35′ Rashford lässt den Ausgleich liegen! Spence treibt das Spielgerät am rechten Flügel bis auf die Grundlinie im Strafraum und legt dann zurück in den Rückraum, wo Rashford am zweiten Pfosten aus sieben Metern frei zum Schuss kommen kann. Doch die Kongolesen werfen sich dazwischen und blocken die Kugel in höchster Not durch Wan-Bissaka ab.

34′ Was macht eigentlich Harry Kane? Der Münchner Stürmer kann bis dato lediglich fünf Ballkontakte vorweisen und muss sich die Kugel derzeit immer häufiger in der eigenen Hälfte erarbeiten.

33′ Es ist aber nicht so, als hätten sich die Leoparden völlig zurückgezogen. Cipenga vernascht auf der linken Seite erst Spence und dann Anderson, ehe die folgende Hereingabe ins Zentrum zu ungenau angeflogen kommt und von Guéhi geklärt werden kann.

31′ Die kurze Getränkepause scheint den Three Lions gutgetan zu haben. Seither zeigen sich die Tuchel-Mannen viel aktiver rund um die kongolesische Box. Nur der Ausgleichstreffer fehlt eben noch.

30′ Der Druck der Briten nimmt zu! Spence schlägt aus dem rechten Halbfeld eine punktgenaue Flanke an den Elfmeterpunkt, wo Bellingham aus idealer Position zum Kopfball gelangen kann. Doch Mpasi-Nzau ist zur Stelle und pariert diese Chance aus dem rechten Eck.

28′ Die folgende Freistoßflanke von Rice rutscht direkt an den kurzen Pfosten durch, wo der überraschte Quansah keinen Nutzen aus der freien Abschlussposition hat. Dort prallt der Ball vom Knie des Leverkuseners rechts am Tor vorbei.

27′ Gelbe Karte für Noah Sadiki (DR Kongo)

Nun auch die erste Verwarnung für einen Kongolesen. Spence entwischt auf der rechten Seite und wird daraufhin vom langen Bein des Mittelfeldspielers abgeräumt.

26′ Die Kugel rollt wieder und schon schreien die Briten auf! Rechts im Sechzehner geht Madueke nach einem Zweikampf mit Masuaku zu Boden. Auch hier lässt Schiedsrichter Makhadmeh berechtigt weiterlaufen.

24′ Diese Aktion nutzt der Referee, um zur Trinkpause in diesem Spielabschnitt zu bitten. Das wird vor allem Thomas Tuchel gut taugen, denn der wird einiges für seine Jungs an Worten auf Lager haben.

23′ Bezeichnend! Rashford wird am linken Flügel angespielt und kann die Kugel eigentlich locker annehmen. Doch dabei rutscht dem Mann aus Barcelona das Leder unter dem Schlappen durch und überquert die Seitenauslinie.

21′ Die Kongolesen schaffen es derzeit, das Geschehen weit vom eigenen Tor wegzuhalten. Die Zentralafrikaner behaupten das Spielgerät und lassen dieses locker laufen. Dabei zeigen sich die Engländer immer wieder zu überhastet in den Zweikämpfen und lassen sich zu einfachen Fouls hinreißen.

20′ Wissa geht nach einem Flankenball im Strafraum im Duell mit Konsa zu Boden. Der Unparteiische zögert kurz, lässt die Partie daraufhin aber weiterlaufen. Auch der VAR schaltet sich nach der Szene zu Recht nicht ein.

19′ Gelbe Karte für Jude Bellingham (England)

Die erste Gelbe Karte geht an den Engländer, der Mbuku per Grätsche knallhart abräumt.

18′ Wieder sorgen die Leoparden für einen Moment des Luftanhaltens bei England. Torschütze Cipenga kann vom linken Flügel leicht in Zentrum ziehen und dabei viel zu einfach durchkommen. Der Querpass auf Wissa kommt an der Sechzehnerkante aber nicht an, sodass die Briten kurz vor dem Abschluss doch noch klären können.

17′ Mpasi-Nzau faustet eine hohe Flanke rigoros aus seinem Sechzehner, ehe Bellingham mit dem Kopf an die Kugel gelangen kann. So richtig sicher wirkt der Keeper dabei zwar nicht, doch die Abwehr erfüllt seinen Zweck.

15′ Wirklich stabil stehen die Engländer bislang in der Defensive weiterhin nicht. Viel zu häufig schaffen es die Afrikaner, die Abwehrkette unter Druck zu setzen. Auch wenn am Strafraum keine weitere Gefahr vom Kongo ausgeht.

13′ Zumindest zeigen sich die Europäer nun mal mit dem Ball am Fuß in der gegnerischen Hälfte. Doch dort müssen die Three Lions nun ein dickes Brett bohren, um gegen die dicht gestaffelten Kongolesen in die Box zu gelangen.

11′ Die Mannen von der Insel müssen nach diesem frühen Gegentreffer aufwachen. Bislang ist von der Tuchel-Elf nämlich noch fast überhaupt nichts in Richtung Offensive zu erkennen.

9′ Masuaku bleibt nach einem Zusammenprall mit dem eigenen Keeper kurzzeitig am Boden liegen und muss am linken Arm behandelt werden. Das nutzen die Akteure für eine erste kurze Trinkpause.

7′ Tooor für DR Kongo, 0:1 durch Brian Cipenga

Da ist die frühe Führung für die DR Kongo! Mbemba bringt von der rechten Seite eine scharfe Flanke in den Strafraum, wo Yoane Wissa den Ball clever für Cipenga durchlässt. Der Außenstürmer steht am halblinken Sechszehnereck völlig frei, nimmt den Ball direkt und schiebt ihn aus rund 13 Metern eiskalt ins kurze Eck. Jordan Pickford ist zwar noch mit der Hand dran, kann den Einschlag aber nicht mehr verhindern und sieht bei diesem Gegentreffer nicht ganz glücklich aus.

5′ Aus genau einem solchen Fehler entsteht ein erster englischer Umschaltmoment über Madueke auf Rechtsaußen. Schlussendlich ist es allerdings Rashford, dessen Flankenversuch von der linken Seite geradewegs ins Toraus segelt.

4′ Die Leoparden verstecken sich zu Beginn nicht und zeigen sich mit einer Menge Ballbesitz. Die Three Lions verschieben parallel dazu die Reihen und warten auf Fehler des Kongo.

1′ Der Ball rollt im geschlossenen und klimatisierten Stadion von Atlanta! Wer erwischt den besseren Start in dieses K.-o.-Duell und macht den ersten Schritt in Richtung Achtelfinale?

1′ Spielbeginn

Die Begegnung wird geleitet von Adham Makhadmeh. Für den 39 Jahre alten Jordanier wird es bereits das dritte Spiel bei diesem Turnier sein.

Bei der DR Kongo vertraut Nationaltrainer Sébastien Desabre dagegen nahezu derselben Elf wie zuletzt. Im Vergleich zum Sieg gegen Uzbekistan gibt es lediglich eine Veränderung: Ngal'ayel Mukau rückt für Cédric Bakambu in die Startformation und übernimmt einen Platz im Mittelfeld.

Ein Sieg reichte den Kongolesen schlussendlich, um sich bei der zweiten WM-Teilnahme erstmals für die nächste Runde zu qualifizieren. Auf ein starkes Remis gegen Portugal folgte eine 0:1-Niederlage gegen Kolumbien. Da im abschließenden Gruppenspiel Uzbekistan trotz frühen Rückstands mit 3:1 bezwungen wurde, konnten die Zentralafrikaner noch auf Platz drei springen und sich dadurch in die Runde der besten 32 Teams befördern.

Im Vergleich zum letzten Gruppenspiel nimmt Thomas Tuchel drei Änderungen in seiner Startelf vor. Declan Rice kehrt nach überstandener Verletzung zurück und rückt für Morgan Rogers wieder in die Anfangsformation. Zudem erhalten Djed Spence und Noni Madueke den Vorzug vor Jarell Quansah und Bukayo Saka, die zunächst auf der Bank Platz nehmen werden.

Wirklich überzeugend verlief die Gruppenphase für die Three Lions bislang nicht. Zwar blieb die Mannschaft von Thomas Tuchel in den Partien gegen Kroatien, Ghana und Panama ungeschlagen und gewann dadurch die Gruppe, doch spielerisch wusste England in keiner der drei Begegnungen vollends zu überzeugen. Das soll sich spätestens heute ändern, denn in der K.-o.-Phase ist jeder Fehler potenziell der letzte. Mit der DR Kongo wartet in Atlanta ein Gegner, der bereits in der Vorrunde seine Qualitäten unter Beweis stellte und unter anderem Portugal beim 1:1 vor große Probleme stellte.