesen Job übernimmt jedes Jahr ein anderes der fünf Infanterie-Garderegimenter des Königs. Diesmal sind es die sogenannten Grenadier Guards. Mehr als 1.000 Soldaten und Militärkapellen sind in der Regel bei der Parade dabei.

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Zum Abschluss führte eine Prozession wieder zurück zum Buckingham-Palast. Dort beobachtete die königliche Familie vom Balkon aus einen Überflug der Kunstflugstaffel der Royal Air Force. An der Flugshow waren auch vier Jets vom Typ Typhoon beteiligt.

König Charles III. und Königin Camilla, Prinz William, Prinzessinn Kate, Prinzessin Charlotte, Prinz George, Prinz Louis auf dem Balkon des Buckingham-Palasts

Die britische Königsfamilie beobachtet vom Balkon des Buckingham Palace aus die Flugzeug-Show.

Quelle: AP
Das Kunstflugteam der Royal Air Force, bekannt als „The Red Arrows“, und vier Typhoon-Jets nehmen an dem Überflug über den Buckingham Palace nach der Geburtstagsparade des Königs („Trooping the Colour“) in London teil.

Der Überflug wird von einem Kunstflugteam der Royal Air Force durchgeführt.

Quelle: AFP

Den Ablauf dürfte Charles inzwischen im Schlaf kennen. Bereits mit drei Jahren war er zum ersten Mal bei der Parade dabei - Monarch war damals noch George VI., sein Opa. Nach vielen Jahren mit Queen Elizabeth II. als Monarchin nahm Charles nach deren Tod (im September 2022) in diesem Jahr schon zum vierten Mal als König an dem Spektakel teil.

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Quelle: dpa
Über das Thema berichtete das ZDF in mehreren Sendungen, zuletzt in der ZDFheute Xpress am 13.06.2026 ab 09:30 Uhr.
Themen
GroßbritannienKing Charles III.

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