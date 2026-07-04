Taylor Swift: Das war ihre Mega-Hochzeit mit Travis Kelce

Wochenlang wurde spekuliert, jetzt steht es fest: Taylor Swift und Travis Kelce haben sich das Ja-Wort gegeben. Die Hochzeit ist wohl eines der Promi-Events des Jahres.

Fan mit Schleier Ein "Swiftie" mit Schleier blickt auf den Madison Square Garden: Hier fand die Promihochzeit des Jahres statt. Quelle: dpa

Popstar Taylor Swift und American-Football-Spieler Travis Kelce haben sich in einer aufwendig gestalteten Zeremonie im Madison Square Garden in New York das Ja-Wort gegeben. Das bestätigte die Sprecherin der Sängerin am Freitagabend (Ortszeit).

Ein Schriftzug vor der Arena im Stadtteil Midtown Manhattan zeigte nach der Eheschließung "JUST&T MARRIED" - übersetzt "gerade geheiratet" - und spielte zugleich auf die Anfangsbuchstaben der Vornamen der beiden Stars an.

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Taylor Swift hatte Adam Sandler als Trauredner

Schauspieler Adam Sandler nahm überraschend die Trauung des Paares vor. Das bestätigte Swifts Sprecherin per E-Mail. Das Paar hatte den Informationen zufolge weder Brautjungfern noch Begleiter des Bräutigams, wie es bei US-amerikanischen Hochzeiten oft üblich ist. Stattdessen gab es jeweils einen Trauzeugen. Bei Taylor Swift übernahm ihr Bruder Austin diese Rolle, bei Travis Kelce sein Bruder Jason.

Die Outfits von Braut und Bräutigam wurden von Christian Dior Haute Couture und Designer Jonathan Anderson entworfen, die Schuhe wurden von Christian Louboutin maßgefertigt. Swift trug Schmuck von Cartier.

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Swift heiratet - und Swifties versammeln sich vor der Arena

Obwohl die Veranstaltung weitgehend abgeschirmt war, kamen Fans und Schaulustige bei großer Hitze vor der Arena zusammen. Im Vorfeld der Hochzeitsfeier waren nur wenige Details bekannt geworden.

Die Nachrichtenagentur AP hatte jedoch vorab in Erfahrung gebracht, dass eine von der Stadt New York erteilte Genehmigung vorlag, wonach die Hochzeitsfeier um 17.00 Uhr (Ortszeit) beginnen und bis 4.00 Uhr am Samstagmorgen dauern konnte.

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Stars aus Sport und Showbusiness eingeladen

Vor der erwarteten Hochzeitsfeier waren immer mehr prominente Gäste am New Yorker Madison Square Garden gesichtet worden. Eine Reihe schwarzer SUVs setzte die Hochzeitsgäste ab. Zu den Gästen, die wenige Minuten vor dem geplanten Beginn eintrafen, gehörten unter anderem die Sängerin Camila Cabello, die Schauspieler Hugh Grant, Ethan Hawke und Jason Sudeikis sowie das Model Karlie Kloss.

Ebenfalls in die Arena gingen Gäste aus der Sportwelt, darunter Kareem Hunt, Running Back der Kansas City Chiefs, dem Team von Kelce. Auch Cooper Kupp von den Seattle Seahawks und NFL-Kommentator Joe Buck betraten die Arena.

Jenny Han, die Autorin der Buchreihe "The Summer I Turned Pretty", gehörte ebenfalls zu den Gästen. In der Serienverfilmung sind zahlreiche Taylor-Swift-Songs zu hören.

Die Promihochzeit wird heiß diskutiert - aktuell verdichten sich die Gerüchte, dass Taylor Swift und Travis Kelce am Wochenende im Madison Square Garden in New York heiraten werden. 03.07.2026 | 2:19 min

Beziehung fasziniert Millionen Swifties

Hochzeiten sind seit Swifts Jugend ein wiederkehrendes Thema in ihren Songs. Für das Paar - beide 36 Jahre alt - ist es die erste Ehe.

Die Beziehung des Popstars und des Footballspielers begeistert und fasziniert seit ihrem Beginn im Jahr 2023 Millionen Menschen weltweit - insbesondere die Swifties, die große und leidenschaftliche Fangemeinde der Sängerin.

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