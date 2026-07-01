Skurrile Momente aus 40 Jahren ZDF-Fernsehgarten

Seit 1986 lädt das ZDF rund 20 Mal pro Jahr ein. Der ZDF-Fernsehgarten ist inzwischen Kult und nicht nur für seine Musik bekannt. Ein Rückblick auf besondere Momente.

Der ZDF-Fernsehgarten feiert sein 40. Jubiläum. Seit 2000 ist Andrea Kiewel das Gesicht der Show. Quelle: ZDF/Jana Kay

Es war schon ungewöhnlich, als Ilona Christen am 29. Juni 1986 die Zuschauer zur ersten Ausgabe des ZDF-Fernsehgartens begrüßte. Auf einem Tandem rollte die Moderatorin auf die Bühne, angekündigt vom Live-Orchester, bejubelt von rund 800 Menschen vor Ort. Ein passender Start für eine Sendung, die bis heute eigene Wege geht.

Ilona Christen war erste Moderatorin des Fernsehgartens. Quelle: dpa

Ob spontane Sprünge in den Pool, wagemutige Sprünge aus luftigen Höhen, wetterbedingte Evakuierungen des Geländes oder ein Gespräch zur Internationalen Raumstation - in all den Jahren gab es viel mehr zu sehen als die mehr als 5.200 Musikauftritte.

Die Jubiläums-Saison läuft! Diese Stars sind unter anderem dabei: Guido Maria Kretschmer, Palina Rojinski, Beatrice Egli, Vanessa Mai, Peggy March, Twins on Ice und Hugo Egon Balder. 10.05.2026 | 119:40 min

Eine Moderatorin, die das Adrenalin sucht

Natürlich steht nicht nur die Moderatorin für den Fernsehgarten. Rund 130 Teammitglieder stemmen heute die im Sommer wöchentlich stattfindende Live-Sendung. Doch die "Fernsehgärtnerinnen", wie die Moderatorinnen genannt werden, brachten immer wieder ihren eigenen Anstrich in die Show mit rein.

Ilona Christen war nicht nur sechs Jahre lang das erste Gesicht des ZDF-Fernsehgartens, ihr Drang nach Adrenalin kam auch immer wieder in den Ausstrahlungen zum Vorschein.

Der ZDF-Fernsehgarten in Zahlen Insgesamt 1.384 Stunden , 35 Minuten und 15 Sekunden live aus Mainz (bis Ende 2025)

, 35 Minuten und 15 Sekunden live aus Mainz (bis Ende 2025) ca. 5.000 bis 6.000 Zuschauerinnen und Zuschauer pro Sendung auf dem Gelände

Zuschauerinnen und Zuschauer pro Sendung auf dem Gelände ca. 100.000 Live-Zuschauerinnen und -Zuschauer pro Saison

Live-Zuschauerinnen und -Zuschauer pro Saison etwa 130 Teammitglieder

Teammitglieder Bild: 10 bis 12 Studiokameras, zuzüglich 5 bis 8 HD-Fingerkameras

Studiokameras, zuzüglich HD-Fingerkameras Licht: 70 Tageslichtscheinwerfer von bis zu 12.000 Watt Leistung

Tageslichtscheinwerfer von bis zu 12.000 Watt Leistung Ton: 24 Drahtlosmikrofone, 300 Lautsprecher

Drahtlosmikrofone, Lautsprecher 90.000 m² Studiobereich

Studiobereich mehr als 5.200 Musikauftritte

Die meisten Musikauftritte: Bernhard Brink / 41 Mal

So sprang sie aus rund 3.000 Metern Höhe mit dem Fallschirm auf das Sendegelände. Sie wagte einen Looping in einem Hubschrauber und moderierte sogar auf dem Hochseil der berühmten Artistenfamilie Traber. Mehrfach wurde sie für ihre Arbeit ausgezeichnet.

Show : ZDF-Fernsehgarten Sommerfeeling, live und open air – Andrea Kiewel präsentiert ein buntes Show-Feuerwerk mit Gute-Laune-Garantie: spektakuläre Aktionen, interessante Servicethemen und viele musikalische Highlights.

Weltrekorde im Wasser

Seit 2000 ist Andrea Kiewel, von Fans "Kiwi" genannt, das Gesicht des ZDF-Fernsehgartens. Weit mehr als 450 Sendungen hat die heute 61-Jährige inzwischen absolviert. So war sie dabei, als 2007 ein neuer Rekord aufgestellt wurde - 25.000 Sprünge ins Wasser in 25 Stunden.

Auch 2011 stellten Publikum und Freiwillige gemeinsam einen Weltrekord auf. In einer nächtlichen Sonderausgabe wurde 25 Stunden am Stück auf Wasserrutschen "dauergerutscht". Darüber hinaus ist die Sendung selbst Weltrekordhalterin. Seit Juni 2014 ist sie die am längsten laufende Live-Open-Air-Unterhaltungsshow der Welt.

Beim Kanupolo im ZDF-Fernsehgarten fällt TV-Koch Nelson Müller in der Live-Show ins Poolbecken und sorgt damit für einen Lacher - Moderatorin Andrea Kiewel und er selbst nehmen es mit Humor. 11.08.2025 | 0:39 min

"Bereit für den Weltraum-Fernsehgarten"

Dem Team des Fernsehgartens - bestehend aus rund 130 Personen - reichte das offenbar nicht. Man griff nach den Sternen und schaltete im Jahr 2014 live in den Orbit zur ISS.

Hier können Sie Tickets für den ZDF-Fernsehgarten kaufen

Zu dem Zeitpunkt befand sich der deutsche Astronaut Alexander Gerst auf seiner Mission im Weltall und begrüßte die mehr als 5.000 Zuschauer auf dem Mainzer Lerchenberg mit den Worten: "Das hier ist die Internationale Raumstation und wir sind bereit für den Weltraum-Fernsehgarten."

Ilona Christen 1986 moderierte Ilona Christen die erste Fernsehgarten Sendung. Sechs Jahre stand Christen für den Fernsehgarten vor der Kamera. Sie starb 2009 mit 58 Jahren an einer Blutvergiftung. Quelle: ZDF/Renate Schäfer

Raus aus dem Regen, rein in die Notlösung

Doch so akribisch die Sendungen auch vorbereitet sind, immer wieder passiert Unvorhergesehenes. Während der Corona-Pandemie musste auf Publikum verzichtet werden und auch das Wetter machte 2019 der "Mallorcaparty" einen Strich durch die Rechnung.

Kurzum wurde Kiwi durch die Zuschauer geführt und setzte die Sendung einfach in einem nahe gelegenen Gebäude auf dem Gelände des ZDF fort. Die Zuschauer vor Ort konnten geordnet das Gelände verlassen, die Zuschauer vor dem Fernseher konnten weiterschauen und einen Blick hinter die Kulissen werfen. Auch 2025 gab es einen Abbruch, wieder bei der "Mallorcaparty".

Wegen eines starken Gewitters über dem Mainzer Lerchenberg musste die alljährliche Mallorcaparty im ZDF-Fernsehgarten abgebrochen werden. Aus Sicherheitsgründen wurde das Gelände geräumt. 28.07.2025 | 2:17 min

Verstehst du Spaß, Kiwi?

Bereits seit 25 Jahren sorgt Andrea Kiewel wöchentlich für gute Laune. Das sollte bei ihrer Jubiläumsshow im vergangenen Jahr auch gebührend zelebriert werden. Während der Sendung wurden Lebkuchenherzen mit lustig-gemeinen Sprüchen verziert. Sätze wie "Lieber Pflaume als Kiwi" oder "Falten im Gesicht, aber Glitzer im Herz" sorgten selbst bei der sonst souveränen Moderatorin für Irritationen.

Die Auflösung folgte am Ende der Show. Moderatorin Barbara Schöneberger kam auf die Showbühne und löste auf: Kiewel wurde für die Show "Verstehen Sie Spaß?" auf den Arm genommen, reagierte mit Humor und versprach: "Das kriegst du wieder!"

Kai Remen ist Reporter im ZDF-Landesstudio Rheinland-Pfalz.