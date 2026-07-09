Bonnie Tyler: Britischer Rockstar stirbt mit 75 Jahren

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Sie starb im Alter von 75 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Mit dem Hit "Total Eclipse of the Heart" war sie zum Weltstar geworden.

Die britische Musiklegende Bonnie Tyler ist tot. Das bestätigte ihr Manager. Die Interpretin von "Total Eclipse of the Heart" starb im Alter von 75 Jahren. 09.07.2026 | 2:11 min

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Sie starb im Alter von 75 Jahren, wie ihre Familie auf der Website der Sängerin mitteilte: "Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist."

Die britische Rocklegende war im Mai nach einer Notoperation in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden. Angaben aus ihrem Umfeld zufolge hatte sich die 74-Jährige einer "Notoperation am Darm" unterziehen müssen.

Bonnie Tyler hatte sich in einem Krankenhaus in Faro einem notfallmäßigen Eingriff unterziehen müssen. 07.05.2026 | 0:33 min

Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, wurde Ende der 1970er Jahre mit dem Hit "It's a Heartache" bekannt. In den 1980er Jahren wurde die Sängerin mit der rauchigen Stimme mit Titeln wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding out for a Hero" zum Weltstar. Nach offiziellen Angaben hat sie ihren Zweitwohnsitz in Faro.

Bonnie Tyler gab im Jahr 2019 anläßlich des Jubiläums der ZDF-Hitparade ein längeres Interview über ihre Hits, ihre Zusammarbeit mit Dieter Bohlen und ihren Mega-Hit "It's a Heartache":

Sehen Sie hier das gesamte Interview mit Bonnie Tyler aus dem Jahr 2019. 27.04.2019 | 3:55 min

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Quelle: AFP, AP