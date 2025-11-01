Trump am Kreuz: Skulptur sorgt für Aufsehen

Auf einem Hinrichtungsbett, Arme ausgestreckt wie Jesus am Kreuz, liegt eine Skulptur von Donald Trump. Das umstrittene Kunstwerk wurde schon vor der Ausstellung in Basel verkauft.

Die Skulptur "Saint or Sinner" soll Fragen zu Moral, Religion und Macht aufwerfen. Quelle: epa

Eine Kunstgalerie zeigt in Basel ab heute ein umstrittenes Werk mit einer fast lebensecht nachgebildeten Person, die Donald Trump auf einem Kreuz darstellt. Die 1,47 Meter mal 83 Zentimeter große Skulptur heißt "Saint or Sinner" (Heiliger oder Sünder) und wurde bereits verkauft, wie Galeriebesitzerin Melanie Breznik auf Anfrage sagte.

Der Versicherungswert ist mittlerweile im höheren sechsstelligen Bereich. „ Melanie Breznik, Besitzerin Galerie Gleis 4

"Der Käufer/Besitzer ist eine international bekannte Person und möchte daher anonym bleiben", teilte Breznik mit.

"Kreativität kann man nicht mit einem Preis bewerten", sagte Robert De Niro in Cannes, wo er Donald Trump scharf kritisierte. 14.05.2025 | 2:20 min

Trump-Skulptur auf Hinrichtungsliege

Die Skulptur stammt von dem britischen Künstler Mason Storm, der stets mit einer Maske vor dem Gesicht auftritt. Die Figur trägt einen orangefarbenen Overall wie viele Gefangene in den USA. Das Kreuz erinnert auch an eine Liege, wie sie bei Hinrichtungen in den USA bei der Verabreichung einer tödlichen Spritze verwendet wird.

Zur Bedeutung der Skulptur verweist die Galerie auf einen Podcast, in dessen Ankündigung es heißt, dass das Werk "gleichermaßen Fragen zu Moral, Religion, Macht und sozialen Doppelmoralstandards aufwirft".

Deutschlands cooler großer Bruder hat sich verändert: Amerika ist dabei, the land of the not so free zu werden. 26.09.2025 | 28:48 min

Trump-Skulptur ist einziges Werk der Ausstellung

Die vor einem Jahr gegründete Galerie Gleis 4 zeigt nur dieses Werk in einem Ausstellungsraum in der Innenstadt Basels. Frühere Pläne, dies in einem Raum der Galerie am Hauptbahnhof zu zeigen, wurden aus Sorge davor, dass es dort Störungen geben würde, abgesagt, wie Breznik sagt. Die Skulptur sei gegen Diebstahl und Vandalismus "geschützt, so gut es eben geht." Sie sei etwa mit einem integrierten GPS-Chip und Sensoren ausgestattet.

Im Wochenrückblick von Deutschlands beliebtester Satire-Show geht es unter anderem um die Autokratiewerdung der USA. 31.10.2025 | 33:54 min