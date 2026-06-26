Charles III. legt Steuerinfos offen: 30 Millionen Pfund gezahlt

Monarch legt erstmals Steuerinfos offen:König Charles III. hat 30 Millionen Pfund Steuern gezahlt
Seit seiner Thronbesteigung hat der britische König Charles III. mehr als 30 Millionen Pfund Steuern gezahlt. Er ist der erste britische Monarch, der das transparent macht.
Der britische König Charles III. hat seit seiner Thronbesteigung im Jahr 2022 mehr als 30 Millionen Pfund (35 Millionen Euro) Steuern auf seine privaten Einnahmen gezahlt. Das teilte der Buckingham-Palast am Donnerstagabend mit. Charles ist der erste britische König, der seine Steuerzahlungen publik macht. Die Veröffentlichung sei Teil der Bemühungen um mehr Transparenz, erklärte der Königspalast.
Auch Thronfolger William legte erstmals seine Steuerzahlungen offen. Der älteste Sohn von Charles zahlte den Angaben zufolge mehr als 20 Millionen Pfund (rund 23 Millionen Euro) Einkommens- und Kapitalertragssteuer, seitdem er seinem Vater nach dessen Krönung als Inhaber des Titels Prinz von Wales nachgefolgt ist.
Druck auf Königshaus wegen Andrew-Skandalen hoch
Die britischen Könige und Königinnen müssen laut Gesetz keine Einkommenssteuer, keine Kapitalertragssteuer und keine Erbschaftssteuer zahlen. Königin Elizabeth II. begann aber 1993 damit, freiwillig Einkommenssteuern und Kapitalertragssteuern zu entrichten. Wie viel sie exakt bezahlte, ist nicht bekannt.
Charles wiederum hatte bereits in seiner Zeit als Prinz von Wales, bevor er im September 2022 nach dem Tod seiner Mutter den Thron bestieg, seine Steuerzahlungen offengelegt.
Im Zuge der Skandale um den früheren Prinzen Andrew ist der Druck auf das Königshaus gestiegen, transparenter bei seinen Finanzen zu sein. Anfang Juni war bekannt geworden, dass der wegen seiner Verbindungen zum verurteilten Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in Ungnade gefallene Andrew sein Einkommen jahrelang mit der Untervermietung von Cottages auf einem königlichen Anwesen aufbesserte, auf dem er selbst quasi mietfrei wohnte.
Charles will nicht mehr im Buckingham-Palast wohnen
Ebenfalls am Donnerstag wurde bekannt, dass der König den Buckingham-Palast in London ab dem kommenden Jahr nicht mehr bewohnen wird. Dann soll der klassizistische Prachtbau fertig renoviert sein und künftig für zeremonielle Zwecke genutzt werden. Das geht aus dem jährlichen Finanzbericht des Sovereign Grant hervor, also dem staatlichen Topf für die Ausgaben der Royals.
König Charles und Königin Camilla wohnen schon seit langer Zeit im Clarence House gleich nebenan in London. Auch das Budget der Royals insgesamt soll in den kommenden fünf Jahren schrumpfen - von zuletzt rund 132 Millionen Pfund (153 Millionen Euro) auf 99,9 Millionen Pfund (knapp 116 Millionen Euro).
Der Buckingham-Palast solle künftig stärker für Touristen zugänglich gemacht werden.
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