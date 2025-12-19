  3. Merkliste
Norwegens Königshaus: Mette-Marit braucht eine neue Lunge

|

Norwegens Kronprinzessin Mette-Marit leidet an einer chronischen Lungenkrankheit. Ihr Zustand hat sich laut Ärzten verschlechtert - eine Transplantation sei der nächste Schritt.

Die norwegischen Royals besuchen ein Pflegeheim in Oslo

Norwegens Kronprinzessin leidet an einer schweren Lungenerkrankung. Ihr Zustand hat sich verschlechtert, eine Lungentransplantation ist nun medizinisch notwendig.

19.12.2025

Wegen ihrer chronischen Lungenkrankheit braucht die norwegische Kronprinzessin Mette-Marit eine neue Lunge. Das teilte der norwegische Hof mit. Demnach stehe noch nicht fest, wann die 52-Jährige auf die Warteliste für eine Lungentransplantation gesetzt werde. Die Operation sei jedoch aufgrund des verschlechterten Zustands der Kronprinzessin der nächste notwendige Schritt, sagte Mette-Marits Arzt, Are Martin Holm, laut der Mitteilung.

"Ich hatte immer gehofft, dass wir die Krankheit mit Medikamenten in Schach halten können", sagte Mette-Marit in einem Interview mit dem Fernsehsender NRK. Jetzt habe sich ihr Zustand aber schneller verschlechtert, als sie und ihre Ärzte gehofft hatten.

Mette-Marit leidet an seltener Form von Lungenfibrose

Bei Mette-Marit war vor sieben Jahren eine seltene Form der Lungenfibrose festgestellt worden. Dabei handelt es sich um eine chronische Lungenkrankheit, bei der Narben im Lungengewebe gebildet werden, was unter anderem zu Atemnot führen kann. Deswegen musste die Kronprinzessin immer wieder offizielle Termine absagen - im März auch ihre Teilnahme an der Leipziger Buchmesse.

Mette-Marit feiert ihren Geburtstag

Ein Tag, nachdem ihr Sohn Marius in 32 Fällen angeklagt wurde, feiert die norwegische Kronprinzessin ihren 52. Geburtstag.

19.08.2025

Im Herbst war Mette-Marit einen Monat lang in einer Lungen-Reha. Seitdem hat sich ihr Zustand jedoch weiter verschlechtert. Die Kronprinzessin sagte im NRK-Interview:

Der größte Unterschied für mich ist, dass ich die Dinge, die ich früher tun konnte, einfach nicht mehr tun kann.

Kronprinzessin Mette-Marit

Ihr Mann, Kronprinz Haakon, der während des Fernsehinterviews neben ihr saß, sagte: "Wenn wir still sitzen, scheint es, als ginge es ihr gut. Aber wir sehen ja, dass sie schwerer Luft bekommt." Diejenigen, die Mette-Marit nahestünden, merkten deutlich, dass sie weniger Energie habe und es ihr öfter schlecht gehe, sagte der 52-jährige Thronfolger. Das könne manchmal sehr plötzlich kommen.

"ZDFroyal: Mein Mann, der Kronprinz - Die Thronfolger in Norwegen und Dänemark": Das dänische Kronprinzenpaar Mary und Frederik von Dänemark steht neben dem norwegischen Kronprinzenpaar Haakon und Mette-Marit.

Zwei Kronprinzen sind bereit für den Thron: Frederik von Dänemark und Haakon von Norwegen. Wichtigste Stütze der künftigen Könige: ihre Ehefrauen Mary und Mette-Marit.

29.08.2023

Arzt: Tödliche Lungenkrankheit

Mette-Marits Arzt und Leiter der Lungenklinik am Osloer Rikshospitalet, Are Martin Holm, sagte zu NRK: "Die Krankheit ist heute so schwerwiegend, dass wir beginnen, uns darauf vorzubereiten, wie wir weitere Verschlechterungen handhaben können. Das Einzige, das dann noch hilft, ist eine Transplantation."

Laut Holm werde Mette-Marit auf die Warteliste für eine Lungentransplantation kommen, wenn ihre Lebenserwartung begrenzt sei. "Denn eine Transplantation macht man, um Leben zu retten", so der Arzt. An dem Punkt sei die Kronprinzessin noch nicht angelangt. Es handle sich jedoch um eine tödliche Krankheit und man müsse auf diesen nächsten Schritt vorbereitet sein, sagte Holm.

Die norwegische

Prinzessin Ingrid Alexandra kommentiert die schweren Vorwürfe gegen ihren Halbbruder Marius Borg Høiby.

03.11.2025

Das norwegische Kronprinzenpaar hat zusammen zwei Kinder, Prinzessin Ingrid Alexandra (21) und Prinz Sverre Magnus (20). Außerdem hat Mette-Marit aus einer früheren Beziehung den Sohn Marius Borg Høiby (28), der ab Februar unter anderem wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung und Körperverletzung vor Gericht steht.

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Express in dem Beitrag "Norwegens Kronprinzessin: Mette-Marit braucht neue Lunge" am 19.12.2025 um 13:41 Uhr.

