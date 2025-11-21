Frida Kahlo bricht Rekord: Gemälde teuerstes Werk einer Frau

Das Selbstporträt "El sueño (la cama)" der Künstlerin Frida Kahlo ist für eine Rekordsumme versteigert worden. Es ist der höchste jemals erzielte Preis für das Werk einer Frau.

Ein bedeutendes Gemälde von Frida Kahlo ist für mehr als 50 Millionen Dollar versteigert worden. Quelle: imago images

Ein Gemälde der mexikanischen Künstlerin Frida Kahlo (1907-1954) ist in New York für rund 54,7 Millionen Dollar (etwa 47,4 Millionen Euro) versteigert worden - und damit zum teuersten je bei einer Auktion verkauften Werk einer Frau geworden.

Zwei Bieter hätten sich einen fünfminütigen Wettstreit um das 1940 gemalte Bild "El sueño (La cama)" (Der Traum/Das Zimmer) geliefert, teilte das Auktionshaus Sotheby's mit. Wer schließlich den Zuschlag bekam, wurde zunächst nicht mitgeteilt.

"Gespenstische Meditation über die poröse Grenze zwischen Schlaf und Tod"

Das Gemälde zeigt die Künstlerin schlafend in einem Bett, eingehüllt in eine goldene Decke, an der Ranken mit Blättern hochzuwachsen scheinen. Über dem Bett, scheinbar schwebend auf den Bettpfosten, liegt ein Skelett, dessen Beine mit Dynamit umwickelt sind. Das Gemälde sei "eine gespenstische Meditation über die poröse Grenze zwischen Schlaf und Tod", heißt es in einer Katalognotiz von Sotheby's.

Dieses Gemälde von Frida Kahlo sei ein "sehr persönliches" Bild, in dem "sie folkloristische Motive der mexikanischen Kultur mit dem europäischen Surrealismus verschmilzt", sagte Anna Di Stasi von der Abteilung für lateinamerikanische Kunst bei Sotheby's der Nachrichtenagentur AFP.

Kahlo, die 1954 im Alter von 47 Jahren starb, sei "nicht ganz einverstanden" damit gewesen, dass ihr Werk mit dem surrealistischen Stil in Verbindung gebracht worden sei, fügte die Expertin hinzu. Aber "angesichts dieser großartigen Ikonografie" erscheine es "durchaus sinnvoll, sie in diese Strömung einzubeziehen".

Meilenstein für Frauen in der Kunst

Das bislang teuerste je bei einer Auktion versteigerte Kunstwerk einer Frau war das Gemälde "Jimson Weed / White Flower No.1" der US-Künstlerin Georgia O'Keeffe, das 2014 für 44 Millionen Dollar verkauft worden war.

Der bisherige Rekord für ein Kahlo-Werk lag bei 34,9 Millionen und wurde 2021 erzielt. "El sueño (La cama)" war 1980 zuletzt versteigert worden - für 51.000 Dollar, also etwa ein Tausendstel des jetzigen Preises.

Dieses Rekordergebnis zeigt, wie weit wir gekommen sind, nicht nur in unserer Anerkennung des Genies von Frida Kahlo, sondern auch in der Anerkennung von weiblichen Künstlern auf dem höchsten Niveau des Marktes. „ Anna Di Stasi von Sotheby's

Rekordpreis für Klimt-Gemälde

Bei den traditionellen Herbstversteigerungen der großen Auktionshäuser in New York war bereits Anfang der Woche ein Rekord aufgestellt worden: Ein Gemälde des österreichischen Malers Gustav Klimt (1862-1918) war für 236,4 Millionen Dollar versteigert worden - und damit zum zweitteuersten je bei einer Auktion verkauften Werk der Kunstgeschichte geworden.

Das teuerste je versteigerte Kunstwerk ist seit 2017 das Leonardo da Vinci (1452-1519) zugeschriebene Bild "Salvator Mundi", das in New York für 450,3 Millionen Dollar versteigert wurde.