Sie stehen im Rampenlicht, die Männer organisieren den Rest: Die Insta-Boyfriends von Franziska Nazarenus und Charlott Josefin Heinze sind die heimlichen Helfer hinter dem Erfolg.

Fashion Week, Glamour, Luxushotels - und mittendrin Influencer-Boyfriends. Sie machen Fotos, tragen Taschen und halten Fans auf Abstand. Ist das ein Traumjob? 16.06.2026 | 4:26 min

Die Rollenverteilung ist eindeutig: Sie sind schön und erfolgreich, Influencerinnen wie Franziska Nazarenus oder Charlott Josefin Heinze, die auf Social Media ihre zahlreichen Follower mit Content versorgen. Dazu gehört es auch, rund um die Uhr zu posten. Das machen ihre Freunde überhaupt erst möglich. Der Influencer-Boyfriend ist perfekt im Multitasking.

Der Influencer-Freund: Manager, Fotograf und Problemlöser

Hinter den Kulissen kümmert er sich um alles: Er fotografiert, filmt, er postet. Terminmanagement und Organisationsaufgaben sind seine Aufgaben. Er ist der Mann für alles. Der Freund von Franziska Nazarenus, Sebastian Steinle, kann seine Aufgaben klar beschreiben.

Die langweilige Arbeit liegt in meinen Händen. Also Schreibtischarbeit, Mails beantworten, manchmal auch der Mann für alles sein. „ Sebastian Steinle, Partner und Manager von Franziska Nazarenus

Instagram-Boyfriends werden von ihren Partnerinnen aber auch sehr geschätzt - Franziska Nazarenus und Sebastian Steinle sind seit 13 Jahren ein Paar. Eine lange Zeit, in der man lernt, dass man sich aufeinander verlassen kann. Halt in Stresssituationen ist eine wichtige Aufgabe. Auch Charlott arbeitet mit ihrem Freund Burak, er entlastet sie auch emotional.

Die mentale Unterstützung ist wirklich mit der wichtigste Part eigentlich. „ Charlott Josefin Heinze, Model und Influencerin

Insta-Boyfriends: Unsichtbar, aber unverzichtbar

Der Influencer-Boyfriend ist froh, nicht im Rampenlicht zu stehen, er will der Mann hinter dem Erfolg sein. Und damit bleibt er unsichtbar, aber auch unverzichtbar.

Ich bin gerne der Mann im Hintergrund und ich glaube, das würde auch der Beziehung nicht gut tun, wenn wir da beide vor der Kamera stehen. „ Sebastian Steinle, Partner und Manager von Franziska Nazarenus

Das Dreamteam funktioniert so gut, weil man sich kennt und vertraut. Franziska Nazarenus und ihr Partner Sebastian waren schon zusammen in der Schule. Charlott Josefin Heinze und ihr Freund Burak, ein Fotograf, kennen sich seit drei Jahren. Das Zusammensein auch bei der Arbeit ist für beide eine Win-Win-Situation:

Ich liebe das Reisen. Natürlich ist es immer mit Arbeit verbunden, aber wir lieben unsere Arbeit. Das ist eine große Leidenschaft von uns beiden, die uns beide verbindet. „ Charlott Josefin Heinze, Model und Influencerin

Ein Lebens- und Geschäftsmodell, das auch viele schöne gemeinsame Momente ermöglicht.

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Traumjob in der zweiten Reihe

Burak Genc, der seiner Freundin Charlott den Rücken freihält, genießt das Leben mit seinen klar definierten Aufgaben. Wohl keine Frage für ihn: Er mag seinen Job und die Kombi.

Charlott ist halt ein Mensch, sie zieht das immer sehr, sehr gerne durch. Und ich bin auch mal gerne auch mal so, ah, jetzt könnte ich auch eine Runde chillen, ein bisschen runterkommen. „ Burak Genc, Partner von Charlott Josefin Heinze und Fotograf

Wenn Stress, Druck und Nervosität zu viel werden, dann sind die Influencer-Boyfriends ein Rückhalt. Ohne sie läuft nichts. Und manchmal ist diese Entlastung wohl auch der Schlüssel zum Erfolg.

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