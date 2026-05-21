Panne: Radiosender erklärt König Charles versehentlich für tot

Ein britischer Radiosender hat König Charles aus Versehen für tot erklärt. Der Monarch ist zu diesem Zeitpunkt ziemlich lebendig in Nordirland unterwegs.

Ein Computerfehler löste beim britischen Sender Radio Caroline versehentlich die vorbereitete Todesmeldung für König Charles aus, inklusive Schweigeminute. Der König lebt und ist gut gelaunt. 21.05.2026 | 0:49 min

Ein britischer Radiosender hat König Charles versehentlich für tot erklärt. Ein Computerfehler habe dafür gesorgt, dass am Dienstag das Prozedere für den Todesfall des Monarchen aktiviert worden sei, erklärte Radio Carolines Sendechef Peter Moore auf der Facebook-Seite des Privatsenders in der Grafschaft Essex am Mittwoch.

Wir bitten Seine Majestät den König sowie unsere Hörer um Entschuldigung für alle verursachten Unannehmlichkeiten. „ Radio Caroline

Zu dem Prozedere, welches Radiostationen in Großbritannien für den Todesfall des Staatsoberhaupts bereithalten, gehörte demnach neben der Ansage, dass der König verstorben sei, eine Funkstille zur Andacht. Die Sendepause habe die Radiomitarbeiter alarmiert, dass im Programm etwas schieflaufe, hieß es weiter. Radio Caroline habe "stets mit Freude die Weihnachtsansprache Ihrer Majestät der Königin - und nun die des Königs - ausgestrahlt, und wir hoffen, dies noch viele Jahre tun zu können".

Charles und Camilla starteten ihren Irlandtrip musikalisch: Bei einem Festival hat dem König die traditionelle Musik so gut gefallen, dass er einfach selbst zur Trommel gegriffen hat. 20.05.2026 | 0:42 min

König Charles besuchte Nordirland

Zur Zeit seiner fälschlichen Todeserklärung hielt sich der britische König sichtbar lebendig in Nordirland auf, wo er nach Angaben der Zeitung "Guardian" mit seiner Frau Camilla der Darbietung einer Folkloregruppe beiwohnte und später auch noch irischen Whisky in Belfast probierte.

Radio Caroline startete nach Angaben der Zeitung 1964 als Piratensender und wurde bis 1990 von Schiffen vor der Küste Großbritanniens aus ausgestrahlt.

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