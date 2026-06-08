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Fußball-WM

WM 2026 im Liveblog: Ecuadors Trainer tritt nach WM-Aus zurück

+++ Liveblog zur Fußball-WM +++:Rücktritt: Ecuadors Trainer Beccacece zieht Konsequenzen

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News rund um die WM und zum DFB-Team im Liveticker.

Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
Wichtige Meldungen

Ecuadors Trainer tritt nach WM-Aus zurück

Sebastián Beccacece hat das Ende seiner Amtszeit als Nationaltrainer von Ecuador nach dem WM-Aus im Sechzehntelfinale bekanntgegeben. "Die Ergebnisse geben den Ton an, und heute muss ich mich von einer wunderschönen, wunderbaren Familie verabschieden", sagte der 45 Jahre alte Argentinier.

Beccacece hatte den Posten im August 2024 übernommen. "Ich werde nun erstmal Zeit mit meiner Familie verbringen, mich erholen und zurückschauen, was ich besser hätte machen können."

Trauriger Woltemade bedankt sich bei den Fans

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Tanzen gegen die Langeweile

Auf dem Platz nichts los, dafür auf den Tribünen umso mehr. Mexikanische Fans tanzen sich die Langeweile weg.

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Wichtige Meldung

Megastimmung und Spektakel bei Mexiko gegen Ecuador

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Deutschland als Warnschuss: Frankreich nimmt Paraguay ernst

Das überraschende Aus des DFB-Teams gegen Paraguay ist Frankreich eine Warnung mit Blick auf das eigene Achtelfinale. "Paraguay ist eine starke Mannschaft mit aggressivem, kämpferischem Stil. Ich habe ihr Spiel gegen Deutschland gesehen", sagte Frankreichs Trainer Didier Deschamps.

Am Samstag (23 Uhr MESZ) treffe die beim 3:0 (1:0) gegen Schweden so überzeugende Équipe Tricolore auf "andere Qualitäten, andere Anforderungen", führte Deschamps aus. Auch Kylian Mbappé mahnte zur vollen Konzentration. "Sie haben gezeigt, dass sie eine ernst zu nehmende Mannschaft sind, sie haben Deutschland geschlagen", so der 27-Jährige.

Riesen-Euphorie in Mexiko - Fanmassen drängen auf Fanfeste

Die WM-Euphorie kennt in Mexiko keine Grenzen. Zum Sechzehntelfinale gegen Ecuador versammelten sich auf dem Zócalo-Platz und an der Prachtstraße Paseo de la Reforma in Mexiko-Stadt Hunderttausende Fans. Auf dem Gelände des Parque Fundidora in Monterrey wurde die maximale Kapazität von 100.000 Menschen erreicht.

Nachdem die Zugänge gesperrt wurden, versuchten Fans die Tore aufzubrechen oder über Zäune zu brechen. Die Polizei setzte Pfefferspray ein. Das Video zeigt den Jubel in Mexiko-Stadt nach dem zweiten Tor der mexikanischen Elf.

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Auch Lahm kritisiert DFB-Elf: "Es fehlt eine Idee"

Weltmeister-Kapitän Philipp Lahm hat nach dem deutschen WM-Debakel grundlegende Mängel benannt. "Generell fehlt uns schlicht eine Idee: Wie wollen wir Fußball spielen?", schrieb der 42-Jährige in seiner WM-Kolumne für den "Kicker" nach dem Aus im Sechzehntelfinale gegen Paraguay. 

"Wir verändern System und Aufstellung, dann geht die Klarheit abhanden. Früher hatten wir die", klagte Lahm: "Wer sind die acht Spieler, die in der Verantwortung stehen? Die anderen Top-Nationen haben sie."

NASA-Chef: Bei WM-Sieg der USA bringen wir Fußball zum Mond

Für den Fall eines WM-Siegs hat NASA-Chef Jared Isaacman dem US-Team eine ganz besondere kosmische Belohnung versprochen: Einen Fußball auf dem Mond. "Wir werden den Fußball dorthin bekommen", versprach der Boss der US-Raumfahrtbehörde bei einer Pressekonferenz. "Da gibt es also ein bisschen Motivation für die USA. Das ist die Herausforderung - also Team USA, auf geht's!" Im Sechzehntelfinale trifft das US-Team in der deutschen Nacht zum Donnerstag (2 Uhr) auf Bosnien-Herzegowina.

Duo Mbappé und Olise: "Weiß nicht, wer sie stoppen soll"

Kylian Mbappé und Michael Olise sorgen bei der WM weiter für Begeisterung - und lassen immer mehr Beobachter fassungslos zurück. "Was für eine Combo", staunte Frankreichs früherer Starstürmer Thierry Henry als Experte beim US-Sender Fox: "Ich weiß nicht, wer sie stoppen soll." 

Vor allem Olise hat es Henry angetan. Der Münchner sei "der wichtigste Spieler bei Frankreich. Der Kerl ist auf einem anderen Planeten", sagte der 48-Jährige, der Olise 2024 in Frankreichs Olympia-Auswahl trainiert hatte: "Was er abseits des Balls macht, das kann sonst keiner."

Quelle: AP

Mexiko - Ecuador wird später angepfiffen

Der Beginn des Sechzehntelfinales Mexiko - Ecuador verzögert sich. Etwa eine Stunde vor dem geplanten Spielbeginn um 19 Uhr Ortszeit (3 MESZ/MagentaTV) hat der Stadionsprecher die Verspätung bekanntgegeben. Um das Aztekenstadion herum gewittert es, zudem regnet es stark.

Die Partie soll nun um 4 Uhr angepfiffen werden. Die Zuschauer werden inzwischen mit Musik unterhalten.

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Collina: Tah-Tor zurecht aberkannt

FIFA-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina hat erklärt, warum das Tor von Jonathan Tah im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zurecht nicht anerkennt worden sei.

Die Schiedsrichter sollten eingreifen, "wenn ein Angreifer kein Interesse am Ball hat und sich absichtlich - selbst minimal - bewegt, um die Verteidigung des Gegners zu behindern", so Collina in einem Beitrag der FIFA: "Dies gilt insbesondere dann, wenn die Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torwart am Verteidigen des Tores zu hindern."

Trainer und Spieler seien vor der WM dahingehend informiert woher, "daher sollte es niemanden überraschen, dass die Schiedsrichter diese Fouls ahnden werden".

Tah hatte in der Verlängerung nach einer Ecke beim Stand von 1:1 zur Führung per Kopf getroffen. Nach einem Hinweis der Video-Assistentin schaute sich Schiedsrichter Jalal Jayed die Szene noch einmal an und wertete ein Blocken von Waldemar Anton gegen Torhüter Orlando Gill als Foul.

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Frankreich gegen Schweden phasenweise wie im Rausch

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Ronald Koeman nicht mehr Nationaltrainer der Niederlande

Ronald Koeman ist als Trainer der niederländischen Nationalmannschaft zurückgetreten. Diesen Entschluss gab der 63-Jährige am Dienstagabend (MESZ) bekannt. Die Niederlande waren am frühen Morgen im Sechzehntelfinale an Marokko nach Elfmeterschießen gescheitert.

"Wir alle haben von einer Weltmeisterschaft geträumt, bei der wir Geschichte schreiben würden. Das ist nicht gelungen. Niemand ist darüber enttäuschter als ich", schrieb Koeman bei Instagram.

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"Abstimmungsfehler" bei Merz-Kommentar zum WM-Aus

Der viel kritisierte Kommentar von Bundeskanzler Friedrich Merz zum WM-Aus war offenbar eine Kommunikationspanne. Bei der auf X gesendeten Nachricht habe es einen "Abstimmungsfehler" gegeben, hieß es aus Regierungskreisen. Das sei "leider sehr ärgerlich".

Keine halbe Stunde nach Abpfiff der Partie gegen Paraguay lief auf dem offiziellen Kanzler-Account "Bundeskanzler Friedrich Merz" ein recht positiver Kommentar. "Auch wenn das Ausscheiden schmerzt: Was für ein Spiel", hieß es dort. "Mit eurem Einsatz und Teamgeist bei dieser WM habt ihr unser Land begeistert. Wir sind stolz auf euch." Die Verbreitung dieser Version war den Angaben zufolge aber ein Versehen.

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Undav: "Wir haben Deutschland enttäuscht"

Nach dem WM-Debakel hat Deniz Undav klare Worte gefunden. Der Stürmer äußerte sich als einer der ersten deutschen Spieler auf Instagram. "Wir haben Deutschland enttäuscht. Das sitzt. Mehr gibt es gerade nicht zu sagen", schrieb er. 

Auch Nick Woltemade machte aus seiner Enttäuschung keinen Hehl. "Ehrlich ... dass meine erste WM so zu Ende geht, trifft mich hart", schrieb er. "Ich wollte Verantwortung übernehmen und ich habe Verantwortung übernommen. Das bedeutet aber gleichzeitig, mit den Konsequenzen leben zu müssen - auch wenn es weh tut."

Kai Havertz schrieb von einem "enttäuschenden Ende" der WM. "Als Team tut es uns unheimlich leid, dass wir die Erwartungen der Nation nach einem so positiven Start nicht erfüllen konnten und unser Turnier bereits so früh zu Ende ist."

Ecuadorianer beklagen Lärmbelästigung

Nach einer nächtlichen Ruhestörung durch mexikanische Fans vor dem Team-Hotel hat Ecuadors Fußball-Verband eine formelle Beschwerde bei den WM-Organisatoren eingereicht. Dieses Verhalten sei weit entfernt "von den Prinzipien des Fairplay, der Fairness und der Einheit, für die eine Fußball-Weltmeisterschaft stehen sollte", hieß es in einer Mitteilung. 

Mexikanischen Medienberichten zufolge ließen Fahrer von Motorrädern die Motoren aufheulen und hupten vor dem Team-Hotel der Ecuadorianer im Stadtteil Santa Fe. Gegen Mitternacht soll die Polizei eingetroffen sein, um die Fans zu zerstreuen. In sozialen Netzwerken habe es Aufrufe gegeben, mit Lautsprechern, Trommeln, Trompeten, Hupen und anderen Gegenständen, die Lärm verursachen, zum Hotel zu kommen, hieß es bei "El Financiero" und "Récord". 

Norwegen erreicht mit Mühe die nächste Runde

Norwegen erreicht mit Mühe die nächste Runde

Norwegen hat bei der Fußball-WM das Achtelfinale erreicht. In einer hochklassigen Partie setzte sich das Team um Erling Haaland knapp gegen die Elfenbeinküste durch.

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Brasilien bangt um Paqueta

Brasiliens Nationalteam beklagt den nächsten verletzten Offensivstar. Spielmacher Lucas Paqueta hat beim 2:1-Sieg gegen Japan eine Muskelverletzung an der Rückseite des linken Oberschenkels erlitten Der 28-Jährige werde ein intensives Behandlungsprogramm absolvieren, hieß es vonseiten des Verbands.

Ob Paqueta bis zum Achtelfinale der Brasilianer am Sonntag wieder zur Verfügung steht, ist offen.

Zur Verletzung von Offensiv-Ass Raphinha hatte sich der Verband zuletzt ähnlich geäußert. Der 29-Jährige war im zweiten Gruppenspiel ebenfalls mit einer Oberschenkelblessur vom Platz gegangen und fällt seitdem aus.

Wichtige Meldung

Khedira: "Mir fehlen die Leader"

Sami Khedira führt die Reihe von enttäuschenden deutschen Ergebnissen auch auf die Nachwuchsarbeit zurück. "Wir dürfen die Spieler und Kinder nicht nur in Watte packen und sagen, das Gewinnen ist nicht mehr wichtig und nur die perfekte Technik zählt", sagte der Weltmeister von 2014 im Podcast des "Waiblinger Zeitungsverlags" und sprach von einem "Ausbildungsthema".

Auf dem "absoluten Topniveau" brauche es "die Kombination aus Mentalität, Führungsqualitäten und natürlich Technik, Pass- und Abschlussfähigkeiten", erklärte Khedira. "Mir fehlen aktuell die Leader."

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Neuendorf: "Abschneiden genügt unseren Ansprüchen nicht"

Neuendorf: "Abschneiden genügt unseren Ansprüchen nicht"

Am Tag nach dem blamablen WM-Aus des DFB-Teams gegen Paraguay hat Verbandspräsident Neuendorf ein Statement abgegeben. Die Zukunft von Bundestrainer Nagelsmann bleibt offen.

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Quelle: dpa, sid, Reuters
Über die Fußball-WM in den USA, Kanada und Mexiko berichtet das ZDF seit dem 1. Juni in seinen Programmen.
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    FAQ

    Turnier in USA, Kanada und Mexiko:Tickets, Zeiten, Spielorte: Alles Wichtige

    von Ralf Lorenzen
    mit Video2:13
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