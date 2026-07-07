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Komponist Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma

Schwere Lungenentzündung:Komponist Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma

von Maya Zanettin

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Komponist und Musikproduzent Ralph Siegel liegt nach einer schweren Lungenentzündung im künstlichen Koma. Seine Familie zeigt sich vorsichtig zuversichtlich.

Große Sorge: Ralph Siegel im künstlichen Koma

Große Sorge um Musikproduzent Ralph Siegel: Der 80-Jährige liegt wegen einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus in München. Seine Familie blickt mit Zuversicht nach vorn.

07.07.2026 | 1:03 min

Große Sorge um Musikproduzent Ralph Siegel: Der 80-Jährige leidet an einer Lungenentzündung und wurde einem Medienbericht zufolge ins künstliche Koma versetzt. Wie der "Münchner Merkur" unter Berufung auf den engsten Familienkreis berichtet, musste er vor wenigen Tagen ins Krankenhaus in München gebracht werden.

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Seine Tochter Giulia postete bei Instagram ein Statement, in dem sie davon berichtet, dass er mittlerweile aber wieder selbst atmen könne. "Wir blicken mit Zuversicht auf die kommenden Tage", schrieb sie. Zugleich bat die Familie darum, Spekulationen zu vermeiden und die Privatsphäre zu respektieren. Ehefrau Laura Siegel teilte die Erklärung auf ihrem Instagram-Account.

Blick auf Schlagerfans im Stadion. Im Vordergrund, an der Absperrung, stehen die leidenschaftlichen Schlagerfans Tanja Convent-Lorenz und ihre Tochter Leia.

Der deutsche Schlager boomt. Mit eingängigen Melodien und Texten begeistert Schlagermusik Millionen von Menschen. Helene Fischer, Roland Kaiser oder Andrea Berg füllen ganze Stadien.

20.08.2023 | 30:11 min

Ralph Siegel gesundheitlich schwer angeschlagen

In den vergangenen Jahren musste Ralph Siegel schon mehrere gesundheitliche Rückschläge verkraften. Er leidet unter Polyneuropathie, einer Nervenkrankheit, die ihm vor allem in den Füßen Schmerzen bereitet. Zudem hat er immer wieder Gleichgewichtsstörungen, weshalb er nicht lange gehen oder stehen kann.

2022 sprach die ESC-Legende zudem erstmals darüber, dass er an Prostatakrebs erkrankt ist. Insgesamt viermal seit 2007 war der Krebs zurückgekehrt und wurde mit Operationen und Bestrahlungen behandelt.

Giovanni Zarrella Show, Ralph Siegel, Nicole

Mit "Ein bisschen Frieden" wurde Nicole als Jugendliche berühmt. In der "Giovanni Zarrella Show" dankte sie ihrem Mentor Ralph Siegel - und erinnerte an die Aktualität des Hits.

Quelle: ZDF/Sascha Baumann

Promis und Fans nehmen Anteil

Auch viele Fans berührt der Gesundheitszustand des Komponisten: Unter dem Instagram-Post von Giulia Siegel sammelten sich schnell viele Genesungswünsche. Die Tochter von Jürgen Drews, Joelina, schrieb zum Beispiel: "Alles Gute von Herzen für euren Papa. Ich bin in Gedanken bei euch!" Jenny Elvers schickt ein rotes Herz und eine Umarmung. Auch Simone Ballack schickte ein Herz-Emoji.

Ralph Siegel zählt zu den erfolgreichsten deutschen Komponisten - mehr als 2.000 Lieder hat er geschrieben. Über Jahrzehnte prägte er den Eurovision Song Contest mit zahlreichen Beiträgen. Den größten Triumph feierte er 1982, als Nicole mit "Ein bisschen Frieden" den Wettbewerb gewann. Insgesamt schaffte er zwischen 1974 und 1999 noch dreimal den zweiten, zweimal den dritten und zweimal den vierten Platz.

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Über dieses Thema berichtete hallo deutschland am 07.07.2026 in dem Beitrag "Große Sorge: Ralph Siegel im künstlichen Koma".

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