Britischer Künstler David Hockney gestorben

Er war einer der bekanntesten zeitgenössischen Künstler: David Hockney ist im Alter von 88 gestorben. Mit Pool-Bildern wurde er zu einem der teuersten Künstler der Gegenwart.

Künstler David Hockney im Jahre 2015. Quelle: dpa

Der legendäre britische Maler David Hockney ist tot. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf seinen Publizisten. Hockney sei kurz vor seinem 89. Geburtstag "friedlich zu Hause" gestorben.

Der Brite galt als einer der einflussreichsten europäischen Künstler der Gegenwart. Berühmt wurde er vor allem für die Darstellung von Pools in seinen Bildern. In dem Statement hieß es weiter:

David Hockneys bleibendes Vermächtnis spiegelt seine grundlegende Lebensfreude, seinen herausragenden Sinn für Humor, seine immense Großzügigkeit und seine forschende Neugierde wider. „ Statement zum Tode David Hockneys

Ein Mitarbeiter betrachtet das Werk „A Bigger Splash“ bei der Vorbesichtigung der Retrospektive über das Werk von David Hockney in der Tate Britain, in London, im Jahre 2017. Quelle: Imago

Porträts und Pools

Für seine Bilder typisch sind die oft leuchtenden, subtilen Farbtöne, mit denen Hockney gewissermaßen seine eigene Farbsprache erschaffen hat. Meist erkennt man ein Bild von ihm sofort. Er galt als hedonistischer Maler, der gern die schönen Dinge des Lebens zeigt, den Genuss, die Freiheit, die Natur.

Bildband "Hockney Total": Der Bildband umfasst Gemälde, Zeichnungen und Fotografien aus über 60 Jahren künstlerischem Schaffen David Hockneys, ergänzt von Zitaten des Künstlers.(Archivvideo) 11.02.2025 | 0:48 min

Auch Porträts sind seine Spezialität. Bevorzugt malte Hockney Menschen aus seinem Umfeld - etwa in seinem wohl bekanntesten Werk "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)". Es zeigt einen Swimmingpool vor einer südfranzösischen Landschaft mit zwei Männern: Der eine steht am Rand und beobachtet einen anderen beim Tauchen im Pool.

Der am Rand stehende Mann ist dabei der Künstler Peter Schlesinger, der Hockney Modell stand. 2018 brach das Gemälde bei einer Auktion den Rekord für einen noch lebenden Künstler. Das Bild wurde für 90 Millionen US-Dollar versteigert.

Eine Mitarbeiterin sieht sich das Gemälde "Portrait of an Artist (Pool with Two Figures)" bei der Vorbesichtigung der Retrospektive über das Werk von David Hockney in der Tate Britain, in London, im Jahre 2017. Quelle: Imago

Der begeisterte Schwimmer bemalte sogar den Boden seines eigenen Schwimmbads mit den für seine Bilder charakteristischen Wellen. Und nicht nur das: Der ikonische Tropicana-Pool des berühmten Hollywood Roosevelt Hotels in Los Angeles hat noch heute ein solches Hockney-Design, eine Unterwasser-Wandmalerei, die vor wenigen Jahren aufwendig restauriert wurde.

Los Angeles wurde zur Heimat des Briten Hockney

Geboren wurde Hockney am 9. Juli 1937 im nordenglischen Bradford und wuchs in den Hungerjahren der Nachkriegszeit auf. Nach seiner ersten Einzelausstellung Anfang der 60er Jahre zog er nach Hollywood und lebte später abwechselnd in Großbritannien und Kalifornien. "Ich bin jeden Tag angeregt", sagte Hockney 1979 der "Los Angeles Times".

London hat viele triste Ecken, aber in Los Angeles finde ich nie etwas trist. „ David Hockney 1979

Der sonnige US-Staat bot ihm sowohl als Künstler als auch privat ungewohnte Freiheiten. Hockney machte nie ein Geheimnis daraus, dass er schwul war, selbst als Homosexualität in Großbritannien noch illegal war. Los Angeles und die USA wurden seine neue Heimat - dort stand sein Haus mit der blauen Terrasse und den roten Blumentöpfen, das er in vielen Bildern verewigte.

Später kehrte Hockney nach Europa zurück. Neue Inspiration fand er in den bewaldeten Hügeln seiner Heimatgrafschaft Yorkshire sowie auf den Feldern und zwischen den Bäumen der Normandie in Frankreich.

Ein Gemälde von Gustav Klimt ist für rund 236 Millionen Dollar versteigert worden. Das "Bildnis Elisabeth Lederer" malte der österreichische Künstler zwischen 1914 und 1916. 19.11.2025 | 0:25 min

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