Frau zu Andrew nach Windsor geschickt? Polizei prüft Berichte

Seit Monaten laufen im Zuge des Epstein-Skandals Ermittlungen gegen den früheren Prinzen Andrew. Nun prüft die Polizei weitere Vorwürfe hinsichtlich einer Sexualstraftat.

Der britische Ex-Prinz Andrew steht erneut im Verdacht, eine Sexualstraftat begangen zu haben. Jeffrey Epstein soll 2010 eine Frau "für sexuelle Zwecke" zu Andrew geschickt haben. 22.05.2026 | 0:32 min

Im Zuge des Skandals um Jeffrey Epstein prüft die britische Polizei weitere Vorwürfe hinsichtlich einer Sexualstraftat des früheren Prinzen Andrew. Die Ermittler hätten Kontakt mit dem Anwalt eines mutmaßlichen Opfers aufgenommen, erklärte die Polizei der Region Thames Valley am Freitag.

Dabei gehe es um Berichte, wonach eine Frau 2010 "für sexuelle Zwecke" nach Windsor gebracht worden sei, wo Andrew damals lebte. Mögliche Zeugen seien aufgerufen, sich zu melden.

Dem Anwalt des mutmaßlichen Opfers sei mitgeteilt worden, dass die Ermittler eine mögliche Strafanzeige der Frau ernstnehmen und mit "Sorgfalt, Sensibilität und Rücksicht auf ihre Privatsphäre und ihr Recht auf Anonymität" behandeln würden, erklärte die Polizei weiter.

Der britische Ex-Prinz Andrew soll Dokumente an den Sexualstraftäter Epstein weitergeleitet haben. Nach seiner Festnahme wurde er wieder freigelassen - die Ermittlungen dauern an. 20.02.2026 | 2:25 min

US-Anwalt: Frau von Epstein zu Prinz Andrew geschickt

Der US-Anwalt Brad Edwards hatte der britischen BBC im Januar gesagt, eine nicht aus Großbritannien stammende Frau habe 2010 eine Führung durch den Buckingham-Palast erhalten, nachdem sie mit Andrew eine Nacht in dessen damaliger Residenz in Windsor verbracht habe. Edwards sagte damals:

Wir reden hier von mindestens einer Frau, die von Jeffrey Epstein zu Prinz Andrew geschickt wurde. „ US-Anwalt Brad Edwards im Jahr 2010

Betroffene, Anwälte, Journalisten und Politiker schildern den Kampf gegen ein Netzwerk aus Macht und Missbrauch, dessen Ausmaß sich mit der Veröffentlichung der "Epstein Files" offenbart. 14.04.2026 | 43:58 min

Zuvor hatte bereits das Epstein-Opfer Virginia Giuffre Andrew vorgeworfen, sie im Alter von 17 Jahren sexuell missbraucht zu haben. Ein Rechtsstreit zwischen Giuffre und Andrew in den USA war 2022 außergerichtlich beigelegt worden. In ihren im vergangenen Jahr posthum erschienenen Memoiren hatte Giuffre ihre Vorwürfe detailliert erneuert.

Die Beziehung von Ex-Prinz Andrew zu Epstein und Undurchsichtigkeit bei den royalen Finanzen – die britischen Royals stehen in der Krise. Wie könnte eine moderne Monarchie im 21. Jahrhundert aussehen? 04.02.2026 | 2:16 min

Fehlverhalten im Amt: Ermittlungen gegen Andrew

Gegen Andrew Mountbatten-Windsor laufen bereits seit Monaten Ermittlungen wegen mutmaßlichen Fehlverhaltens im Amt. Dem Bruder des heutigen Königs Charles III. wird vorgeworfen, als britischer Handelsbeauftragter in den Jahren 2001 bis 2011 geheime Geschäftsinformationen an den inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Epstein weitergegeben zu haben.

Im Februar war der Ex-Prinz in dem Zusammenhang vorübergehend festgenommen worden. König Charles III. hatte seinem Bruder wegen dessen Verbindungen zu dem Sexualstraftäter Epstein bereits im vergangenen Herbst alle königlichen Titel und Ehren aberkannt.

Zudem musste der mittlere Sohn der verstorbenen Queen Elizabeth II. aus seiner bisherigen Residenz auf dem Gelände von Schloss Windsor aus- und nach Sandringham umziehen. Andrew Mountbatten-Windsor bestreitet jegliches Fehlverhalten.

Der US-Multimilliardär Jeffrey Epstein hat über Jahre gezielt Mädchen und junge Frauen sexuell missbraucht. Für ihn soll Model-Agent Jean-Luc Brunel auch Frauen aus Osteuropa angeworben haben. 25.03.2026 | 19:05 min

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