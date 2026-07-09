Tom Hanks zählt zu den beliebtesten Stars in Hollywood. Seine unvergesslichen Rollen in "Forrest Gump" und "Philadelphia" machten ihn zur Film-Legende. Heute wird er 70 Jahre alt.

Forrest Gump, Captain Miller oder Sheriff Woody: Tom Hanks ist eine Schauspiellegende. Zum 70. Geburtstag blicken wir auf die Karriere und das Privatleben des zweifachen Oscarpreisträgers zurück. 09.07.2026 | 2:34 min

Seit mehr als vier Jahrzehnten prägt Tom Hanks das amerikanische Kino. Seine Rollen könnten nicht unterschiedlicher sein und noch immer bringt er große Erfolgsfilme in die Kinos. Zweimal wurde Hanks mit dem Oscar ausgezeichnet.

Seine Kindheit war nicht immer leicht. 1956 wurde Thomas J. Hanks im kalifornischen Concord geboren. Als er fünf Jahre alt war, ließen sich seine Eltern scheiden.

Die Trennung und häufige Umzüge hätten ihn als Kind einsam und heimatlos gemacht, verriet Tom Hanks vor ein paar Jahren in einem Interview. Doch letztlich machte ihn das unabhängig und förderte seine Fantasie.

Der frühe Traum von der Schauspiel-Karriere

Schauspielerfahrung sammelte Hanks schon an der High School. Sein Studium an der California State University ließ der gebürtige Kalifornier aber schnell sausen. Er wurde Mitglied eines Theaterensembles in Ohio, bevor er dann nach New York zog.

Erste Schritte ins Fernsehen wagte er 1980 mit einer ersten Sitcom-Rolle. Tom Hanks verlor seinen Traum nicht aus den Augen und ergatterte 1984 seine erste große Hauptrolle in "Splash". Die Fantasy-Komödie wurde ein voller Erfolg.

Es sollte allerdings noch einige Jahre bis zu seiner ersten Oscar-Nominierung im Film "Big" dauern. Sein großer Durchbruch beim Publikum.

Bei der 99. Oscar-Verleihung im kommenden März gelten neue Regeln. Die Filmakademie schreibt vor, dass nur Rollen nominiert werden können, die nachweislich von Menschen gespielt wurden. 02.05.2026 | 0:46 min

Mit "Philadelphia" gewann er seinen ersten Oscar

Für seine Darstellung des homosexuellen Anwalts Andrew Beckett in "Philadelphia", der an den Folgen seiner AIDS-Erkrankung stirbt, erschien Tom Hanks völlig verändert. Körperlich abgemagert, machte er auch die emotionale Belastung der Filmfigur spürbar.

Als der Film 1993 in die Kinos kam, war er für seine Zeit revolutionär. Als erste große Hollywood-Produktion thematisierte "Philadelphia" gleich zwei Tabuthemen: Homosexualität und der Umgang der Gesellschaft mit AIDS-Erkrankten.

Für Hanks war der Film ein Wendepunkt: Bei der Oscar-Verleihung 1994 gewann er als Bester Hauptdarsteller und etablierte sich als ernster Charakterdarsteller.

Im selben Jahr bekam er das Angebot für die Filmrolle, die zum Kult werden sollte - die des liebenswerten Außenseiters Forrest Gump. Etliche Zitate aus dem Klassiker haben sich für immer in den Köpfen der Zuschauer verewigt.

Meine Mama hat immer gesagt, das Leben ist wie eine Schachtel Pralinen. Man weiß nie, was man kriegt. „ Tom Hanks in seiner Rolle als "Forrest Gump"

Millionen feierten Hanks in der Rolle des offenherzigen Antihelden. Mit "Forrest Gump" gewann Hanks seinen zweiten Oscar als Bester Hauptdarsteller.

Mit "Disclosure Day" hat Star-Regisseur Steven Spielberg erneut einen Film über Außerirdische realisiert. Gemeinsam mit Hauptdarstellerin Emily Blunt spricht er über seine Faszination für Aliens. 10.06.2026 | 2:44 min

Rollen als amerikanischer Held und Identifikationsfigur

Es folgten Filme wie "Apollo 13", das Kriegsdrama "Der Soldat James Ryan" oder "Cast Away - Verschollen". Häufig wurden seine Rollen von realen Menschen inspiriert, deren Leben auf den Kopf gestellt wurde.

Mit den Überlebensdramen "Captain Phillips" und "Sully" wurde Tom Hanks gleich zwei Mal zum amerikanischen Helden, der das Land rettet - vielmehr aber zum individuellen, menschlichen Vorbild und Held mit Selbstzweifeln. So bleibt er für sein Publikum nahbar.

Schauspielkollege Tim Allen, mit dem Hanks eng befreundet ist, beschrieb ihn kürzlich in einem Interview bei Jimmy Kimmel als "Mr. Perfect". Er sei der netteste Mensch, den man treffen könnte. Ihn würden einfach alle mögen.

Die Ehe mit Rita Wilson: Eine echte Hollywood-Lovestory

Seine lange Ehe mit Schauspielerin Rita Wilson macht das Bild von Tom Hanks als Hollywoods "Mr. Nice Guy" perfekt. Seit 1988 sind die beiden verheiratet und haben zwei Söhne. Sie standen schon mehrfach zusammen vor der Kamera und sind auch dahinter ein gutes Team. Gemeinsam produzieren sie Filme - ein echtes Power-Paar.

Schauspielerehepaar Tom Hanks und Rita Wilson bei der Eröffnungsfeier der Devid Gaffon Galleries im LA County Museum of Arts. Quelle: AFP

Mit "Toy Story 5" wieder auf der großen Leinwand

Hanks arbeitet auch häufig als Synchronsprecher. Er ist die Originalstimme von Spielzeugheld Woody in der "Toy Story"-Reihe. Aktuell im fünften Teil.

In London wurde die Premiere von „Toy Story 5“ gefeiert. Zum Filmstart waren neben Tom Hanks, der erneut Woody seine Stimme leiht, auch Tim Allen und Joan Cusack vor Ort. 29.05.2026 | 0:51 min

Vor kurzem stand Tom Hanks auch wieder als Schauspieler vor der Kamera. In der Verfilmung "Lincoln in the Bardo" verkörpert er den 16. US-Präsidenten Abraham Lincoln. Ans Aufhören scheint der Hollywoodstar also noch lange nicht zu denken.

Quelle: dpa, epd