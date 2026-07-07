Schwere Lungenentzündung:Komponist Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma
von Maya Zanettin
Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel liegt nach einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Koma. Seine Familie zeigt sich vorsichtig zuversichtlich.
Große Sorge um Musikproduzent Ralph Siegel: Der 80-Jährige leidet an einer Lungenentzündung und wurde einem Medienbericht zufolge ins künstliche Koma versetzt. Wie der "Münchner Merkur" unter Berufung auf den engsten Familienkreis berichtet, musste er vor wenigen Tagen ins Krankenhaus in München gebracht werden.
Post bei Instagram
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Seine Tochter Giulia postete bei Instagram ein Statement, in dem sie davon berichtet, dass er mittlerweile aber wieder selbst atmen könne. "Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage", schrieb sie. Zugleich bat die Familie darum, Spekulationen zu vermeiden und die Privatsphäre zu respektieren. Ehefrau Laura Siegel teilte die Erklärung auf ihrem Instagram-Account.
Ralph Siegel gesundheitlich schwer angeschlagen
In den vergangenen Jahren musste Ralph Siegel schon mehrere gesundheitliche Rückschläge verkraften. Er leidet unter Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die ihm vor allem in den Füßen Schmerzen bereitet. Zudem hat er immer wieder Gleichgewichtsstörungen, weshalb er nicht lange gehen oder stehen kann.
2022 sprach die ESC-Legende zudem erstmals darüber, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Insgesamt viermal seit 2007 war der Krebs zurückgekehrt und wurde mit Operationen und Bestrahlungen behandelt.
Promis und Fans nehmen Anteil
Auch viele Fans berührt der Gesundheitszustand des Komponisten: Unter dem Instagram-Post von Giulia Siegel sammelten sich schnell viele Genesungswünsche. Die Tochter von Jürgen Drews, Joelina, schrieb zum Beispiel: "Alles Gute von Herzen für euren Papa. Ich bin in Gedanken bei euch!" Jenny Elvers schickt ein rotes Herz und eine Umarmung. Auch Simone Ballack schickte ein Herz-Emoji.
Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten - mehr als 2.000 Lieder hat er geschrieben. Über Jahrzehnte prägte er den Eurovision Song Contest mit zahlreichen Beiträgen. Den größten Triumph feierte er 1982, als Nicole mit "Ein bisschen Frieden" den Wettbewerb gewann. Insgesamt schaffte er zwischen 1974 und 1999 noch dreimal den zweiten, zweimal den dritten und zweimal den vierten Platz.
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