Britischer Künstler David Hockney gestorben

Maler stirbt im Alter von 88 Jahren:Britischer Künstler David Hockney ist tot
Er war einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler: David Hockney ist im Alter von 88 gestorben. Mit Pool-Bildern wurde er zu einem der teuersten Künstler der Gegenwart.
Der legendäre britische Maler David Hockney ist tot. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seinen Publizisten. Hockney sei kurz vor seinem 89. Geburtstag "friedlich zu Hause" gestorben.
Der Brite galt als einer der einflussreichsten europäischen Künstler der Gegenwart. Berühmt wurde er vor allem für die Darstellung von Pools in seinen Bildern. In dem Statement hieß es weiter:
Porträts und Pools
Für seine Bilder typisch sind die oft leuchtenden, subtilen Farbtöne, mit denen Hockney gewissermaßen seine eigene Farbsprache erschaffen hat. Meist erkennt man ein Bild von ihm sofort. Er galt als hedonistischer Maler, der gern die schönen Dinge des Lebens zeigt, den Genuss, die Freiheit, die Natur.
Auch Porträts sind seine Spezialität. Bevorzugt malte Hockney Menschen aus seinem Umfeld - etwa in seinem wohl bekanntesten Werk "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)". Es zeigt einen Swimmingpool vor einer südfranzösischen Landschaft mit zwei Männern: Der eine steht am Rand und beobachtet einen anderen beim Tauchen im Pool.
Der am Rand stehende Mann ist dabei der Künstler Peter Schlesinger, der Hockney Modell stand. 2018 brach das Gemälde bei einer Auktion den Rekord für einen noch lebenden Künstler. Das Bild wurde für 90 Millionen US-Dollar versteigert.
Der begeisterte Schwimmer bemalte sogar den Boden seines eigenen Schwimmbads mit den für seine Bilder charakteristischen Wellen. Und nicht nur das: Der ikonische Tropicana-Pool des berühmten Hollywood Roosevelt Hotels in Los Angeles hat noch heute ein solches Hockney-Design, eine Unterwasser-Wandmalerei, die vor wenigen Jahren aufwendig restauriert wurde.
Los Angeles wurde zur Heimat des Briten Hockney
Geboren wurde Hockney am 9. Juli 1937 im nordenglischen Bradford und wuchs in den Hungerjahren der Nachkriegszeit auf. Nach seiner ersten Einzelausstellung Anfang der 60er Jahre zog er nach Hollywood und lebte später abwechselnd in Großbritannien und Kalifornien. "Ich bin jeden Tag angeregt", sagte Hockney 1979 der "Los Angeles Times".
Der sonnige US-Staat bot ihm sowohl als Künstler als auch privat ungewohnte Freiheiten. Hockney machte nie ein Geheimnis daraus, dass er schwul war, selbst als Homosexualität in Großbritannien noch illegal war. Los Angeles und die USA wurden seine neue Heimat - dort stand sein Haus mit der blauen Terrasse und den roten Blumentöpfen, das er in vielen Bildern verewigte.
Später kehrte Hockney nach Europa zurück. Neue Inspiration fand er in den bewaldeten Hügeln seiner Heimatgrafschaft Yorkshire sowie auf den Feldern und zwischen den Bäumen der Normandie in Frankreich.
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