Jahrelanger Streit mit Kanye West:Taylor Swift: Wie der Superstar Kritik zu Erfolg macht
von Rebecca Ricker
Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Im Laufe ihrer Karriere war sie immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert. Wie der Star daran gewachsen ist.
2009 war ein gutes Jahr für Taylor Swift: Sie gewann einen Video Music Award (VMA). Doch als die Sängerin den Preis entgegennahm, rannte der Rapper Kanye West auf die Bühne. Er unterbrach ihre Rede und sagte: "Ich freue mich wirklich für dich. Aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten." Eine öffentliche Bloßstellung für Taylor Swift.
Einen Tag später entschuldigte sich Kanye West im Fernsehen: "Ich hab' sofort gemerkt, dass es falsch war. Ich habe die Gefühle von jemandem verletzt."
Gute Publicity für Swift durch West
Doch es zeigte sich, dass Wests Aktion Taylor Swift nutzte: "Jeder hat Taylor Swift gegoogelt", sagt ihr ehemaliger Manager Rick Baker in der ZDFinfo-Doku "Becoming Taylor Swift - Ruhm und Rivalen".
Song von Kanye West beleidigt Taylor Swift
Mitte der 2010er-Jahre scheint die Fehde mit Kanye West lange in der Vergangenheit zu liegen. Taylor Swift überreichte ihm sogar einen Preis bei den VMAs 2015 und sagte: "Es ist mir eine Ehre."
Doch 2016 lebte die Fehde mit West wieder auf. Der Grund: ein Song des Rappers, der Swift beleidigt.
Im dazugehörigen Musikvideo liegt West im Bett mit einer Wachsfigur von Taylor Swift. Sie ist nackt. Der Sängerin ging das zu weit. Sie bezeichnete das Video als Racheporno und den Text als frauenfeindlich.
Streit gerät weiter in die Öffentlichkeit
Kanye Wests damalige Frau, Kim Kardashian, veröffentlichte auf ihrem Social-Media-Kanal ein Video, das offenbar ein Telefonat zwischen dem Rapper und Taylor Swift zeigt. Im Video scheint es, als hätte Kanye West den Songtext mit der Sängerin abgesprochen. Kim Kardashian postete unter dem Video ein Schlangen-Emoji, um ihre Community zu überzeugen: Taylor Swift ist eine Lügnerin.
Das Internet stieg drauf ein: Taylor Swift erntete viel Hass, der Hashtag #TaylorSwiftIsOver, "Taylor Swift ist vorbei", trendete. Die Sängerin zog sich daraufhin zurück und deaktivierte ihr Instagram-Konto. Was viele zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Taylor Swift hatte der Liedzeile nie zugestimmt.
Sehen Sie die zweiteilige Doku "Becoming Taylor Swift" am 18. Juni ab 11:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.
Sängerin gewinnt #MeToo-Prozess
2017 lasteten nicht nur die falschen Anschuldigungen von Kim Kardashian auf Taylor Swift: Sie sagte, ein Radio-DJ habe während eines Fototermins ihren Hintern angefasst. Er verlor deswegen seinen Job und verklagte die Sängerin. Daraufhin reichte sie eine Gegenklage ein.
Die Geschworenen gaben Taylor Swift Recht. Das "Time Magazine" zeigte sie mit anderen #MeToo-Whistleblowerinnen. "Frauen lassen sich so was nicht länger gefallen", sagt sie.
Taylor Swift kommt mit einem Song zurück
Auch gegen den Hass im Netz wehrte sie sich: Einige Monate, nachdem sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, reaktivierte sie ihre Social-Media-Accounts und postete - eine Schlange.
Kurz darauf veröffentlichte Taylor Swift den Song "Look what you made me do". Es gibt darin Anspielungen auf West, Taylor Swift begräbt symbolisch ihr öffentliches Ansehen und eignet sich das Symbol der Schlange an. Sie erfand sich neu.
Swift hat Erfolg mit "Eras-Tour"
Das dazugehörige Album "Reputation" wurde zu einem der erfolgreichsten Alben des Jahres 2017. 2023 ging sie wieder auf Tournee. Die "Eras-Tour" wurde zur bis dato kommerziell erfolgreichsten Tournee weltweit.
Dazu wurde das ungeschnittene Video des Telefonats von Kanye und Taylor öffentlich. Und darin wurde klar: Sie hatte recht, sie hatte der Liedzeile nicht zugestimmt.
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