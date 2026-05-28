Anschlagsplan auf Taylor-Swift-Konzert: Schuldspruch nach Prozess

Wegen Anschlagsplänen auf ein Konzert von Taylor Swift in Wien ist ein 21-Jähriger Islamist schuldig gesprochen worden. Er war zudem an der Bildung einer IS-Terrorzelle beteiligt.

Im August 2024 wurden die Konzerte des Popstars Taylor Swift in Wien wegen mutmaßlicher Anschlagspläne abgesagt. Nun wurde der 21-Jährige Angeklagte für schuldig erklärt. 28.05.2026 | 0:32 min

Im Prozess um mutmaßliche Anschlagspläne auf ein Konzert von US-Star Taylor Swift in Wien ist der Angeklagte schuldig gesprochen und zu 15 Jahren Haft verurteilt worden. Die Geschworenen des Landesgerichts Wiener Neustadt sahen es als erwiesen an, dass der Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln im August 2024 die Konzertbesucher vor dem Ernst-Happel-Stadion in Wien attackieren wollte.

Sie hatten stundenlang auch über die Frage beraten, ob der 21-jährige Österreicher mit nordmazedonischen Wurzeln an der Bildung einer Terrorzelle beteiligt war. In diesem Fall erkannten die Geschworenen ebenfalls auf schuldig.

Angeklagter hatte sich zuvor schuldig bekannt

A. war wegen Planung des Anschlags sowie Bildung einer IS-"Terrorzelle" mit zwei weiteren Österreichern angeklagt. Zum Auftakt des Prozesses vor dem Landesgericht Wiener Neustadt hatte er im April ein weitgehendes Schuldbekenntnis abgelegt und in allen Anklagepunkten bis auf den der Beihilfe zum versuchten Mord auf schuldig plädiert - auch in diesem Anklagepunkt wurde er am Donnerstag für schuldig befunden.

2024 wurden Konzerte von Taylor Swift aufgrund von Terrorgefahr abgesagt. In Wien hat nun der Prozess begonnen. Ein Angeklagter hat den Anschlagsplan gestanden. 28.04.2026 | 1:42 min

A. hatte zugegeben, einen Anschlag auf ein Swift-Konzert im Wiener Ernst-Happel-Stadion geplant zu haben und berichtete, wie er Instruktionen von der Dschihadistengruppe Islamischer Staat (IS) erhalten habe, der er seit 2023 angehört habe. Zudem schilderte er, wie er vergeblich versucht habe, eine Bombe zu bauen. Laut Anklage soll es sich um eine für den IS typische Splitterbombe gehandelt haben.

IS-Terrorzelle hatte weitere Anschläge geplant

Mit Beran A. steht der ebenfalls 21 Jahre alte Arda K. vor Gericht. Laut Staatsanwaltschaft hatten die beiden mit einem dritten Österreicher, dem in Saudi-Arabien inhaftierten Hasan E., eine "hochgefährliche IS-Terrorzelle" gebildet und planten bereits Ende 2023 zeitgleiche Anschläge in Mekka, Istanbul und Dubai im Namen des IS. Demnach wollten sie am 11. März 2024 zeitgleich Polizisten oder Sicherheitsleute angreifen.

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Beran A. sagte vor Gericht aus, er sei nach Dubai gereist und habe zwei Messer gekauft mit dem Ziel, Sicherheitskräfte anzugreifen. Im entscheidenden Moment habe ihn jedoch die "Panik" überkommen und er habe seinen Plan aufgegeben. Der 21-Jährige sagte, er sei überzeugt gewesen, "den Dschihad machen" zu müssen, aber er habe "Angst" gehabt, "zu sterben".

Während Beran A. und Arda K. unverrichteter Dinge aus Dubai und Istanbul zurückkehrten, stach Hasan E. vor der Al-Haram-Moschee in Mekka einem Sicherheitsbeamten ein Messer in den Hals und verletzte vier weitere Menschen, ehe er überwältigt und inhaftiert wurde. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft holte Beran A. zudem in mehreren Chatgruppen und bei einem hochrangigen IS-Anführer Ratschläge zur Auswahl der Waffen ein und verbreitete IS-Propaganda über einen Messengerdienst.

Taylor-Swift-Konzerte 2024 rechtzeitig abgesagt

Zu den drei Auftritten von Taylor Swift im Rahmen ihrer "Eras"-Welttournee waren in Wien mehr als 170.000 Zuschauer erwartet worden. Nachdem die österreichischen Behörden mit Hilfe von US-Geheimdiensten die Anschlagspläne aufgedeckt hatten, wurden die Konzerte abgesagt.

Swift bezeichnete die Absage später als "niederschmetternd". "Der Grund für die Absagen erfüllte mich mit einem neuen Gefühl der Angst und enormen Schuldgefühlen, weil so viele geplant hatten, zu diesen Shows zu kommen", schrieb die Sängerin auf Instagram.

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Quelle: dpa, AFP