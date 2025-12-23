  3. Merkliste
Panorama

Banksy-Kunstwerk in London aufgetaucht - Stadtteil Bayswater

Stadtteil Bayswater:Neues Banksy-Kunstwerk in London aufgetaucht

In London ist ein neues Streetart-Werk von Banksy aufgetaucht. Das Bild zeigt zwei Kinder. Offen ist, ob es möglicherweise ein zweites Kunstwerk gibt.

Es ist ein neues Wandgemälde des anonymen Künstlers Bansky zu sehen.

In London wurde ein neues Wandgemälde des britischen Streetart-Künstlers Banksy entdeckt. Das Kunstwerk zeigt zwei Figuren mit Wintermützen. Sie liegen am Boden und blicken zum Himmel.

23.12.2025 | 0:21 min

Pünktlich zu Weihnachten ist in London ein neues Werk des Streetart-Künstlers Banksy enthüllt worden. An einer Wand in Queen's Mews im Stadtteil Bayswater zeigt seit Montag ein in Schwarz-Weiß gehaltenes Bild zwei auf dem Rücken liegende Kinder mit Wintermützen und Stiefeln, die nach oben schauen und zum Himmel zeigen. Banksy selbst veröffentlichte am Montag ein Bild des Werks in den Onlinediensten.

Banksy-Kunstwerk zeigt Figuren auf Wellblechdach

Auf einem Foto des Kunstwerks in Bayswater sieht es so aus, als lägen die Figuren auf einem Wellblechdach einer Garage. Auf dem Foto auf Banksys Instagram-Account ist in einer Gasse neben der Garage ein überquellender Müllcontainer zu sehen, aus dem Abfall auf den Bürgersteig fällt.

Über dem Gebäude ragt ein Kran empor, an dessen Spitze nachts ein rotes Licht zu sehen ist - möglicherweise eine Anspielung auf einen Weihnachtsbaum.

Spekulationen um zweites Kunstwerk

Zugleich wurde über ein fast identisches zweites Kunstwerk spekuliert, das Passanten am Montag wenige Kilometer entfernt von Queen's Mews entdeckten. Auf dem Bild unter dem Centre Point-Hochhaus in der Tottenham Court Road sind die beiden Kinder zu sehen, wie sie zu dem bekannten Londoner Wolkenkratzer hinaufschauen. Allerdings war bis zum Nachmittag nur das Kunstwerk in Queen's Mews auf Banksys Online-Kanälen gepostet worden.

TOPSHOT-BRITAIN-ART-BANKSY

Der britische Streetart-Künstler Banksy hat 2024 mehrere Kunstwerke innerhalb von acht Tagen veröffentlicht.

13.08.2024 | 1:44 min

Der aus Bristol stammende Banksy erregt mit seinen Street-Art-Kunstwerken in aller Welt immer wieder Aufsehen, seine Werke werden zu Millionenbeträgen verkauft. Über die Identität des Künstlers wird seit Jahren spekuliert, er selbst hält sich von der Öffentlichkeit fern.

Icon von whatsapp
Quelle: dpa

Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Neues Banksy-Werk in London" am 23.12.2025 um 10:44 Uhr.
