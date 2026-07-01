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Politik

Diese Entscheidungen wollen Union und SPD jetzt fällen

FAQ

Koalitionsausschuss im Kanzleramt:Diese Entscheidungen wollen Union und SPD jetzt fällen

von Andrea Maurer und Dominik Rzepka

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Steuern, Rente, Gesundheit, Pflege: Union und SPD kommen zu einer entscheidenden Sitzung im Kanzleramt zusammen. Welche Reformen die Koalition jetzt auf den Weg bringen könnte.

Kanzler und Vizekanzler

Noch vor der Sommerpause will die Bundesregierung die großen Sozialreformen auf den Weg bringen. Weil die Zeit drängt, sollen in dieser Woche wichtige Weichen dafür gestellt werden.

29.06.2026 | 2:34 min

An diesem Mittwoch treffen sich die Spitzen von CDU, CSU und SPD unter anderem mit den Parteivorsitzenden und Vorsitzenden der Bundestagfraktionen. Sie wollen Grundsatzentscheidungen treffen und einen Reformplan vorlegen.

Darum geht es

Schon im Vorfeld des Koalitionsausschusses war zu hören, dass sich die Koalitionsspitzen auch die Tage danach in ihren Kalendern frei geräumt haben. Heißt: auch danach gibt es möglicherweise noch Verhandlungs- und Klärungsbedarf. 

Der Koalitionsausschuss ist auch deswegen so entscheidend, weil Finanzminister Lars Klingbeil (SPD) nächste Woche Montag den Haushaltsentwurf 2027 vorlegt und die wichtigsten Reformen noch vor der Sommerpause auf den Weg gebracht werden sollen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (l, CDU) und Lars Klingbeil (SPD), Bundesminister der Finanzen, nehmen an der Pressekonferenz zu den Ergebnissen des Koalitionsausschusses teil.

Die Bundesregierung will die großen Reformprojekte voranbringen. Nachdem die Vorschläge zur Rentenreform vorliegen, soll beim Koalitionsausschuss am 1. Juli die Steuerreform im Fokus stehen.

28.06.2026 | 4:10 min

Welche Entscheidungen sind zu erwarten?

Es geht vor allem um diese Themen:

  • Rente: Gelingt es, strittige Punkte wie etwa die Rentenversicherungspflicht für Minijobs oder die Koppelung des Renteneintrittsalters an die Lebenserwartung auszuräumen? Können geeinte Eckpunkte noch vor der Sommerpause durchs Kabinett?
  • Steuer: Gelingt ein Kompromiss zur Gegenfinanzierung der geplanten Entlastung für kleinere und mittlere Einkommen?
  • Gesundheit und Pflege: Einigt sich die Koalition im Hinblick auf Nina Warkens umstrittenen Gesetzentwurf?
  • Arbeitsmarkt und Wirtschaft: Bringt die Koalition Beschlüsse oder Eckpunkte zum Bürokratieabbau, zu Wachstumsimpulsen und zu Reformen des Arbeitsmarktes auf den Weg?
Berlin: Der Schriftzug "Bundeskanzleramt" und der Bundesadler sind an der Einfahrt des Kanzleramtes in Stein eingelassen. Auf einer Sitzung des Koalitionsausschusses vor der parlamentarischen Sommerpause soll im Kanzleramt ein großes Reformpaket geschnürt werden.

Die Koalitionsspitze trifft Arbeitgeber und Gewerkschaften. Auf der Tagesordnung: Arbeitsmarkt, Sozialversicherungen, Rente, Bürokratieabbau und die Einkommensteuer.

10.06.2026 | 3:03 min

Wo gibt es Einigkeit zwischen Union und SPD?

Alle Beteiligten sind sich einig, dass Reformen nötig sind. Bei der Rente zum Beispiel wollen sowohl Kanzler Friedrich Merz als auch Arbeitsministerin Bärbel Bas (SPD) die Ergebnisse der Rentenkommission in vollem Umfang umsetzen.

Einig ist man sich auch, dass kleine und mittlere Einkommen entlastet werden sollen. Die Union ist zwar gegen Steuererhöhungen. Es ist aber denkbar, dass sie sich bei der sogenannten Reichensteuer bewegt. Sie könnte ab einem Einkommen von 200.000 Euro im Jahr greifen.

Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU)

In der Regierungsbefragung im Bundestag äußert sich Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) zu den Ergebnissen der Renten-Kommission. Die Vorschläge wolle er "im vollen Umfang" umsetzen, so Merz.

24.06.2026 | 4:55 min

Wo gibt es Dissens zwischen Union und SPD?

Im Detail beim Thema Steuern. Finanzminister Klingbeil schlägt offenbar zwei Modelle für eine Steuerreform vor. Nach einem Modell sind Entlastungen in Höhe von 28 Milliarden Euro geplant, gegenfinanziert durch eine höhere Erbschaftsteuer. Das wiederum sieht die Union kritisch.

Mehrere linke SPD-Abgeordnete wiederum wenden sich gegen Sozialkürzungen. In einem Schreiben, das ZDFheute vorliegt, heißt es:

Wir brauchen Reformen nicht um der Reformen willen. Wir brauchen Reformen, die das Leben der Menschen in schwierigen Zeiten besser machen.

Brief von linken SPD-Abgeordneten

Als rote Linien nennen sie längere Arbeitszeiten, die Kürzung des Wohngelds oder Einschnitte bei Karenztagen im Krankheitsfall.

Moderatorin im Schaltgespräch mit ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann

Vor dem Koalitionsausschuss am Mittwoch haben Union und SPD über strittige Punkte bei den Reformen von Rente, Gesundheit und Steuern beraten. ZDF-Korrespondentin Diana Zimmermann berichtet.

28.06.2026 | 1:18 min

Wie ist der Zustand der Koalition?

Sollte es in der angeschlagenen Koalition die Hoffnung gegeben haben, Rückenwind von der Fußball-WM zu bekommen, so hat sich diese Hoffnung zerschlagen. Rückenwind kommt jetzt vor allem vom Rentenaufschlag vergangene Woche, als Merz und Bas in ungewohnter Einigkeit die Ergebnisse der Rentenkommission vorgestellt haben.

Die Reaktionen danach waren großteils positiv und das Versprechen der Koalitionäre, die Ergebnisse nicht parteitaktisch zu zerreden, hat vorerst gehalten. Groß ist die Sorge, dass der Koalitionsausschuss so schief geht wie das Treffen in der Villa Borsig Mitte April, als sich die Koalitionsspitzen eigentlich einigen wollten und stattdessen stritten. Der Zustand der Koalition danach: zerrüttet.

Auf dem Koalitionsausschuss lasten nun hohe Erwartungen: Weitreichende Entscheidungen müssen gelingen, um erstens Handlungsfähigkeit zu demonstrieren, zweitens das Land bei den versprochenen Reformen auf die Spur zu setzen und drittens Rückenwind zu bekommen für die Landtagswahlen im Herbst.

Pressekonferenz mit Ministerpräsident von Bayern Markus Söder (CSU), Bundeskanzler Friedrich Merz / CDU, SPD Vorsitzende Baerbel Bas und SPD Vorsitzender Lars Klingbeil zu den Ergebnissen der Beratungen des Koalitionsausschusses

Rente, Pflege, Steuern: Schwarz-Rot hat Reformen angekündigt, doch deren Umsetzung lässt auf sich warten. Wie handlungsfähig ist die Koalition?

31.05.2026 | 4:06 min

Wie geht es weiter?

Denkbar, dass es am Mittwoch noch keine Ergebnisse gibt, sondern erst Donnerstagmorgen. Zum Teil dürften auch die Zeitpläne für die Umsetzung der Reformen Teil der Einigung werden. Einige Projekte waren bereits im Kabinett, mit einigen hat sich auch schon der Bundestag beschäftigt.

Die Rente soll laut Kanzler Merz bis Ende des Jahres durch den Bundestag. Die Finanzreform der gesetzlichen Krankenkassen sollte eigentlich bereits vor einer Woche ein weiteres Mal diskutiert werden, der Termin wurde aber verschoben.

Die Reform der Einkommensteuer soll bis zum 1. Januar 2027 kommen. Offen ist die Frage, ob es bei diesem Zeitplan bleibt.

Über dieses Thema berichtete das ZDF in verschiedenen Sendungen, zum Beispiel "Berlin direkt" am 28.06.2026 ab 19:10 Uhr.
Themen
Schwarz-rote KoalitionFriedrich MerzCDUCSUSPD

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