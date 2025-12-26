  3. Merkliste
2025, die Stars und die Liebe

Swift, Bezos, Schweinsteiger:Diese Liebesgeschichten der Promis haben uns 2025 bewegt

von Felix Krauser

Ob die Mega-Hochzeit von Jeff Bezos oder die Hochzeitspläne von Taylor Swift und Travis Kelce: Auch das Jahr 2025 hatte etliche Liebesgeschichten parat. Hier eine Auswahl.

"Das Jahr der Stars 2025": Travis Kelce und Taylor Swift stehen sich im Garten vor einem Blumenbeet nah gegenüber. Sie haben die Stirn aneinander gelegt, Taylor Swift hält den Kopf von Travis Kelce, dieser hält Taylor Swift in der Taille.

Ein Blick auf das Promi-Jahr mit den spannendsten Momenten und schönsten Bildern - große Emotionen, Skandale und berührende Schicksale

23.12.2025 | 45:20 min

Jeff Bezos und die Hochzeit des Jahres

Eine Hochzeit der Superlative feierten Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sanchéz. Mit dem Start der dreitägigen Feierlichkeiten wurde Venedig im Juni 2025 zur Bühne der Reichen und Schönen. Per Wassertaxi und Privatjet trafen die Gäste ein und nahmen die Lagunenstadt in Beschlag.

Das glückliche Hochzeitspaar: Jeff Bezos und Lauren Sanchez Bezos in Venedig

Das glückliche Hochzeitspaar: Jeff Bezos und Lauren Sanchez Bezos in Venedig

Quelle: action press

Luxushotels waren komplett ausgebucht, das Programm glich einem exklusiven Festival: Themenpartys, elegante Dinner und schließlich die Trauung auf San Giorgio Maggiore. Rund 200 prominente Gäste, darunter Bill Gates, Kim Kardashian und Leonardo DiCaprio, machten die Hochzeit zu einem globalen Medienereignis.

Hochzeit von Jeff Bezos und Lauren Sanchez: Die Hauptpersonen sind in Venedig angekommen

30 Millionen Euro Budget und drei Tage Ausnahmezustand in der Lagunenstadt: Entgegen viel Protest geben sich der Amazon-Gründer und seine Verlobte das Ja-Wort.

27.06.2025 | 1:52 min

Strenge Sicherheitsvorkehrungen, Proteste und Diskussionen über Reichtum und Macht begleiteten das Event. Proteste auf dem Markusplatz zeigten: Die Mega-Hochzeit spaltete Venedig.
Die Bezos-Hochzeit war mehr als ein privates Fest und gilt vielen als die Hochzeit des Jahres.

Taylor Swift und die Verlobung des Jahres

Im August 2025 verkündeten Pop-Ikone Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce ihre Verlobung und ließen das Internet explodieren. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben Swift und Kelce augenzwinkernd auf Instagram.

Taylor Swift und Travis Kelce eng umschlungen im Garten mit vielen Blumen im Hintergrund: offizielles Verlobungsfoto

Taylor Swift und Travis Kelce gaben am 26.08.2025 offiziell ihr Verlobung bekannt. Man sieht sie eng umschlungen in einem Garten stehen. Taylor trägt einen Diamanten am Ringfinger.

Quelle: 25-4426049

Seit Sommer 2023 gelten Taylor Swift und Travis Kelce als das wohl prominenteste Paar der Gegenwart. Sie auf der größten Bühne der Popmusik, er im Stadion der NFL - gemeinsam wurden sie zu einem popkulturellen Phänomen.

Taylor Swifts Love Story – verlobt mit Travis

Fans weltweit sind aus dem Häuschen: Taylor Swift und NFL-Spieler Travis Kelce haben sich verlobt. Bereits nach einer Dreiviertelstunde erhielt der Post der Superstars über sechs Millionen Likes.

27.08.2025 | 2:34 min

Öffentliche Auftritte, gemeinsame Familienfeste und emotionale Liebesbekundungen machten ihre Beziehung allgegenwärtig und ließen sich zu Beginn haltende Gerüchte, die Beziehung sein nur ein PR-Move, endgültig verblassen.

Kelce ging mit einem acht Karat schweren Diamantring auf die Knie - perfekt inszeniert und doch persönlich. Millionen Likes, Reaktionen von Prominenten und Fans folgten innerhalb von Minuten.

Taylor Swift und Travis Kelce eng umschlungen im Garten mit vielen Blumen im Hintergrund: offizielles Verlobungsfoto

Superstar Taylor Swift und Travis Kelce geben sich Berichten zufolge am 13. Juni 2026 das Ja-Wort. Auch die Location für die Märchenhochzeit steht schon fest: Ein Luxus-Resort in Rhode Island.

05.12.2025 | 0:54 min

Der Termin der Verlobung, marketingtechnisch perfekt gewählt zur Bekanntgabe der Veröffentlichung von Taylors neuem Album in einem Podcast.
Die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce war der romantische Höhepunkt des Promi-Jahres und zählt zu den emotionalsten Momenten 2025.

Schweini und seine Ana: Die Trennung des Jahres

Nicht für alle Promi-Paare endete das Jahr romantisch. Die wohl überraschendste Trennung 2025 ist die von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović. Nach neun Jahren Ehe reichte die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste die Scheidung ein. Als offizieller Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" genannt.

Ana Ivanovic bestätigt Trennung

Ana Ivanovic bestätigt Trennung

Der Fußball-Weltmeister und die Grand-Slam-Siegerin galten lange als internationales Traumpaar. Gemeinsame Auftritte, Familie und ein Leben zwischen Sport, Medien und Öffentlichkeit prägten ihr Bild. Umso größer war die Aufmerksamkeit, als die Trennung bekannt wurde.

Ana Ivanovic bestätigt Trennung

Schon lange hielt sich das Gerücht, nun ist es offiziell: Die beiden Sport-Stars Ana Ivanovic und Bastian Schweinsteiger haben sich getrennt, wie der Anwalt der Tennisspielerin mitteilte.

23.07.2025 | 0:44 min


Die Trennung von Schweinsteiger und Ivanović zeigt: Auch scheinbar perfekte Promi-Ehen sind nicht vor Krisen geschützt. Sie gilt als die wohl meistdiskutierte Trennung des Jahres 2025.

Politik datet Show-Buiseness I: Justin Trudeau und Katy Perry

Für einen der größten Wow-Momente des Jahres sorgten Justin Trudeau und Katy Perry in Paris. Nur Sekunden dauerte ihr Händchenhalten bei der Ankunft im legendären Cabaret Crazy Horse, doch es reichte, um monatelange Gerüchte zu bestätigen. Der kanadische Ex-Premier und der Pop-Superstar machten ihre Beziehung offiziell.

Sängerin Katy Perry und früherer kanadischer Premierminister Justin Trudeau treten zum ersten Mal offiziell als Paar auf

Sängerin Katy Perry und früherer kanadischer Premierminister Justin Trudeau treten zum ersten Mal offiziell als Paar auf, um den Geburtstag der Sängerin händchenhaltend zu feiern.

Quelle: action press


Katy Perrys Trennung von Orlando Bloom war im Sommer nach neun gemeinsamen Jahren bekannt geworden. Nun steht mit Kanada's Ex-Premier Justin Trudeau ein neuer Mann an ihrer Seite. Politik trifft Pop - ein Power-Couple, das internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht und zwei Welten miteinander verbindet.

Sängerin Katy Perry und früherer kanadischer Premierminister Justin Trudeau treten zum ersten Mal offiziell als Paar auf

Die Liebes-Gerüchte scheinen sich nun zu bestätigen, nachdem Katy Perry und Justin Trudeau händchenhaltend in Paris gesichtet wurden. Gemeinsam feierten sie den Geburtstag der Sängerin.

27.10.2025 | 2:35 min

Sowohl Showbusiness als auch Politik leben davon, Menschen zu erreichen und zu bewegen. Genau das scheinen Perry und Trudeau zu verkörpern: Charisma, Öffentlichkeit und Symbolkraft.

Politik datet Show-Buiseness II: Jörg Pilawa und Julia Klöckner

Auch hierzulande überraschten neue Konstellationen: Quizmaster Jörg Pilawa und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wurden im Sommer erstmals gemeinsam gesichtet. Doch im Fokus des Jahresrückblicks bleibt ein anderes Duo.
Justin Trudeau und Katy Perry sind das Promi-Paar des Jahres - unerwartet, medienwirksam und sinnbildlich für die Faszination moderner Promi-Allianzen.

Die Beziehung des Moderators und der Bundestagspräsidentin wurde nun öffentlich.

Die Beziehung des Moderators und der Bundestagspräsidentin wurde nun öffentlich.

Quelle: Agentur: dpa
Über dieses Thema berichtete das ZDF in der Sendung "Das Jahr der Stars 2025" am 23.12.2025 um 17:10 Uhr.

