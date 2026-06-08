FIFA-Schiedsrichter-Chef Pierluigi Collina hat erklärt, warum das Tor von Jonathan Tah im WM-Sechzehntelfinale gegen Paraguay zurecht nicht anerkennt worden sei.

Die Schiedsrichter sollten eingreifen, "wenn ein Angreifer kein Interesse am Ball hat und sich absichtlich - selbst minimal - bewegt, um die Verteidigung des Gegners zu behindern", so Collina in einem Beitrag der FIFA: "Dies gilt insbesondere dann, wenn die Taktik darauf abzielt, den gegnerischen Torwart am Verteidigen des Tores zu hindern."

Trainer und Spieler seien vor der WM dahingehend informiert woher, "daher sollte es niemanden überraschen, dass die Schiedsrichter diese Fouls ahnden werden".

Tah hatte in der Verlängerung nach einer Ecke beim Stand von 1:1 zur Führung per Kopf getroffen. Nach einem Hinweis der Video-Assistentin schaute sich Schiedsrichter Jalal Jayed die Szene noch einmal an und wertete ein Blocken von Waldemar Anton gegen Torhüter Orlando Gill als Foul.