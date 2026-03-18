Recherche zu Namen des Streetart-Stars:Banksy enttarnt? Experte warnt: "Das kann gefährlich werden"
Lange schuf Banksy Werke im Verborgenen. Nun wollen Journalisten das Geheimnis um seine Identität gelüftet haben. Warum das den Künstler in Gefahr bringt, erklärt ein Experte.
Das Mädchen mit dem roten Ballon, eine Tänzerin in den Trümmern der ukrainischen Stadt Butscha, ein Junge, der einen erwachsenen Mann zu Boden ringt: Die Werke des Künstlers Banksy sind weltbekannt. Banksy selbst ist es nicht - zumindest bis vor wenigen Tagen galt seine Identität als geheim.
Nun aber wollen drei Journalisten der Nachrichtenagentur Reuters Hinweise auf die Person hinter dem Pseudonym gefunden haben: Robin Gunningham, geboren 1973, aus Bristol in Großbritannien.
Experte: Name kursierte bereits länger
Banksy, ein Brite in den Fünfzigern? Dass hinter dem Pseudonym, dessen Werke für Millionen verkauft werden, Robin Gunningham stecken soll, ist laut dem Kunstexperten Stefan Koldehoff nicht neu:
Aber, so der Experte: "So ganz sicher ist es noch nicht. Und ich habe für mich entschieden - für mich steht es nicht fest, wer Banksy ist."
... ist ein deutscher Journalist, Kunstmarktexperte und Sachbuchautor. Er moderiert unter anderem Kultursendungen beim öffentlich-rechtlichen Deutschlandfunk.
Vieles sei auch angesichts der Reuters-Enthüllungen weiterhin unklar, so der Kunstexperte, beispielsweise, ob hinter Banksy überhaupt nur eine einzelne Person stecke. An zumindest einem seiner Werke in der Ukraine könnten den Reuters-Recherchen zufolge mehrere Personen beteiligt gewesen sein.
Banksy droht juristische Verfolgung
Die Enthüllung seiner Identität könnte nun aber Folgen für Banksy haben, so der Experte: "Das ist ein großes Problem seit ein paar Tagen. Darauf hat sein Anwalt hingewiesen, dass er jetzt theoretisch nachträglich verklagt werden könnte wegen Sachbeschädigung." Im September 2025 hatte Banksy ein Werk an das Gebäude des Royal Courts of Justice in London gesprayt.
Experte: Enthüllung kann Banksy in Gefahr bringen
Gleichzeitig finde die Kritik von Banksy gegen Obrigkeit, Gewalt und Kapitalismus gerade "auf der politisch rechten Seite nicht viele Freunde", so Koldehoff. Mit Folgen: Banksy werde bereits seit Jahren bedroht.
Der Experte warnt: "Das kann gefährlich werden, wenn es gelingt, dass ihn jemand wirklich identifiziert und schlimmstenfalls aus politischen Gründen auch angreift."
Was bedeutet das für den Wert der Bilder?
Was den Wert der Werke nach Banksys Enttarnung betrifft, ist der Kunstexperte zurückhaltend: "Ich glaube, dass da zunächst mal gar nicht viel geschehen wird." Denn, so Koldehoff:
Bei dem "Medienphänomen" Banksy sei es "ziemlich egal, ob da jetzt ein Name hinter steht oder nicht", so Koldehoff. Seine Prognose: "Wenn weiterhin überraschend Bilder, die witzig sind, die ironisch sind, die kritisch sind irgendwo ganz plötzlich auf der Welt aufpoppen (…), werden weiterhin auch gute Preise bezahlt werden."
Wem nützt die Banksy-Enthüllung überhaupt?
Einen Gefallen mit der Enthüllung des über Jahre anonymen Künstlers hätten die Reuters-Journalisten mit ihrer Arbeit vor allem sich selbst getan, so der Kunstexperte. Ihnen sei gelungen, was andere vielfach versucht hätten - zeitweise auch er selbst:
Dass es einen Anspruch auf die Preisgabe von Banksys Identität gebe, sehe er nicht so, erklärt Kunstexperte Stefan Koldehoff. Banksy habe "ein Recht auf Anonymität", ihm müsse selbst überlassen sein, ob er für sein Werk oder seine Persönlichkeit bekannt sei.
Das Interview führte Kulturzeit-Moderatorin Nina Mavis Brunner. Autor der Zusammenfassung ist ZDFheute-Redakteur Silas Thelen.
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