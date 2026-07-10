Über Jahre musste Schauspielerin Karin Thaler die Folgen der Spielsucht ihrer Mutter schultern. Die "Rosenheim Cops"-Darstellerin hat diese Lebensphase in einem Buch verarbeitet.

Karin Thaler ist stark, weil sie stark sein musste: In ihrer Biografie blickt die "Rosenheim-Cops"-Schauspielerin auf die schmerzhaftesten und herausforderndsten Momente ihres Lebens zurück. 22.06.2026 | 3:03 min

Bei den "Rosenheim Cops" ist die Schauspielerin Karin Thaler seit 24 Jahren die Marie Hofer und damit seit Beginn der Serie 2011 dabei. Die 60-Jährige ist ein beliebtes Fernsehgesicht und spielte in ihrer Karriere unter anderem Rollen in der "Schwarzwaldklinik", in "Derrick" oder dem "Bergdoktor."

Während Karin Thaler als Schauspielerin Karriere machte und als Seriendarstellerin bekannt wurde, geriet das Leben ihrer Mutter durch Spielsucht komplett aus den Fugen: Über Jahrzehnte machte die Mutter Schulden, unterschlug Geld, erpresste einen Supermarkt und wurde schließlich zu einer Gefängnisstrafe verurteilt. Mit all dem geriet auch Thalers Leben aus den Fugen.

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Karin Thaler stand vor fast 200.000 D-Mark Schulden

Anfang der 1990er Jahre erreichte Thaler der Brief einer Arbeitskollegin der Mutter. Durch ihn wurde Thaler gewahr, dass ihre Mutter bei ihrer Arbeitsstelle 193.000 D-Mark unterschlagen hatte, um ihre Spielschulden begleichen zu können.

Das war wie ein Messerstich ins Herz und das war nicht zu fassen, nicht zu glauben, weil man gedacht hat, da geht es um jemand ganz anderen. Das kann doch nicht ich sein, das können doch nicht wir sein, wir mit dieser Liebe in unserer Familie. „ Karin Thaler, Schauspielerin

Karin Thaler übernahm eine Bürgschaft für ihre Mutter. Irgendwann konnte sie diese Verpflichtung nicht mehr stemmen. Nun sah sich ihre Mutter in der Pflicht, das Geld aufzubringen.

Sie erpresste einen Supermarkt um fünf Millionen D-Mark. Bei der geplanten Übergabe der ersten zwei Millionen D-Mark ist Thalers Mutter verhaftet worden und kam später ins Gefängnis.

Rosenheim-Cop-Darstellerin führte ein Doppelleben

Über zwei Jahrzehnte musste Karin Thaler in zwei Rollen gleichzeitig schlüpfen.

Dann habe ich so ein kleines Doppelleben geführt. Immer gestrahlt am Set. Immer so getan, als wäre ich das Glückskind, der Sonnenschein. Aber in mir drin hat es einfach ganz anders ausgeschaut. Also das hat mich zwar auch viel Kraft gekostet, aber auch stark gemacht. „ Karin Thaler, Schauspielerin

All das hat sich Karin Thaler in einem Buch von der Seele geschrieben. In "Stark, weil ich stark sein musste" erzählt sie von den schmerzhaftesten Momenten ihres Privatlebens. Vor allem von der Beziehung zu ihrer Mutter handelt ihr Buch.

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Endlich aussprechen, was über zwei Jahrzehnte niemand wissen sollte: Schulden und Abhängigkeit durch Spielsucht - ein Teufelskreis. Sie selbst sagt heute, sie sei co-abhängig gewesen, weil die Folgen der Spielsucht ihrer Mutter auch sie damals so sehr beeinflussten.

Das Schreiben des Buches erscheint ihr nun wie eine Therapie. Mehrfach hat sie das Buch schon selbst gelesen.

Ich denke mir, mein Gott, was hast du alles durchgemacht und mitgemacht, warum hast du das alles zugelassen und jetzt ist es wie eine Therapie. „ Karin Thaler, Schauspielerin

Karin Thaler will nicht abrechnen, sondern aufarbeiten

Das Buch hat Karin Thaler auch für ihre Mutter mitverfasst. Die hatte angefangen ihre Biografie aufzuschreiben. 2022 starb sie an Krebs. Die Liebe zu ihrer Mutter hat sie nie verloren. Karin Thaler hat ihrer Mutter verziehen.

Tatsächlich habe ich meine Mama mein ganzes Leben lang mehr geliebt als alles andere und alle anderen. Sie war die Liebe meines Lebens. „ Karin Thaler, Schauspielerin