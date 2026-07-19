  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Anya Taylor-Joy ist gerne "verdreckt und blutverschmiert"

Neue Thrillerserie "Lucky":Anya Taylor-Joy ist gerne "verdreckt und blutverschmiert"

von Mathilde Bernard und Jens Lindner

|

Anya Taylor-Joy ist nicht zimperlich, wenn es um ihr Schauspiel geht. Eitelkeit stünde ihr dabei nur im Weg, erzählt die Schauspielerin dem ZDF.

Schauspielerin Anya Taylor-Joy in einem Sessel für ein Interview

In der Thrillerserie "Lucky" stehen Anya Taylor-Joy und Annette Bening Seite an Seite. Zwei Generationen Hollywood, die einiges miteinander verbindet.

16.07.2026 | 2:36 min

Schauspielerin Anya Taylor-Joy mag, wenn es bei ihren Rollen zur Sache geht. Anlässlich der Vorstellung ihrer neuen Serie "Lucky" sagt die 30-Jährige:

Ich liebe jede Gelegenheit, bei der ich völlig verdreckt und blutverschmiert bin und um mein Leben renne. Das hier war also genau mein Ding.

Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Anya Taylor-Joy findet sich nicht eitel

In "Lucky" spielt Taylor-Joy eine junge Trickbetrügerin, die vor einem Syndikat flieht. Sie hat dabei viele Actionszenen zu absolvieren. Persönliche Eitelkeiten kann sie sich da nicht leisten. Die brauche sie auch gar nicht, erzählt sie.

Ich hatte immer das große Glück, dass Eitelkeit in meiner Schauspielerei nie wirklich eine Rolle gespielt hat.

Anya Taylor-Joy, Schauspielerin

Glanzvolle Premiere für neue Serie "Lucky"

Großer Starauflauf in Los Angeles: Anya Taylor-Joy, Annette Bening und Reese Witherspoon feierten die glanzvolle Weltpremiere der neuen Thriller-Serie "Lucky".

14.07.2026 | 0:30 min
Über diese Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Schauspielerinnen Annette Bening und Anya Taylor-Joy in neuer Serie 'Lucky'" am 16.07.2026 um 17:21 Uhr.

Mehr Nachrichten über Prominente

  1. Schauspielerin Anya Taylor-Joy in einem Sessel für ein Interview

    Neue Thrillerserie "Lucky":Anya Taylor-Joy ist gerne "verdreckt und blutverschmiert"

    von Mathilde Bernard und Jens Lindner
    mit Video2:36
  2. Helene Fischer Konzert in Hannover
    Bilderserie

    Promi-News in Bildern:Helene Fischer äußert sich zu hohen Konzertticket-Preisen

  3. Bad Bunny Konzert in Mailand

    Verletzte durch Unwetter in Mailand:Bad Bunny muss Konzert wegen Hagelsturm abbrechen

    mit Video0:26
  4. Andrea Kiewel, Fernsehmoderatorin, spricht während des ZDF-Fernsehgartens.

    Mallorca-Party im Fernsehgarten:Andrea Kiewel feiert mit Mickie Krause und Co.

    mit Video120:34
  5. Der Musiker Wolfgang Niedecken (auf der rechten Seite) steht mit Gitarrist Ulrich Rode (links) bei einem Konzert der Rockgruppe BAP auf der Bühne.

    "Verdamp lang her", "Kristallnaach":Kölschrock und Haltung: "BAP" wird 50 Jahre alt

    von Ralph Goldmann
    mit Video4:07
  6. Dieter Bohlen

    Comeback für das Pop-Duo?:Modern Talking: Bohlen will, Anders nicht

    mit Video2:14
  7. Maren Kroymann, Bettina Böttinger, Gaby Köster, Hella von Sinnen und Esther Schweins bei der Premiere des Dokumentarfilms 'Was haben wir gelacht' im Filmpalast.

    Film zeigt Sexismus im TV:Lustig war, was Männer definierten

    von Christiane Lange
    mit Video2:45
  8. Schauspielerin Diane Kruger besucht die Vorführung von „Fatherland“ im Rahmen der 79. Filmfestspiele von Cannes am 14.05.2026 in Frankreich.

    Model, Schauspielerin und Autorin:Diane Kruger wird 50: Von Niedersachsen nach Hollywood

    mit Video2:16
  9. Der norwegische Königspalast veröffentlichte am 6. Juli die ersten Bilder von Kronprinzessin Mette-Marit, seit sie sich Mitte Juni einer Lungentransplantation unterzogen hatte.

    Emotionale Worte der Kronprinzessin:Mette-Marit ist nach Lungentransplantation zu Hause

    mit Video0:46
  10. Pax Thien Jolie, Angelina Jolie, Zahara Marley Jolie, and Maddox Chivan Jolie (Archivfoto)

    Maddox und Zahara:Zwei weitere Kinder von Brad Pitt wollen seinen Namen ablegen

    mit Video0:45
  11. Rapperin Ikkimel

    Nach TikTok-Post von US-Rapperin:US-Fans feiern Ikkimel nach viralem ZDF-Auftritt

    mit Video1:56
  12. Schauspieler Sam Neill bei der Filmpremiere "Apples Never Fall" am 12.03.2024 in Los Angeles, USA.

    Bekannt aus "Jurassic Park":Schauspieler Sam Neill ist tot

    mit Video0:46
  13. Komikerin Gaby Köster beim Fototermin bei der "Was haben wir gelacht"- Premiere in Köln
    Interview

    Komikerin über ihren Schlaganfall:Gaby Köster: "Ich habe gesagt, du kriegst mich nicht"

    von Christiane Lange
    mit Video2:14
  14. Achtziger (Alexander Duda) und Marie (Karin Thaler) sitzen an einem Tisch im Restaurant. Marie telefoniert, Achtziger sieht sie an. Auf dem Tisch stehen zwei Sektgläser.

    Spielsucht der Mutter geschultert:Karin Thaler und ihre schmerzhaftesten Momente

    von Stephanie Paersch und Andrea Weingarten
    mit Video3:03
  15. Franziska Nazarenus steht auf einem roten Teppich bei den Filmfestspielen in Cannes.

    Insta-Boyfriends:Die Männer hinter den Influencerinnen

    von Andrea Weingarten und Katja Liersch
    mit Video4:26
  16. Archiv: Bonnie Tyler

    Sängerin stirbt mit 75 Jahren:Rockstar Bonnie Tyler ist tot

    mit Video2:09
  17. Tom Hanks auf dem roten Teppich bei der Toy Story 5 Premiere in Londond

    Eine Karriere zwischen Held und Normalo:Tom Hanks: Hollywoods "Mr. Nice Guy" wird 70

    mit Video2:34
  18. Prinz Harry in London

    Vorwürfe gegen Klatschblatt "Daily Mail":Schlappe für Prinz Harry: Gericht weist Klage ab

    mit Video0:40
  19. Große Sorge: Ralph Siegel im künstlichen Koma

    Schwere Lungenentzündung:Komponist Ralph Siegel liegt im künstlichen Koma

    von Maya Zanettin
    mit Video1:03
  20. Welttournee Olivia Rodrigo

    Popkultur:Olivia Rodrigo: Ein Disney-Star will erwachsen werden

    von Nicolette Feiler-Thull
    mit Video7:06
  21. Erstes Bild von Prinzessin Mette-Marit nach ihrer Lungen-OP auf Instagram, veröffentlicht am 06.07.2026.

    Norwegische Kronprinzessin im WM-Fieber:Erste offizielle Fotos von Mette-Marit nach Lungen-OP

    mit Video2:10
  22. Sylvester Stallone in einer Szene aus "Rambo - First Blood Part II"

    Vom Muskelprotz zum Erfolgsschauspieler:Sylvester Stallone wird 80: So wurde er zur Action-Ikone

    mit Video1:48
  23. Archiv: Travis Kelce und Taylor Swift im Garten - 2025

    Popstar heiratet Travis Kelce:Taylor Swift feiert Mega-Hochzeit in New York

    mit Video0:23
  24. Archiv: Travis Kelce und Taylor Swift im Garten - 2025

    Madison Square Garden:Mega-Hochzeit von Swift und Kelce: Die Feier läuft

    mit Video2:19