Charles III. legt Steuerinfos offen: 30 Millionen Pfund gezahlt

Seit seiner Thronbesteigung hat der britische König Charles III. mehr als 30 Millionen Pfund Steuern gezahlt. Er ist der erste britische Monarch, der das transparent macht.

König Charles III. hat seine Steuerzahlungen veröffentlicht: Seit Thronbesteigung 2022 zahlte er mehr als 30 Millionen Pfund. (Archivbild) Quelle: AP

Der britische König Charles III. hat seit seiner Thronbesteigung im Jahr 2022 mehr als 30 Millionen Pfund (35 Millionen Euro) Steuern auf seine privaten Einnahmen gezahlt. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Charles ist der erste britische König, der seine Steuerzahlungen publik macht. Die Veröffentlichung sei Teil der Bemühungen um mehr Transparenz, erklärte der Königspalast.

Auch Thronfolger William legte erstmals seine Steuerzahlungen offen. Der älteste Sohn von Charles zahlte den Angaben zufolge mehr als 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro) Einkommens- und Kapitalertragssteuer, seitdem er seinem Vater nach dessen Krönung als Inhaber des Titels Prinz von Wales nachgefolgt ist.

König Charles III. will aus Transparenzgründen als erster britischer Monarch seine persönlichen Steuerzahlungen offenlegen. Die Daten sollen im Finanzbericht des Palasts erscheinen. 21.06.2026 | 0:23 min

Druck auf Königshaus wegen Andrew-Skandalen hoch

Die britischen Könige und Königinnen müssen laut Gesetz keine Einkommenssteuer, keine Kapitalertragssteuer und keine Erbschaftssteuer zahlen. Königin Elizabeth II. begann aber 1993 damit, freiwillig Einkommenssteuern und Kapitalertragssteuern zu entrichten. Wie viel sie exakt bezahlte, ist nicht bekannt.

Charles wiederum hatte bereits in seiner Zeit als Prinz von Wales, bevor er im September 2022 nach dem Tod seiner Mutter den Thron bestieg, seine Steuerzahlungen offengelegt.

König Charles muss sich Vorwürfen stellen. Sein Bruder Andrew pflegte enge Kontakte zu Sexualstraftäter Epstein. Der Reichtum der Familie befeuert die Kritik. 05.02.2026 | 29:15 min

Im Zuge der Skandale um den früheren Prinzen Andrew ist der Druck auf das Königshaus gestiegen, transparenter bei seinen Finanzen zu sein. Anfang Juni war bekannt geworden, dass der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Ungnade gefallene Andrew sein Einkommen jahrelang mit der Untervermietung von Cottages auf einem königlichen Anwesen aufbesserte, auf dem er selbst quasi mietfrei wohnte.

Charles will nicht mehr im Buckingham-Palast wohnen

Ebenfalls am Donnerstag wurde bekannt, dass der König den Buckingham-Palast in London ab dem kommenden Jahr nicht mehr bewohnen wird. Dann soll der klassizistische Prachtbau fertig renoviert sein und künftig für zeremonielle Zwecke genutzt werden. Das geht aus dem jährlichen Finanzbericht des Sovereign Grant hervor, also dem staatlichen Topf für die Ausgaben der Royals.

Als erster britischer König hat Charles seine gezahlten Steuern offen gelegt. Außerdem gibt das Königshaus bekannt, dass Charles und Camilla nicht in den Buckingham Palace einziehen werden. 26.06.2026 | 0:48 min

König Charles und Königin Camilla wohnen schon seit langer Zeit im Clarence House gleich nebenan in London. Auch das Budget der Royals insgesamt soll in den kommenden fünf Jahren schrumpfen - von zuletzt rund 132 Millionen Pfund (153 Millionen Euro) auf 99,9 Millionen Pfund (knapp 116 Millionen Euro).

Der Buckingham-Palast solle künftig stärker für Touristen zugänglich gemacht werden.