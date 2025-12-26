2025, die Stars und die Liebe

Ob die Mega-Hochzeit von Jeff Bezos oder die Hochzeitspläne von Taylor Swift und Travis Kelce: Auch das Jahr 2025 hatte etliche Liebesgeschichten parat. Hier eine Auswahl.

Diese Liebesgeschichten der Promis haben uns 2025 bewegt

Jeff Bezos und die Hochzeit des Jahres

Eine Hochzeit der Superlative feierten Amazon-Gründer Jeff Bezos und seine Frau Lauren Sanchéz. Mit dem Start der dreitägigen Feierlichkeiten wurde Venedig im Juni 2025 zur Bühne der Reichen und Schönen. Per Wassertaxi und Privatjet trafen die Gäste ein und nahmen die Lagunenstadt in Beschlag.

Luxushotels waren komplett ausgebucht, das Programm glich einem exklusiven Festival: Themenpartys, elegante Dinner und schließlich die Trauung auf San Giorgio Maggiore. Rund 200 prominente Gäste, darunter Bill Gates, Kim Kardashian und Leonardo DiCaprio, machten die Hochzeit zu einem globalen Medienereignis.

Strenge Sicherheitsvorkehrungen, Proteste und Diskussionen über Reichtum und Macht begleiteten das Event. Proteste auf dem Markusplatz zeigten: Die Mega-Hochzeit spaltete Venedig.

Die Bezos-Hochzeit war mehr als ein privates Fest und gilt vielen als die Hochzeit des Jahres.

Taylor Swift und die Verlobung des Jahres

Im August 2025 verkündeten Pop-Ikone Taylor Swift und NFL-Profi Travis Kelce ihre Verlobung und ließen das Internet explodieren. "Eure Englischlehrerin und euer Sportlehrer heiraten", schrieben Swift und Kelce augenzwinkernd auf Instagram.

Seit Sommer 2023 gelten Taylor Swift und Travis Kelce als das wohl prominenteste Paar der Gegenwart. Sie auf der größten Bühne der Popmusik, er im Stadion der NFL - gemeinsam wurden sie zu einem popkulturellen Phänomen.

Öffentliche Auftritte, gemeinsame Familienfeste und emotionale Liebesbekundungen machten ihre Beziehung allgegenwärtig und ließen sich zu Beginn haltende Gerüchte, die Beziehung sein nur ein PR-Move, endgültig verblassen.

Kelce ging mit einem acht Karat schweren Diamantring auf die Knie - perfekt inszeniert und doch persönlich. Millionen Likes, Reaktionen von Prominenten und Fans folgten innerhalb von Minuten.

Der Termin der Verlobung, marketingtechnisch perfekt gewählt zur Bekanntgabe der Veröffentlichung von Taylors neuem Album in einem Podcast.

Die Verlobung von Taylor Swift und Travis Kelce war der romantische Höhepunkt des Promi-Jahres und zählt zu den emotionalsten Momenten 2025.

Schweini und seine Ana: Die Trennung des Jahres

Nicht für alle Promi-Paare endete das Jahr romantisch. Die wohl überraschendste Trennung 2025 ist die von Bastian Schweinsteiger und Ana Ivanović. Nach neun Jahren Ehe reichte die ehemalige Tennis-Weltranglistenerste die Scheidung ein. Als offizieller Grund wurden "unüberbrückbare Differenzen" genannt.

Der Fußball-Weltmeister und die Grand-Slam-Siegerin galten lange als internationales Traumpaar. Gemeinsame Auftritte, Familie und ein Leben zwischen Sport, Medien und Öffentlichkeit prägten ihr Bild. Umso größer war die Aufmerksamkeit, als die Trennung bekannt wurde.

Die Trennung von Schweinsteiger und Ivanović zeigt: Auch scheinbar perfekte Promi-Ehen sind nicht vor Krisen geschützt. Sie gilt als die wohl meistdiskutierte Trennung des Jahres 2025.

Politik datet Show-Buiseness I: Justin Trudeau und Katy Perry

Für einen der größten Wow-Momente des Jahres sorgten Justin Trudeau und Katy Perry in Paris. Nur Sekunden dauerte ihr Händchenhalten bei der Ankunft im legendären Cabaret Crazy Horse, doch es reichte, um monatelange Gerüchte zu bestätigen. Der kanadische Ex-Premier und der Pop-Superstar machten ihre Beziehung offiziell.

Katy Perrys Trennung von Orlando Bloom war im Sommer nach neun gemeinsamen Jahren bekannt geworden. Nun steht mit Kanada's Ex-Premier Justin Trudeau ein neuer Mann an ihrer Seite. Politik trifft Pop - ein Power-Couple, das internationale Aufmerksamkeit auf sich zieht und zwei Welten miteinander verbindet.

Sowohl Showbusiness als auch Politik leben davon, Menschen zu erreichen und zu bewegen. Genau das scheinen Perry und Trudeau zu verkörpern: Charisma, Öffentlichkeit und Symbolkraft.

Politik datet Show-Buiseness II: Jörg Pilawa und Julia Klöckner

Auch hierzulande überraschten neue Konstellationen: Quizmaster Jörg Pilawa und Bundestagspräsidentin Julia Klöckner wurden im Sommer erstmals gemeinsam gesichtet. Doch im Fokus des Jahresrückblicks bleibt ein anderes Duo.

Justin Trudeau und Katy Perry sind das Promi-Paar des Jahres - unerwartet, medienwirksam und sinnbildlich für die Faszination moderner Promi-Allianzen.

