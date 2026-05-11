Update am Abend: Ringen um Reformen und Tempo bei der Bundeswehr

Guten Abend,

heute wälzen die Spitzen von Union und SPD die ganz großen Themen: Rente, Steuer, Gesundheit und Pflege sowie Arbeitsmarkt. An ihren Entscheidungen hängt viel für die rund 83,5 Millionen Menschen in Deutschland. Noch ist offen, wann sich die Regierung dazu öffentlich äußern wird. Ebenfalls wichtige Entscheidungen traf das Kabinett heute mit Blick auf die Bundeswehr. Und Billig-Onlinebestellungen aus Nicht-EU-Staaten werden teurer.

heute in Deutschland, 01.07.2026 um 15:24 Uhr. 01.07.2026 | 3:22 min

Koalitionsausschuss berät Reformen

Das ist passiert: Die Spitzen von Schwarz-Rot treffen sich am Nachmittag im Kanzleramt, um eine Reihe großer Reformvorhaben noch vor der Sommerpause festzuzurren. Wie lange das dauert, ist offen. Es könnte wohl auch länger als nur ein Tag sein.

Die Spitzen von Schwarz-Rot treffen sich am Nachmittag im Kanzleramt, um eine Reihe großer Reformvorhaben noch vor der Sommerpause festzuzurren. Wie lange das dauert, ist offen. Es könnte wohl auch länger als nur ein Tag sein. Das ist der Hintergrund: Themen sind Steuerentlastungen kleiner und mittlerer Einkommen, Arbeitsmarktreformen sowie Rente, Gesundheit und Pflege. Die Liste ist lang - und die Arbeit an den Reformen unterschiedlich weit fortgeschritten. Das Reformpaket gilt als zentrales innenpolitisches Projekt der Koalition. Ziel ist es, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und die sozialen Sicherungssysteme fit für die Zukunft zu machen.

Themen sind Steuerentlastungen kleiner und mittlerer Einkommen, Arbeitsmarktreformen sowie Rente, Gesundheit und Pflege. Die Liste ist lang - und die Arbeit an den Reformen unterschiedlich weit fortgeschritten. Das Reformpaket gilt als zentrales innenpolitisches Projekt der Koalition. Ziel ist es, die Wirtschaft wieder in Schwung zu bringen und die sozialen Sicherungssysteme fit für die Zukunft zu machen. Das sagen unsere Korrespondenten: Bei diesem "ganz großen Paket" seien die Koalitionäre "zum Gelingen verdammt", so ZDF-Korrespondentin Andrea Maurer. Bei der Rente herrsche in vielen Punkten schon Einigkeit, schwieriger sei es bei der Steuerreform und bei der Flexibilisierung des Acht-Stunden-Tages. "Morgen rechnen wir aber dann tatsächlich mit ersten Beschlüssen."

Mittagsmagazin vom 01.07.2026 um 14:02 Uhr. 01.07.2026 | 1:20 min

Kabinett beschließt Gesetze zur Stärkung der Bundeswehr

Das ist passiert: Das Bundeskabinett hat zwei Gesetzentwürfe zur Stärkung der Bundeswehr beschlossen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm als Gast an der Sitzung teil.

Das Bundeskabinett hat zwei Gesetzentwürfe zur Stärkung der Bundeswehr beschlossen. Nato-Generalsekretär Mark Rutte nahm als Gast an der Sitzung teil. Das ist der Hintergrund: Bei den Gesetzen geht es um den beschleunigten Bau von militärischer Infrastruktur sowie die Stärkung der Reserve. Reservistinnen und Reservisten sollen künftig wieder zu Übungen verpflichtet werden können. Für die Bauvorhaben der Bundeswehr sollen Ausnahmeregelungen im Liegenschafts- und Umweltrecht eingeführt werden.

Bei den Gesetzen geht es um den beschleunigten Bau von militärischer Infrastruktur sowie die Stärkung der Reserve. Reservistinnen und Reservisten sollen künftig wieder zu Übungen verpflichtet werden können. Für die Bauvorhaben der Bundeswehr sollen Ausnahmeregelungen im Liegenschafts- und Umweltrecht eingeführt werden. Darum ist das wichtig: Die Reform markiert einen Kurswechsel und mehr Verpflichtungen für Reservisten und Arbeitgeber. Gleichzeitig soll die Bundeswehr schneller einsatzfähig werden, was angesichts der veränderten Sicherheitslage in Europa an Bedeutung gewinnt.

ZDFheute Xpress vom 01.07.2026 um 16:05 Uhr. 01.07.2026 | 0:36 min

Neuer EU-Zoll gegen Billigbestellungen

Das ist passiert: Seit heute werden in der Europäischen Union neue Zölle auf Päckchen aus Ländern außerhalb der EU erhoben. Pro Bestellung werden mindestens drei Euro fällig. Die Regelung gilt für Sendungen mit einem Gesamtwert bis 150 Euro, darüber hinaus gelten die regulären Zölle.

heute Xpress vom 1. Juli 2026 um 13:00 Uhr. 01.07.2026 | 1:21 min

Das ist der Hintergrund: Die EU will damit eine Paketflut eindämmen, die in den vergangenen Jahren mit der Beliebtheit von Onlinehändlern wie Shein und Temu gewachsen ist und für Probleme in den Zollbehörden sorgt.

Die EU will damit eine Paketflut eindämmen, die in den vergangenen Jahren mit der Beliebtheit von Onlinehändlern wie Shein und Temu gewachsen ist und für Probleme in den Zollbehörden sorgt. Das sagen Experten: Sechs Milliarden Pakete unter der 150-Euro-Regel kämen pro Jahr nach Europa, sagt E-Commerce-Experte Alexander Graf im Interview mit ZDFheute live. An diesen Paketen habe die EU bislang nichts verdient und sie hätten die Wettbewerbslandschaft stark verändert. Er erwartet, dass die Zollgebühren auf die Kunden umgelegt werden und es etwas teurer wird.

ZDFheute live vom 01.07.2026 um 13:00 Uhr. 01.07.2026 | 13:05 min

Grafiken des Tages

Der Tankrabatt ist Geschichte - und die Preise klettern wieder. Wie stark, zeigen wir Ihnen in unserem Grafikartikel:

Kosten von Kraftstoffen und Öl : Tankrabatt vorbei: So viel kosten Benzin und Diesel aktuell Der Tankrabatt auf Diesel und Benzin ist Geschichte. Wie die Tankstellen reagieren und wie sich die Lage seit dem Iran-Krieg entwickelt hat, zeigen unsere Grafiken. von Robert Meyer, Moritz Zajonz mit Video 2:19 Grafiken

Ratgeber: Wo Sportwetten-Süchtige Hilfe finden

Sportwetten boomen - auch in Deutschland. Doch auf Sportergebnisse zu wetten, kann schnell zur Sucht werden. Welche Möglichkeiten Betroffene haben, lesen Sie in unserem Ratgeber.

Volle Kanne vom 22.06.2026 um 15:15 Uhr. 22.06.2026 | 3:08 min

Fußball-WM 2026

Nach einem überzeugenden WM-Auftakt gegen Kroatien hat England zwei mäßige Leistungen abgeliefert. Dennoch sind die "Three Lions" ungeschlagen und als Gruppenerster ins Sechzehntelfinale eingezogen. Mit der Demokratischen Republik Kongo wartet auf die Mannschaft von Thomas Tuchel heute (18 Uhr, ARD) ein Gegner, der in der Vorrunde Überraschungspotenzial gezeigt hat. Dennoch sind die Engländer haushoher Favorit.

Zum ersten Mal seit langer Zeit ist Belgien nicht als Geheimfavorit in ein Turnier gegangen. Obwohl das Land als Gruppenerster und der Senegal als Gruppendritter das Sechzehntelfinale erreicht haben, sind die Senegalesen nach starken Leistungen gegen Norwegen und Frankreich mindestens auf einem Niveau mit den Belgiern einzuschätzen. Um 22.00 Uhr (ARD) wird das Spiel angepfiffen.

Und in der Nacht (2 Uhr, Magenta TV) trifft Bosnien-Herzegowina auf die USA. Angesichts der Vorstellungen der US-Amerikaner in der Vorrunde ist es jedoch gut möglich, dass die Reise der Bosnier im Sechzehntelfinale endet.

Weitere News zur Fußball-Weltmeisterschaft erhalten Sie jederzeit in unserem Liveblog zur Fußball-WM. Alle Berichte finden Sie außerdem auf unserer Themenseite. Hier gibt es außerdem Spielplan, Ergebnisse und Tabellen.

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Schlagzeilen

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Bildhauer Jaume Plensa zeigt erstmals seit zehn Jahren Werke in Deutschland. Bekannt ist er für seine monumentalen Köpfe. Zu sehen sind sie in Duisburg bis November.

ZDFheute Xpress vom 01.07.2026 um 11:10 Uhr. 01.07.2026 | 3:28 min

Ein Lichtblick

... für verletzte oder verwaiste Robben. In einem speziellen Krankenhaus bekommen sie im niederländischen Pieterburen Hilfe, um möglichst bald wieder ins Wattenmeer zurückkehren zu können.

Mittagsmagazin vom 01.07.2026 um 13:04 Uhr. 01.07.2026 | 2:21 min

Streaming-Tipps für den Abend

Fast 60 Prozent der Weltbevölkerung leben in Asien. Menschen und Wildtiere kommen sich hier sehr nah. Die Terra X-Doku zeigt, wie es einigen Arten gelingt, in der Nachbarschaft der Menschen zu leben. (44 Minuten)

TerraX vom 11.06.2026 um 14:09 Uhr. 19.11.2025 | 43:40 min

Hausmeister - ein Beruf zwischen Werkzeugkasten und Lebenshilfe. Die Reportage zeigt Hausmeisterinnen und Hausmeister im Dauereinsatz - bei Herausforderungen in der Schule, im Krankenhaus und Notunterkünften. (30 Minuten)

ZDFreportage vom 30.06.2025 um 00:10 Uhr. 27.06.2026 | 29:45 min

Rezept des Tages: Roastbeef mit Erdbeer-Fenchel-Salsa

Zart rosa gegartes Roastbeef - dazu eine sommerliche Salsa aus Erdbeeren, Limette und Minze. Sehen Sie im Video, wie Mario Kotaska heute das Gericht für Sie zubereitet. Oder laden Sie sich das Rezept hier herunter.

Volle Kanne vom 01.07.2026 um 09:42 Uhr. 01.07.2026 | 5:53 min

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