In der Thrillerserie "Lucky" stehen Anya Taylor-Joy und Annette Bening Seite an Seite. Zwei Generationen Hollywood, die einiges miteinander verbindet.

Schauspielerin Anya Taylor-Joy mag, wenn es bei ihren Rollen zur Sache geht. Anlässlich der Vorstellung ihrer neuen Serie "Lucky" sagt die 30-Jährige:

Ich liebe jede Gelegenheit, bei der ich völlig verdreckt und blutverschmiert bin und um mein Leben renne. Das hier war also genau mein Ding.

Anya Taylor-Joy findet sich nicht eitel

In "Lucky" spielt Taylor-Joy eine junge Trickbetrügerin, die vor einem Syndikat flieht. Sie hat dabei viele Actionszenen zu absolvieren. Persönliche Eitelkeiten kann sie sich da nicht leisten. Die brauche sie auch gar nicht, erzählt sie.