Das norwegische Königshaus ist in einer Krise: Kronprinzessin Mette-Marit ist schwer lungenkrank, ihrem Sohn steht eine Haftstrafe bevor, und dann ist da noch der Epstein-Skandal.

Am Montag wird das Urteil im Prozess gegen Marius Borg Høiby erwartet. Ihm wird unter anderem Vergewaltigung vorgeworfen. 13.06.2026 | 1:18 min

Wer eine norwegische Familie in ihrer Hütte besucht, erlebt auf dem Plumpsklo oft eine Überraschung: An der Wand hängt nicht selten ein Foto des Königs. Respektlosigkeit? Im Gegenteil. Viele Norweger mögen ihr Staatsoberhaupt so sehr, dass es selbst am stillsten Örtchen präsent ist.

Kaum eine Königsfamilie in Europa gilt als so bodenständig und volksnah wie die norwegische. König und Kronprinz haben bürgerliche Frauen geheiratet, die Kinder gehen auf die normale Schule, und das Königspaar reist in die kleinsten Dörfer und schüttelt allen die Hände.

Norwegisches Königshaus: Negativschlagzeilen stapeln sich

Und trotzdem macht das norwegische Königshaus in den letzten Jahren hauptsächlich Negativschlagzeilen. Dass dem Sohn einer zukünftigen Königin möglicherweise eine Gefängnisstrafe droht, ist der Höhepunkt in dem Drama, das sich zurzeit in dieser Familie abspielt.

In Oslo läuft der Prozess gegen Marius Borg Høiby, den Sohn von Kronprinzessin Mette-Marit, u.a. wegen häuslicher Gewalt und vierfacher Vergewaltigung. Gleichzeitig taucht ihr Name in neu veröffentlichten Akten zur Epstein-Affäre auf. 03.02.2026 | 1:32 min

Die Krise entwickelte sich in mehreren Akten:

Akt eins: Marius Borg Høiby

2024 wurde der Sohn der Kronprinzessin Mette-Marit festgenommen. Marius Borg Høiby - ein Kind aus einer vorherigen Beziehung - hatte die Wohnung seiner Freundin demoliert. Es kam heraus, dass er ein ausschweifendes Leben mit Alkohol, Drogen und Partys führte, und dass er offenbar Frauen schlecht behandelte.

Im Frühjahr stand Marius Borg Høiby in Oslo vor Gericht. Die Anklage: vierfache Vergewaltigung, häusliche Gewalt, heimliches Filmen und Drogenvergehen. Dem 29-Jährigen droht eine mehrjährige Haftstrafe. Das Urteil wird am 15. Juni erwartet.

Sieben Jahre und sieben Monate - so lange soll Marius Borg Høiby laut Forderung des Staatsanwalts in Haft. Das Urteil wird am 15. Juni erwartet. 18.03.2026 | 3:04 min

Akt zwei: Jeffrey Epstein und die norwegische Kronprinzessin

Unterdessen geriet Kronprinzessin Mette-Marit unter Druck, weil sie von 2011 bis 2014 Kontakt zu dem Sexualstraftäter Jeffrey Epstein hatte. Zu dem Zeitpunkt war der amerikanische Geschäftsmann bereits verurteilt.

Erst sieben Wochen nach den Enthüllungen gab Mette-Marit dem norwegischen Fernsehen ein Interview, das aber viele Fragen offenließ. Das nahm man ihr übel, ihre Popularität sank dramatisch. In einer im Mai veröffentlichten Umfrage halten nur noch 37 Prozent Mette-Marit für geeignet, Königin zu werden.

Norwegen unter Schock: Neu veröffentlichte Akten zeigen Jeffrey Epsteins Verbindungen zu Kronprinzessin Mette-Marit und hochrangigen Politikern. ZDFheute live mit den Hintergründen. 07.02.2026 | 15:33 min

Akt drei: Mette-Marit - die kranke Kronprinzessin

Doch es ist nicht sicher, dass es dazu kommt, denn die Kronprinzessin ist schwer krank. Die 52-Jährige leidet an Lungenfibrose, einer chronischen Lungenerkrankung, die die Atmung zunehmend erschwert. Letzte Woche gaben ihre Ärzte am Universitätskrankenhaus bekannt, dass sie nun auf der Liste für eine Transplantation stehe.

"Bei Lungenfunktions-Übungen sehen wir, dass ihre Leistung allein in den letzten drei Monaten beträchtlich gefallen ist. Das ist gefährlich", sagte ihr Arzt Are Holm. Die Kronprinzessin muss nun jederzeit bereit sein, kurzfristig ins Krankenhaus zu kommen.

Die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit steht nun offiziell auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. Sie wurde in der Universitätsklinik in Oslo gesehen. Die Lage sei ernst. 05.06.2026 | 1:32 min

Kronprinz Haakon schränkt seine Reisen ein

Für das Königshaus hat das konkrete Folgen. Prinzessin Ingrid-Alexandra, die Tochter des Kronprinzenpaares, hat ihr Studium in Sydney unterbrochen, um ihrer Mutter nah zu sein.

Die Feierlichkeiten zur Silberhochzeit, die für August geplant waren, sind verschoben, und Kronprinz Haakon wird seine Reisen in Norwegen und ins Ausland drastisch einschränken.

Norwegens König Harald hält die Fahne hoch

Trotz all dieser Krisen bleibt eine Person bemerkenswert standhaft: König Harald. Trotz seiner Krücken und seiner Herzprobleme ist er bei der Arbeit. 233 offizielle Auftritte hat er im letzten Jahr absolviert.

Abzudanken war für ihn nie eine Option: "Wir halten durch bis zum 'bitter end'", sagte Harald einmal. Seine Popularität ist enorm. Auf einer Skala von 1 bis 10 geben ihm die Norweger eine 9,2.

König Harald von Norwegen wird 80 - "Volle Kanne" gratuliert! 21.02.2017

Sie haben Respekt vor ihrem König, und das ist der eigentliche Grund, warum auf vielen norwegischen Plumpsklos ein Bild von ihm hängt. Als Toilettenpapier knapp war, benutzten viele alte Zeitungen und Zeitschriften. Fand sich darin ein Foto des Monarchen, wurde es herausgerissen und an die Wand gehängt. Denn eines galt als undenkbar: sich mit dem Bild des Königs den Allerwertesten abzuwischen.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache