Neue Thrillerserie "Lucky":Anya Taylor-Joy ist gerne "verdreckt und blutverschmiert"
von Mathilde Bernard und Jens Lindner
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Anya Taylor-Joy ist nicht zimperlich, wenn es um ihr Schauspiel geht. Eitelkeit stünde ihr dabei nur im Weg, erzählt die Schauspielerin dem ZDF.
Schauspielerin Anya Taylor-Joy mag, wenn es bei ihren Rollen zur Sache geht. Anlässlich der Vorstellung ihrer neuen Serie "Lucky" sagt die 30-Jährige:
Anya Taylor-Joy findet sich nicht eitel
In "Lucky" spielt Taylor-Joy eine junge Trickbetrügerin, die vor einem Syndikat flieht. Sie hat dabei viele Actionszenen zu absolvieren. Persönliche Eitelkeiten kann sie sich da nicht leisten. Die brauche sie auch gar nicht, erzählt sie.
Über diese Thema berichtete hallo deutschland in dem Beitrag "Schauspielerinnen Annette Bening und Anya Taylor-Joy in neuer Serie 'Lucky'" am 16.07.2026 um 17:21 Uhr.
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