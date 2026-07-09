  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Bonnie Tyler: Britischer Rockstar stirbt mit 75 Jahren

Sängerin stirbt mit 75 Jahren:Rockstar Bonnie Tyler ist tot

|

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Sie starb im Alter von 75 Jahren, wie ihre Familie mitteilte. Mit dem Hit "Total Eclipse of the Heart" war sie zum Weltstar geworden.

Bonnie Tyler

Die britische Musiklegende Bonnie Tyler ist tot. Das bestätigte ihr Manager. Die Interpretin von "Total Eclipse of the Heart" starb im Alter von 75 Jahren.

09.07.2026 | 2:11 min

Die britische Sängerin Bonnie Tyler ist tot. Sie starb im Alter von 75 Jahren, wie ihre Familie auf der Website der Sängerin mitteilte: "Bonnies Familie und ihr Team geben mit tiefem Bedauern bekannt, dass Bonnie gestern Abend unerwartet in einem Krankenhaus in Portugal an den Folgen der Krankheit, wegen der sie behandelt wurde, verstorben ist."

Die britische Rocklegende war im Mai nach einer Notoperation in einem Krankenhaus im portugiesischen Faro in ein künstliches Koma versetzt worden. Angaben aus ihrem Umfeld zufolge hatte sich die 74-Jährige einer "Notoperation am Darm" unterziehen müssen.

Bonnie Tyler steht mit einem Mikrofon auf der Bühne. Sie ist schwarz gekleidet.

Bonnie Tyler hatte sich in einem Krankenhaus in Faro einem notfallmäßigen Eingriff unterziehen müssen.

07.05.2026 | 0:33 min

Bonnie Tyler, mit bürgerlichem Namen Gaynor Hopkins, wurde Ende der 1970er Jahre mit dem Hit "It's a Heartache" bekannt. In den 1980er Jahren wurde die Sängerin mit der rauchigen Stimme mit Titeln wie "Total Eclipse of the Heart" und "Holding out for a Hero" zum Weltstar. Nach offiziellen Angaben hat sie ihren Zweitwohnsitz in Faro.

Bonnie Tyler gab im Jahr 2019 anläßlich des Jubiläums der ZDF-Hitparade ein längeres Interview über ihre Hits, ihre Zusammarbeit mit Dieter Bohlen und ihren Mega-Hit "It's a Heartache":

Bonnie Tyler

Sehen Sie hier das gesamte Interview mit Bonnie Tyler aus dem Jahr 2019.

27.04.2019 | 3:55 min

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: AFP, AP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Rocksängerin Bonnie Tyler ist tot" am 09.07.2026 um 11:36 Uhr.

Mehr über Rock-Legenden

  1. Beatles-Duett mit McCartney und Starr

    Nachrichten | hallo deutschland:Neues McCartney-Album: Duett mit Ringo Starr

    von Joanna Castillo
    Video0:36
  2. Rolling Stones kündigen neues Album an

    Nachrichten | hallo deutschland:Rolling Stones kündigen neues Album an

    Video0:58
  3. Neuzugänge in der Rock and Roll Hall of Fame

    Nachrichten | hallo deutschland:Neuzugänge in der Rock and Roll Hall of Fame

    von Maya Zanettin
    Video0:58
  4. Sänger Phil Collins steht auf der Bühne.

    Optimistisch in die Zukunft:Phil Collins: Eine Musiklegende wird 75

    von Yacin Hehrlein
    mit Video0:59