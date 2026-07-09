Insta-Boyfriends:Die Männer hinter den Influencerinnen
von Andrea Weingarten und Katja Liersch
Sie stehen im Rampenlicht, die Männer organisieren den Rest: Die Insta-Boyfriends von Franziska Nazarenus und Charlott Josefin Heinze sind die heimlichen Helfer hinter dem Erfolg.
Die Rollenverteilung ist eindeutig: Sie sind schön und erfolgreich, Influencerinnen wie Franziska Nazarenus oder Charlott Josefin Heinze, die auf Social Media ihre zahlreichen Follower mit Content versorgen. Dazu gehört es auch, rund um die Uhr zu posten. Das machen ihre Freunde überhaupt erst möglich. Der Influencer-Boyfriend ist perfekt im Multitasking.
Der Influencer-Freund: Manager, Fotograf und Problemlöser
Hinter den Kulissen kümmert er sich um alles: Er fotografiert, filmt, er postet. Terminmanagement und Organisationsaufgaben sind seine Aufgaben. Er ist der Mann für alles. Der Freund von Franziska Nazarenus, Sebastian Steinle, kann seine Aufgaben klar beschreiben.
Instagram-Boyfriends werden von ihren Partnerinnen aber auch sehr geschätzt - Franziska Nazarenus und Sebastian Steinle sind seit 13 Jahren ein Paar. Eine lange Zeit, in der man lernt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Halt in Stresssituationen ist eine wichtige Aufgabe. Auch Charlott arbeitet mit ihrem Freund Burak, er entlastet sie auch emotional.
Insta-Boyfriends: Unsichtbar, aber unverzichtbar
Der Influencer-Boyfriend ist froh, nicht im Rampenlicht zu stehen, er will der Mann hinter dem Erfolg sein. Und damit bleibt er unsichtbar, aber auch unverzichtbar.
Das Dreamteam funktioniert so gut, weil man sich kennt und vertraut. Franziska Nazarenus und ihr Partner Sebastian waren schon zusammen in der Schule. Charlott Josefin Heinze und ihr Freund Burak, ein Fotograf, kennen sich seit drei Jahren. Das Zusammensein auch bei der Arbeit ist für beide eine Win-Win-Situation:
Ein Lebens- und Geschäftsmodell, das auch viele schöne gemeinsame Momente ermöglicht.
Traumjob in der zweiten Reihe
Burak Genc, der seiner Freundin Charlott den Rücken freihält, genießt das Leben mit seinen klar definierten Aufgaben. Wohl keine Frage für ihn: Er mag seinen Job und die Kombi.
Wenn Stress, Druck und Nervosität zu viel werden, dann sind die Influencer-Boyfriends ein Rückhalt. Ohne sie läuft nichts. Und manchmal ist diese Entlastung wohl auch der Schlüssel zum Erfolg.
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