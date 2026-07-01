Die FIFA hat soeben die neue Anstoßzeit bekanntgegeben und nun soll der Anpfiff um 4 Uhr erfolgen.

Der Anpfiff wurde verschoben! Über Mexiko-Stadt zieht ein Gewitter und deshalb wird das Spiel später angepfiffen. Wann das der Fall sein wird, ist noch nicht klar.

Sollte Mexiko heute das Achtelfinale erreichen, würde erneut ein Spiel im heimischen Aztekenstadion warten. Das ist für die Mexikaner ein richtig gutes Pflaster, denn hier haben sie noch nie ein WM-Spiel verloren. Die Bilanz beträgt sechs Siege und zwei Unentschieden. In der nächsten Runde würden die Südamerikaner dann wahrscheinlich auf England treffen. Die Three Lions spielen um 18 Uhr gegen die DR Kongo.

Javier Aguirre nimmt nach dem Sieg über Tschechien vier Veränderungen vor. Vásquez, Gallardo, Lira und Jiménez spielen von Beginn an. Dafür rücken Reyes, Chávez, Álvarez sowie Martínez auf die Bank. Sebastián Beccacece hingegen sieht keinen Grund für Wechsel und schickt dieselbe Elf aufs Feld wie gegen Deutschland.

Ecuador startete mit einer 0:1-Niederlage gegen die Elfenbeinküste ins Turnier. Gegen Außenseiter Curacao ließen die Südamerikaner viele Chancen liegen und kamen nicht über ein 0:0 hinaus. Die Überraschung folgte am letzten Spieltag, als das Team von Chefcoach Sebastián Beccacece die deutsche Nationalmannschaft mit 2:1 bezwang. Dadurch zog Ecuador mit vier Zählern als einer der acht besten Gruppendritten in die nächste Runde ein. Das erste und bisher letzte Mal erreichten die Ecuadorianer 2006 das Achtelfinale.

Mexiko gewann alle drei Testspiele vor der WM und schlug Ghana, Australien sowie Serbien. Diesen Schwung nahm die Mannschaft von Cheftrainer Javier Aguirre mit in die WM und gewann die Gruppe A souverän. Zum Auftakt gewann die mexikanische Auswahl mit 2:0 gegen Südafrika, anschließend setzte sie sich mit 1:0 gegen Südkorea durch und gegen harmlose Tschechen gewann „El Tri“ mit 3:0. Nach dieser starken Gruppenphase hat Mexiko das Viertelfinale im Visier. Dies erreichten sie bereits 1970 und 1986 – ebenfalls als Gastgeber. Ab 1994 schaffte Mexiko es siebenmal in Folge ins Achtelfinale. Nur 2022 war in Katar bereits in der Vorrunde Schluss.