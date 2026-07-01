Sänger der Village People Victor Willis mit 74 Jahren gestorben

Mit "Y.M.C.A." wurde er weltbekannt: Victor Willis ist im Alter von 74 Jahren gestorben. Er prägte als Leadsänger der Village People die Disco-Ära der 70er.

Der 74-jährige Sänger Victor Willis ist gestorben. Bei den Village People trat Willis in der Verkleidung als Polizist auf. 01.07.2026 | 0:26 min

Der Sänger der Band Village People, Victor Willis, ist tot. Er starb am Dienstag im Alter von 74 Jahren.

Bei Facebook teilte die Band mit: "Wir sind zutiefst traurig, den Tod von Victor Willis, dem Leadsänger der Village People, bekannt geben zu müssen." Willis sei gestern nach kurzer, aber schwerer Krankheit verstorben.

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Auch seine Ehefrau Karen Willis bestätigte den Tod ihres Mannes auf dessen offizieller Facebook-Seite mit einem ähnlichen Statement. Sie bat im Namen der gesamten Familie darum, deren Privatsphäre zu respektieren.

Die Village People bei einem Auftritt 2019 (Archivfoto). Quelle: Imago

Der in Texas geborene Willis war einer der Pioniere der Disco-Bewegung der späten 1970er Jahre. Er war die prägende Stimme der Village People und die treibende Kraft der Band. Unter anderem stammt von ihm auch der Disco-Hit "Y.M.C.A.", mit dem die Gruppe weltbekannt wurde.

Die Band mit den Figuren Polizist, Soldat, Bauarbeiter, Rocker, Cowboy und Indianer wurde auch wegen ihrer Verkleidungen legendär. Bei Auftritten war Willis stets als Polizist verkleidet. "Y.M.C.A.", ein Song über den Verein Christlicher Junger Männer mit der englischen Abkürzung Y.M.C.A., wurde zu einer Hymne der Schwulenbewegung. Auch US-Präsident Donald Trump schätzt den Song und lässt ihn bei seinen Auftritten abspielen.

Trump würdigte Willis am Mittwoch. "Er war ein großartiger und glücklicher Typ, der es liebte, dass ich den Song 'Y.M.C.A.' seiner Band bei meinen Kundgebungen nutzte." Das Lied sei erneut ein "Monster"-Hit geworden, Jahrzehnte nach seiner erstmaligen Veröffentlichung, schrieb Trump auf seiner Online-Plattform Truth Social.