Gericht: Mette-Marits Sohn Marius kommt nun doch nicht frei

Marius Borg Hoiby wird trotz der Gesundheitsprobleme seiner Mutter Mette-Marit nicht aus der U-Haft entlassen. Ein Gericht in Oslo hob eine entsprechende Entscheidung wieder auf.

Laut norwegischen Medienberichten muss Marius Borg Høiby nun doch in U-Haft bleiben. Er hatte die Freilassung beantragt, um bei seiner kranken Mutter Mette-Marit sein zu können. 10.06.2026 | 0:47 min

Trotz des besorgniserregenden Gesundheitszustands seiner Mutter kommt der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit doch nicht vor der Urteilsverkündung in seinem Vergewaltigungsprozess aus der Untersuchungshaft frei.

Ein Berufungsgericht hob am Mittwoch die Entscheidung auf, den 29 Jahre alten Marius Borg Hoiby auf freien Fuß zu setzen. Gegen diese Entscheidung, die am Montag eine niedrigere Instanz gefällt hatte, hatte die Staatsanwaltschaft Berufung eingelegt.

Seit wenigen Tagen steht die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit offiziell auf der Warteliste für eine Lungentransplantation. 05.06.2026 | 1:32 min

Hoibys Anwälte "extrem enttäuscht"

Das Osloer Berufungsgericht begründete die Entscheidung gegen Hoibys Haftentlassung damit, es bestehe "immer noch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass Marius Borg Hoiby neue Verstöße begeht, wenn er freigelassen wird". Die Richterin fügte hinzu, andere Häftlinge in U-Haft mit kranken Eltern oder anderen kranken Angehörigen würden schließlich nicht anders behandelt.

Hoibys Anwälte äußerten sich gegenüber der Nachrichtenagentur AFP "extrem enttäuscht". Nach einer Prüfung der Entscheidung teilten sie jedoch mit, keine Berufung dagegen vor dem Obersten Gerichtshof einzulegen.

Sieben Jahre und sieben Monate – so lange soll Marius Borg Høiby laut Forderung des Staatsanwalts in Haft. 18.03.2026 | 3:04 min

Hoiby unter anderem wegen Vergewaltigung vor Gericht

Hoiby musste sich von Anfang Februar bis Mitte März wegen 40 Anklagepunkten vor Gericht verantworten, darunter der Vorwurf der Vergewaltigung von vier Frauen sowie Gewalt gegen eine frühere Freundin. Das Urteil soll kommenden Montag verkündet werden. Die Staatsanwaltschaft forderte sieben Jahre und sieben Monate Haft. Die Verteidigung verlangte einen Freispruch von den Vergewaltigungsvorwürfen.

Hoiby weist die schwerwiegendsten Vorwürfe zurück. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft soll er die vier Frauen vergewaltigt haben, während sie schliefen oder bewusstlos waren.

Trotz der Sorge um seine schwer kranke Mutter kommt der Sohn von Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit nicht aus der Untersuchungshaft frei. Quelle: epa

Mette-Marit wartet auf eine Lungentransplantation

Hoiby ist der Sohn Mette-Marits aus einer Beziehung vor ihrer Hochzeit mit Kronprinz Haakon im Jahr 2001 und gehört formell nicht dem norwegischen Königshaus an. Der Gesundheitszustand der an einer schweren Lungenkrankheit leidenden Kronprinzessin Mette-Marit hatte sich jüngst deutlich verschlechtert. Die 52-Jährige wurde in der vergangenen Woche auf eine Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt. Mette-Marits Tochter Prinzessin Ingrid Alexandra kehrte von ihrem Studium in Australien heim, um an der Seite ihrer Mutter zu sein.

Bei der Kronprinzessin war 2018 eine seltene Form von Lungenfibrose diagnostiziert worden. Die unheilbare Krankheit führt zu Narbenbildung in der Lunge und dadurch zu einer ungenügenden Aufnahme von Sauerstoff in den Blutkreislauf.

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Quelle: AFP