Rente, Steuern, Wölfe: Das ändert sich im Juli

Mehr Geld auf dem Konto für Rentner und Pflegehelfer, Steuererklärung mit einem Klick, der Abschuss von Wölfen wird erleichtert: Was sich im Juli ändert - ein Überblick.

Im Juli haben zwei Gruppen mehr Geld im Portemonnaie, aus dem Bürgergeld wird die Grundsicherung und der Kölner Dom kostet ab Juli Eintritt. Quelle: dpa | Fernando Gutierrez-Juarez

Renten steigen

Die mehr als 21 Millionen Rentnerinnen und Rentner bekommen höhere Bezüge. Diese steigen um 4,24 Prozent. Eine Beispielrechnung: Wer eine monatliche Rente von rund 1.000 Euro bezieht, bekommt etwa 42,40 Euro mehr. Die Rente wird jährlich an die Lohnentwicklung angepasst.

Onlineshopping in Nicht-EU-Ländern wird teurer

Vom Kopfhörer bis zur Handyhülle, vom T-Shirt bis zu Modeschmuck: Wer im Netz Waren aus Ländern außerhalb der EU bestellt, muss ab Juli mit höheren Kosten rechnen. Für Sendungen mit einem Wert von unter 150 Euro wird eine pauschale Zollgebühr von drei Euro pro Warenkategorie erhoben - zusätzlich zur bestehenden Einfuhrumsatzsteuer.

Darüber hinaus verlangen einige Versanddienstleister eine Servicepauschale für die Zollanmeldung, wenn der Absender dies nicht schon erledigt hat. Innerhalb der EU fallen Steuern und Zölle grundsätzlich weg - Ausnahmen gelten für Kaffee, Alkohol sowie Tabakwaren und deren Ersatzprodukte.

Im Juli greifen neue Gesetze, die sich auf Verbraucher auswirken. So im Luftverkehr und bei Neobrokern. Und es gibt Zölle für alle Pakete aus dem Nicht-EU-Ausland. 29.06.2026 | 1:54 min

Steuererklärung mit einem Klick

Statt langem Brüten über der Steuererklärung könnte es für bestimmte Gruppen schneller gehen: Ab Juli soll die Steuererklärung per App auf dem Smartphone oder Tablet mit nur einem Klick für die ersten Anwendergruppen bundesweit verfügbar sein. In der ersten Runde dabei sein können rund 11,5 Millionen Menschen. Zu dieser Gruppe gehören ledige, kinderlose Arbeitnehmer sowie Rentner.

Wer sich in der "MeinElster+"-App angemeldet hat, bekommt vom Finanzamt eine fertige Steuererklärung und eine Vorschau auf den Steuerbescheid mit den bei den Finanzbehörden bereits vorhandenen Steuerdaten für das Steuerjahr 2025. Diese Erklärung kann bei Einverständnis mit nur einem Klick abgesendet werden oder noch angepasst werden.

Steuererklärung mit einem Klick: Nutzer können sich für einen neuen Turbo-Service über die Elster-App registrieren. Die Steuererklärung kann damit künftig per Smartphone abgeschickt werden. 31.03.2026 | 0:26 min

Frist für die Abgabe der Steuererklärung

Apropos Steuererklärung - die für das Kalenderjahr 2025 muss bis zum 31. Juli 2026 abgegeben werden. Für Menschen, die sich steuerlich beraten lassen, verlängert sich die Frist auf den 30. April 2027.

Aus Bürgergeld wird Grundsicherung

Für die Menschen, die Bürgergeld beziehen, gelten schärfere Regeln bis hin zu möglichen Total-Sanktionen. Neu ist auch der Name Grundsicherungsgeld, die Höhe der Sozialleistung ändert sich aber nicht.

Außerdem wird die sogenannte Karenzzeit abgeschafft, in der Leistungsbezieher mehr Vermögen behalten durften. Wer Vermögen oberhalb festgelegter Freibeträge hat, muss dieses für seinen Lebensunterhalt einsetzen, bevor es Grundsicherungsgeld gibt.

Der Bundestag hat den Weg für eine neue Grundsicherung frei gemacht. Sie ersetzt das Bürgergeld und bringt strengere Pflichten sowie schärfere Sanktionen für Betroffene. 05.03.2026 | 2:03 min

Ticketsteuer

Bei Flügen aus Deutschland wird ab Juli weniger Ticketsteuer fällig. Mit der Gesetzesänderung, die der Bundestag im Mai verabschiedet hat, sinkt die Abgabe je nach Strecke um einen Betrag zwischen 2,50 Euro und 11,40 Euro pro Flug. Ob Flugtickets dadurch günstiger werden, hängt allerdings davon ab, ob die Airlines die Ersparnis an die Kunden weiterreichen. Angesichts stark gestiegener Kerosinpreise gilt das zumindest als zweifelhaft.

Flugreisen könnten billiger werden. Der Bundestag will eine Steuer auf Tickets senken, je nach Strecke. Die Luftfahrtbranche fordert noch weitere Entlastungen. 21.05.2026 | 1:32 min

Wie stark die Ticketsteuer sinkt, hängt vom Zielort des jeweiligen Flugs ab: Bei Kurzstrecken geht sie von derzeit 15,53 Euro auf 13,03 Euro zurück, bei Mittelstrecken von 39,34 Euro auf 33,01 Euro und bei Langstreckenflügen von 70,83 Euro auf 59,43 Euro.

Pflege-Mindestlöhne steigen in erstem Schritt

Die Mindestlöhne für Beschäftigte in der Altenpflege sollen weiter steigen. Für Pflegehilfskräfte kommt eine erste Anhebung zum 1. Juli von derzeit 16,10 Euro auf 16,52 Euro pro Stunde, wie die Bundesregierung in einer Verordnung festgelegt hatte.

Leichterer Abschuss von Wölfen

Mehr Schutz von Weidetieren - durch eine Aufnahme als jagdbare Tierart im Bundesjagdgesetz können Wölfe in Deutschland leichter abgeschossen werden. Die Länder können damit die Jagd in Regionen erlauben, in denen sich der Wolf in einem günstigen "Erhaltungszustand" befindet, wo er also gute Chancen auf einen langfristigen Fortbestand hat. Als Jagdzeit ist dann der Zeitraum vom 1. Juli bis zum 31. Oktober vorgesehen.

Um Weidetiere besser zu schützen, soll der Abschuss von Wölfen leichter werden. Der Bestand habe sich erholt, mehr als 200 Rudel leben vor allem im Osten und Norden Deutschlands. 17.12.2025 | 1:31 min

Wenn ein Wolf Weidetiere getötet oder verletzt hat, darf er unabhängig von Erhaltungszustand und Jagdzeit geschossen werden. Zudem können die Länder Gebiete bestimmen, in denen die Jagd auf den Wolf erforderlich ist, weil Weidetiere dort schwer vor ihm zu schützen sind.

Kölner Dom kostet Eintritt

Der Kölner Dom kostet für Besucher ab Juli zwölf Euro Eintritt. Damit sollen die gestiegenen Kosten für Pflege, Schutz und den laufenden Betrieb des Doms gedeckt werden. Es gibt allerdings auch einige Ausnahmen. So soll der Dom jährlich an bestimmten Tagen kostenfrei für alle sein. Zudem soll das Weltkulturerbe für Gottesdienstbesucher und Betende kostenfrei bleiben.

Der Besuch im Kölner Dom soll künftig Geld kosten. Laut ZDF-Reporterin Nathalie Hasselblatt sind die Rücklagen aufgebraucht – Einnahmen sollen sie wieder auffüllen. 02.06.2026 | 2:38 min