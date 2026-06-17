Taylor Swift ist eine der erfolgreichsten Sängerinnen weltweit. Im Laufe ihrer Karriere war sie immer wieder mit Anfeindungen konfrontiert. Wie der Star daran gewachsen ist.

Taylor Swift: Wie der Superstar Kritik zu Erfolg macht

Taylor Swift: von der Country-Sängerin zum Weltstar. Ihr Aufstieg ist unaufhaltsam: Ruhm, Millionen von Fans auf der ganzen Welt - bis sie Kritik und Hass erfährt. 08.06.2026 | 43:45 min

2009 war ein gutes Jahr für Taylor Swift: Sie gewann einen Video Music Award (VMA). Doch als die Sängerin den Preis entgegennahm, rannte der Rapper Kanye West auf die Bühne. Er unterbrach ihre Rede und sagte: "Ich freue mich wirklich für dich. Aber Beyoncé hatte eines der besten Videos aller Zeiten." Eine öffentliche Bloßstellung für Taylor Swift.

Einen Tag später entschuldigte sich Kanye West im Fernsehen: "Ich hab' sofort gemerkt, dass es falsch war. Ich habe die Gefühle von jemandem verletzt."

Im April 2006 wurde Spotify gegründet. Heute nutzen weltweit Millionen Menschen den Onlinedienst aus Schweden. Das sind die erfolgreichsten Künstler und Podcasts. 23.04.2026 | 0:48 min

Gute Publicity für Swift durch West

Doch es zeigte sich, dass Wests Aktion Taylor Swift nutzte: "Jeder hat Taylor Swift gegoogelt", sagt ihr ehemaliger Manager Rick Baker in der ZDFinfo-Doku "Becoming Taylor Swift - Ruhm und Rivalen".

Ich hätte Kanye umarmen können: Das war unbezahlbare Publicity! „ Rick Baker, Taylor Swifts ehemaliger Manager

Song von Kanye West beleidigt Taylor Swift

Mitte der 2010er-Jahre scheint die Fehde mit Kanye West lange in der Vergangenheit zu liegen. Taylor Swift überreichte ihm sogar einen Preis bei den VMAs 2015 und sagte: "Es ist mir eine Ehre."

Doch 2016 lebte die Fehde mit West wieder auf. Der Grund: ein Song des Rappers, der Swift beleidigt.

Ich finde, Taylor Swift schuldet mir Sex. Ich hab' das Miststück berühmt gemacht. „ Textauszug aus dem Song "Famous" von Kanye West

Im dazugehörigen Musikvideo liegt West im Bett mit einer Wachsfigur von Taylor Swift. Sie ist nackt. Der Sängerin ging das zu weit. Sie bezeichnete das Video als Racheporno und den Text als frauenfeindlich.

Mit Taylor Swifts Comeback 2017 beginnt eine neue Ära. Die Popsängerin erzählt ihre Version der Geschichte und trotzt Kritikern. Ausverkaufte Konzerttouren und zahlreiche Auszeichnungen folgen. 08.06.2026 | 43:56 min

Streit gerät weiter in die Öffentlichkeit

Kanye Wests damalige Frau, Kim Kardashian, veröffentlichte auf ihrem Social-Media-Kanal ein Video, das offenbar ein Telefonat zwischen dem Rapper und Taylor Swift zeigt. Im Video scheint es, als hätte Kanye West den Songtext mit der Sängerin abgesprochen. Kim Kardashian postete unter dem Video ein Schlangen-Emoji, um ihre Community zu überzeugen: Taylor Swift ist eine Lügnerin.

Das Internet stieg drauf ein: Taylor Swift erntete viel Hass, der Hashtag #TaylorSwiftIsOver, "Taylor Swift ist vorbei", trendete. Die Sängerin zog sich daraufhin zurück und deaktivierte ihr Instagram-Konto. Was viele zu diesem Zeitpunkt nicht wussten: Taylor Swift hatte der Liedzeile nie zugestimmt.

Zweiteilige Doku von ZDFinfo Sehen Sie die zweiteilige Doku "Becoming Taylor Swift" am 18. Juni ab 11:15 Uhr bei ZDFinfo oder jederzeit im ZDF-Streaming-Portal.

Sängerin gewinnt #MeToo-Prozess

2017 lasteten nicht nur die falschen Anschuldigungen von Kim Kardashian auf Taylor Swift: Sie sagte, ein Radio-DJ habe während eines Fototermins ihren Hintern angefasst. Er verlor deswegen seinen Job und verklagte die Sängerin. Daraufhin reichte sie eine Gegenklage ein.

Die Geschworenen gaben Taylor Swift Recht. Das "Time Magazine" zeigte sie mit anderen #MeToo-Whistleblowerinnen. "Frauen lassen sich so was nicht länger gefallen", sagt sie.

Frauen, die über sexualisierte Gewalt sprechen, schlägt im Netz in vielen Fällen Hass entgegen. Auch Collien Fernandes erzählt von Hassnachrichten und Todeswünschen. 17.05.2026 | 1:27 min

Taylor Swift kommt mit einem Song zurück

Auch gegen den Hass im Netz wehrte sie sich: Einige Monate, nachdem sie sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen hatte, reaktivierte sie ihre Social-Media-Accounts und postete - eine Schlange.

Es war ein Schock. Wir wussten, es passiert was. Aber was? All' ihre Fans haben den Atem angehalten. „ Holly Armstrong, ist seit ihrer Kindheit Swift-Fan

Kurz darauf veröffentlichte Taylor Swift den Song "Look what you made me do". Es gibt darin Anspielungen auf West, Taylor Swift begräbt symbolisch ihr öffentliches Ansehen und eignet sich das Symbol der Schlange an. Sie erfand sich neu.

Taylor Swift wurde in einem öffentlichen Streit als Schlange bezeichnet. Die Sängerin nutzte dies symbolisch während einer Live-Performance. Quelle: ZDF

Swift hat Erfolg mit "Eras-Tour"

Das dazugehörige Album "Reputation" wurde zu einem der erfolgreichsten Alben des Jahres 2017. 2023 ging sie wieder auf Tournee. Die "Eras-Tour" wurde zur bis dato kommerziell erfolgreichsten Tournee weltweit.

Mit der 'Eras Tour' hat sie es allen gezeigt, die dachten, dass der Skandal um 'Famous' ihre Karriere beenden würde. „ Zing Tsjeng, Journalistin

Dazu wurde das ungeschnittene Video des Telefonats von Kanye und Taylor öffentlich. Und darin wurde klar: Sie hatte recht, sie hatte der Liedzeile nicht zugestimmt.