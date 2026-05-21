Panne: Radiosender erklärt König Charles versehentlich für tot

"Technischer Fehler":Radiosender erklärt König Charles versehentlich für tot
Ein britischer Radiosender hat König Charles aus Versehen für tot erklärt. Der Monarch ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich lebendig in Nordirland unterwegs.
Ein britischer Radiosender hat König Charles versehentlich für tot erklärt. Ein Computerfehler habe dafür gesorgt, dass am Dienstag das Prozedere für den Todesfall des Monarchen aktiviert worden sei, erklärte Radio Carolines Sendechef Peter Moore auf der Facebook-Seite des Privatsenders in der Grafschaft Essex am Mittwoch.
Zu dem Prozedere, welches Radiostationen in Großbritannien für den Todesfall des Staatsoberhaupts bereithalten, gehörte demnach neben der Ansage, dass der König verstorben sei, eine Funkstille zur Andacht. Die Sendepause habe die Radiomitarbeiter alarmiert, dass im Programm etwas schieflaufe, hieß es weiter. Radio Caroline habe "stets mit Freude die Weihnachtsansprache Ihrer Majestät der Königin - und nun die des Königs - ausgestrahlt, und wir hoffen, dies noch viele Jahre tun zu können".
König Charles besuchte Nordirland
Zur Zeit seiner fälschlichen Todeserklärung hielt sich der britische König sichtbar lebendig in Nordirland auf, wo er nach Angaben der Zeitung "Guardian" mit seiner Frau Camilla der Darbietung einer Folkloregruppe beiwohnte und später auch noch irischen Whisky in Belfast probierte.
Radio Caroline startete nach Angaben der Zeitung 1964 als Piratensender und wurde bis 1990 von Schiffen vor der Küste Großbritanniens aus ausgestrahlt.
Wichtiger Hinweis in eigener Sache
Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.
Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.
→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen.
Mehr Nachrichten aus dem britischen Königshaus
Wirbel um Starmer:König Charles eröffnet Parlament in stürmischen Zeitenmit Video2:05
15. Hochzeitstag von William und Kate:Retten sie die Monarchie?Wolf-Christian Ulrich, Londonmit Video12:23
Ausstellung zu Queen Elizabeth II.:Besondere Einblicke in den Kleiderschrank von Elizabeth II.Britta Jäger, Londonmit Video2:03
Trotz Spannungen mit London:Trump empfängt König Charles im Weißen Hausmit Video2:34