Sylvester Stallone prägte mit den Kultfiguren "Rocky Balboa" und "John Rambo" das Actionkino über Jahrzehnte. Heute wird er 80 Jahre alt - und denkt noch lange nicht ans Aufhören.

"Sly" hat mit seinem Schaffen Filmgeschichte geschrieben. Doch eine Action-Karriere hinterlässt ihre Spuren: Rund 30 Operationen hat sich Stallone in seinen 80 Lebensjahren unterzogen. 06.07.2026 | 1:48 min

Hollywood-Star Sylvester Stallone blickt auf einen außergewöhnlichen Karriereweg zurück. Der Sohn eines italienischen Einwanderers und einer Amerikanerin wurde am 06. Juli 1946 in New York geboren. Durch Komplikationen bei der Geburt wurde ihm ein Gesichtsnerv durchtrennt, wodurch Lippe, Kinn und Teile der Zunge für den Rest seines Lebens teilweise gelähmt wurden.

Stallone wuchs in ärmlichen Verhältnissen auf und wurde von etlichen Schulen verwiesen. Dann entdeckte er seine Leidenschaft für die Schauspielerei und schlug sich bis zum Durchbruch mit "Rocky" mit kleinen Rollen und dem Schreiben von Drehbüchern durch.

Im Alter von 25 Jahren spielte Stallone in dem Erotikfilm "The Party at Kitty and Stud's" mit. Es folgten Kurzauftritte in Woody Allens Komödie "Bananas", in der er einen Schläger verkörperte, sowie in dem Thriller "Klute" an der Seite von Jane Fonda. Diese frühen Rollen legten den Grundstein für seine spätere Hollywood-Karriere.

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"Rocky" machte Stallone zum Weltstar

Dann kam 1976 "Rocky". Der Film erzählt die klassische amerikanische Underdog-Geschichte des Amateurboxers Rocky Balboa, der die Chance erhält, gegen Weltmeister Apollo Creed anzutreten. Regisseur John G. Avildsen verankerte die Geschichte im Arbeitermilieu der italoamerikanischen Community Philadelphias. Legendär wurde Rockys Trainingslauf durch die Straßen der Stadt bis zu den Stufen des Philadelphia Museum of Art - begleitet von Bill Contis Titel "Gonna Fly Now".

Stallone schrieb das Drehbuch selbst. Inspiriert wurde er vom Boxkampf zwischen Muhammad Ali und Chuck Wepner im Jahr 1975. Ein Hollywood-Studio wollte das Skript kaufen, doch die Produzenten lehnten ihn als Hauptdarsteller ab - unter anderem wegen seiner leichten Gesichtslähmung und Sprachstörung.

Stallone ließ sich davon nicht entmutigen: Er schlug ein lukratives Kaufangebot aus, finanzierte das Projekt mit eigenen Mitteln und übernahm selbst die Hauptrolle. Der Film wurde zehnmal für den Oscar nominiert und machte Stallone über Nacht zum Weltstar.

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"Rambo": der Actionheld mit den seelischen Narben

Nur wenige Jahre später folgte mit "Rambo" seine zweite ikonische Rolle. Im ersten Film von 1982 verkörpert Stallone den traumatisierten Vietnam-Veteranen John Rambo, der von Polizei und Militär gejagt wird. Anders als viele damalige Actionfilme zeigte "Rambo" einen Helden, der nicht nur kämpft, sondern auch mit den psychischen Folgen des Krieges ringt.

Heute ist es selbstverständlich, dass Actionfilme in die Seele der Protagonisten schauen. Aus "Rambo" wurde ein geflügelter Begriff und aus seinen Filmen "Rocky" und "Rambo" praktisch Kinoserien.

In den 1980er-Jahren gehörte Stallone zu den bestbezahlten Schauspielern Hollywoods. Sein Image als muskulöser Actionheld prägten Filme wie "Cobra" oder "Tango & Cash". Gleichzeitig wurde ihm oft vorgeworfen, sich in zahlreichen Fortsetzungen zu wiederholen und nur selten Selbstironie zu zeigen. Neue Anerkennung erhielt Stallone 1997 mit James Mangolds Drama "Cop Land". Als überforderter Kleinstadt-Sheriff zeigte er eine ungewohnt zurückhaltende Seite. Später überzeugte er auch im Krimi "Get Carter" mit einer deutlich ambivalenteren Figur.

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"Tulsa King": Sylvester Stallones spätes Karrierehoch

In den frühen 2000er-Jahren wurde es kurz ruhig um den Schauspieler. 2007 kehrte Stallone mit "Rocky Balboa" und "John Rambo" erfolgreich zurück. In zwei "Creed"-Filmen spielte er erneut "Rocky Balboa" als Mentor der nächsten Boxergeneration.

Seit 2022 feiert Stallone mit der Serie "Tulsa King" ein weiteres Karrierehoch. Als Mafiafigur "Dwight 'Der General' Manfredi" verbindet er Charisma, Härte und Humor. Die Muskeln lässt er in den bisherigen vier Staffeln weniger spielen. Die Serie zählt zu den erfolgreichsten Produktionen des Streamingdienstes Paramount+ und zeigt, dass Stallone auch mit 80 Jahren noch zu den prägenden Gesichtern Hollywoods gehört.

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