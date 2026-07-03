Hochzeit von Swift und Kelce: Feier offenbar begonnen

Seit Wochen wird über eine Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce spekuliert. Nun haben die Feiern wohl begonnen. In New York werden laut US-Medien rund tausend Gäste erwartet.

Soll die Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce schon bald stattfinden? Es gibt neue Hinweise darauf, dass das Mega-Event im Madison Square Garden in New York bereits aufgebaut wird. 02.07.2026 | 1:09 min

Die Hochzeitsfeierlichkeiten von Popstar Taylor Swift und Football-Profi Travis Kelce haben übereinstimmenden US-Medienberichten zufolge begonnen. Im New Yorker Madison Square Garden feierte das Paar den Berichten zufolge ein Abendessen am Vorabend der großen Party, die heute Abend stattfinden soll.

Das berichteten mehrere US-Medien unter Berufung auf Kreise aus dem Umfeld des Paares und der Organisations- und Sicherheitslogistik rund um die Großveranstaltung. Swift und Kelce selbst äußerten sich dazu bislang nicht.

New York: Ein Fahrzeug, in dem vermutlich Taylor Swift sitzt, verlässt den Madison Square Garden. Quelle: AP

Bereich um Madison Square Garden abgesperrt

Die Straßen rund um den in Pink erleuchteten Madison Square Garden in Manhattan waren am Donnerstagabend (Ortszeit) abgesperrt, ein Großaufgebot von Polizisten war dafür im Einsatz. An den Absperrgittern versammelten sich Fotografen, Journalisten und immer wieder auch Schaulustige.

Zahlreiche große Autos mit abgedunkelten Fenstern fuhren vor der Arena vor, an deren Eingang ein großes weißes Zelt aufgebaut war. Trotzdem gelang es Beobachtern, einige Stars zu sichten - wie etwa die Schauspielerin Lena Dunham oder den Musiker Jack Antonoff.

Hinweise auf Hochzeitsfeierlichkeiten von Taylor Swift und Travis Kelce: Vor dem Madison Square Garden in Manhattan fuhren am Donnerstagabend Luxusautos mit abgedunkelten Scheiben vor. Quelle: AP

Zur Hochzeit der derzeit erfolgreichsten Musikerin der Welt und des gleichaltrigen Football-Stars werden am Freitag im Madison Square Garden laut US-Medien rund tausend Gäste erwartet. Zu dem Dinner am Vorabend waren demnach hundert Familienmitglieder und Freunde eingeladen.

Noch ist wenig Offizielles zur Hochzeit von Taylor Swift und Travis Kelce bekannt. Nun verdichten sich jedoch die Hinweise darauf, dass die Feier schon demnächst in New York stattfinden könnte. 26.06.2026 | 0:39 min

Swifts Hochzeit, US-Nationalfeiertag und Fußball-WM in New York

An diesem Wochenende stehen in New York mit zahlreichen Veranstaltungen etwa rund um den 4. Juli - den 250. Geburtstag der USA - und die Fußballweltmeisterschaft bereits zahlreiche Großveranstaltungen an, zudem steckt die Metropole mitten in einer Hitzewelle.

Zuvor war bekannt geworden, dass Swift und Kelce in dieser Woche insgesamt 26 Millionen US-Dollar (knapp 23 Millionen Euro) für wohltätige Zwecke in den USA spendeten - beispielsweise an Hilfsorganisationen für Bedürftige, Tierschutzvereine sowie Musik- und Bildungsprogramme.

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Swift und Kelce seit August 2025 verlobt

Swift gehört zu den erfolgreichsten Stars der Musikgeschichte, Kelce ist Football-Spieler der Kansas City Chiefs und gewann mit dem Team bereits dreimal den Super Bowl. Sie sind seit 2023 zusammen und verkündeten im vergangenen August via Instagram ihre Verlobung. Für beide wäre es die erste Ehe.

Die treuen Fans von Swift - die sogenannten Swifties - hatten das Liebesleben der Sängerin mit allen Höhen und Tiefen schon lange aufmerksam verfolgt, auch weil sie es als Singer-Songwriterin und Chronistin ihres eigenen Lebens immer wieder in ihren Songs thematisierte. In der Öffentlichkeit hatte sich Swift vor Kelce unter anderem mit dem Schauspieler Joe Alwyn und dem DJ Calvin Harris gezeigt.

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Quelle: dpa, AFP