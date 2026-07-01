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Fußball-WM

WM 2026 im Liveticker: Mexiko gegen Ecuador

Fußball-WM 2026:Im Liveticker: Mexiko gegen Ecuador

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Spannung bei der WM 2026: Mexiko spielt im Sechzehntelfinale gegen Ecuador in Mexiko-Stadt (Mexiko-Stadt-Stadion). Anpfiff ist am 01.07.2026 um 3 Uhr. Alle Tore, Aufstellungen, Highlights und das Ergebnis live.

Sechzehntelfinale: Mexiko - Ecuador

Sechzehntelfinale: Mexiko - Ecuador

Quelle: ZDF
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Mi, 01.07., 03:00 Uhr
Mexiko-Stadt
Live
Mexiko
MEX
Mexiko
0:0
Ecuador
Ecuador
ECU
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Liveticker

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03:09
Die FIFA hat soeben die neue Anstoßzeit bekanntgegeben und nun soll der Anpfiff um 4 Uhr erfolgen.
02:58
Der Anpfiff wurde verschoben! Über Mexiko-Stadt zieht ein Gewitter und deshalb wird das Spiel später angepfiffen. Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht klar.
02:55
Sollte Mexiko heute das Achtelfinale erreichen, würde erneut ein Spiel im heimischen Aztekenstadion warten. Das ist für die Mexikaner ein richtig gutes Pflaster, denn hier haben sie noch nie ein WM-Spiel verloren. Die Bilanz beträgt sechs Siege und zwei Unentschieden. In der nächsten Runde würden die Südamerikaner dann wahrscheinlich auf England treffen. Die Three Lions spielen um 18 Uhr gegen die DR Kongo.
02:40
Javier Aguirre nimmt nach dem Sieg über Tschechien vier Veränderungen vor. Vásquez, Gallardo, Lira und Jiménez spielen von Beginn an. Dafür rücken Reyes, Chávez, Álvarez sowie Martínez auf die Bank. Sebastián Beccacece hingegen sieht keinen Grund für Wechsel und schickt dieselbe Elf aufs Feld wie gegen Deutschland.
02:28
Ecuador startete mit einer 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste ins Turnier. Gegen Außenseiter Curacao ließen die Südamerikaner viele Chancen liegen und kamen nicht über ein 0:0 hinaus. Die Überraschung folgte am letzten Spieltag, als das Team von Chefcoach Sebastián Beccacece die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 bezwang. Dadurch zog Ecuador mit vier Zählern als einer der acht besten Gruppendritten in die nächste Runde ein. Das erste und bisher letzte Mal erreichten die Ecuadorianer 2006 das Achtelfinale.
02:14
Mexiko gewann alle drei Testspiele vor der WM und schlug Ghana, Australien sowie Serbien. Diesen Schwung nahm die Mannschaft von Cheftrainer Javier Aguirre mit in die WM und gewann die Gruppe A souverän. Zum Auftakt gewann die mexikanische Auswahl mit 2:0 gegen Südafrika, anschließend setzte sie sich mit 1:0 gegen Südkorea durch und gegen harmlose Tschechen gewann „El Tri“ mit 3:0. Nach dieser starken Gruppenphase hat Mexiko das Viertelfinale im Visier. Dies erreichten sie bereits 1970 und 1986 – ebenfalls als Gastgeber. Ab 1994 schaffte Mexiko es siebenmal in Folge ins Achtelfinale. Nur 2022 war in Katar bereits in der Vorrunde Schluss.
16:30
Herzlich willkommen zum Liveticker zum inneramerikanischen Duell zwischen Co-Gastgeber Mexiko und Ecuador! Kann nach Kanada auch das zweite Ausrichterland das Achtelfinale erreichen?

Aufstellung

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Aufstellung

1
Rangel
2
Sánchez
3
Montes
5
Vásquez
23
Gallardo
6
Lira
19
Mora
7
Romo
25
Alvarado
9
Jiménez
16
Quiñones
1
Galíndez
21
Franco
4
Ordóñez
6
Pacho
3
Hincapié
9
Yeboah
15
Vite
23
Caicedo
20
Angulo
19
Plata
13
Valencia
Mexiko
Ersatzbank
12
Acevedo
13
Ochoa
4
Álvarez
20
Chávez
15
Reyes
8
Álvaro Fidalgo
24
Chávez
26
Gutiérrez
17
Pineda
18
Vargas
11
Giménez
14
González
21
Huerta
22
Martínez
10
Vega
Trainer
Aguirre
Ecuador
Ersatzbank
12
Ramírez
22
Valle
7
Estupiñán
25
Porozo
17
Preciado
2
Torres
5
Alcívar
18
Castillo
26
Medina
14
Minda
10
Páez
24
Arévalo
16
Caicedo
11
Rodríguez
8
Valencia
Trainer
Beccacece

Mexiko
Mexiko

1
Raúl Rangel
2
Jorge Sánchez
3
César Montes
5
Johan Vásquez
23
Jesús Gallardo
6
Erik Lira
7
Luis Romo
19
Gilberto Mora
25
Roberto Alvarado
9
Raúl Jiménez
16
Julián Quiñones

Ecuador
Ecuador

1
Hernán Galíndez
3
Piero Hincapié
4
Joel Ordóñez
6
Willian Pacho
9
John Yeboah
15
Pedro Vite
19
Gonzalo Plata
20
Nilson Angulo
21
Alan Franco
23
Moisés Caicedo
13
Enner Valencia

Reservespieler

12
Carlos Acevedo
13
Guillermo Ochoa
4
Edson Álvarez
20
Mateo Chávez
15
Israel Reyes
8
Álvaro Fidalgo
24
Luis Chávez
26
Brian Gutiérrez
17
Orbelín Pineda
18
Obed Vargas
11
Santiago Giménez
14
Armando González
21
César Huerta
22
Guillermo Martínez
10
Alexis Vega

Reservespieler

12
Moisés Ramírez
22
Gonzalo Valle
7
Pervis Estupiñán
25
Jackson Porozo
17
Ángelo Preciado
2
Félix Torres
5
Jordy Alcívar
18
Denil Castillo
26
Yaimar Medina
14
Alan Minda
10
Kendry Páez
24
Jeremy Arévalo
16
Jordy Caicedo
11
Kevin Rodríguez
8
Anthony Valencia

Statistik

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    Direkter Vergleich

    Begegnungen
    27
    Siege Mexiko
    15
    Siege Ecuador
    4
    Unentschieden
    8
    Torverhältnis
    46 : 26
    Quelle: ZDF
    Über die Fußball-WM berichtet das ZDF seit dem 01.06.2026 täglich in verschiedenen Sendungen.
    Themen
    Fußball-WMSport

    Fußball-WM: Spiele im Liveticker

    Alle Spiele, alle Tore der Fußball-WM 2026

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