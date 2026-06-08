Ecuadors Trainer tritt nach WM-Aus zurück
Sebastián Beccacece hat das Ende seiner Amtszeit als Nationaltrainer von Ecuador nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale bekanntgegeben. "Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden", sagte der 45 Jahre alte Argentinier.
Beccacece hatte den Posten im August 2024 übernommen. "Ich werde nun erstmal Zeit mit meiner Familie verbringen, mich erholen und zurückschauen, was ich besser hätte machen können."