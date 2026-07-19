  3. Merkliste
  4. Suche
Panorama
Prominente

Bad-Bunny-Konzert in Mailand abgebrochen - Verletzte durch Hagel

Verletzte durch Unwetter in Mailand:Bad Bunny muss Konzert wegen Hagelsturm abbrechen

|

Ein Open-Air-Konzert des Popstars Bad Bunny in Mailand ist wegen eines Hagelsturms abgebrochen worden. Mehrere Zuschauer wurden durch Hagelkörner leicht am Kopf verletzt.

Bad Bunny Konzert in Mailand

Ein Konzert des Popstars Bad Bunny in Mailand musste wegen eines Hagelschauers abgebrochen werden.

19.07.2026 | 0:26 min

Wegen eines Unwetters mit großen Hagelkörnern hat der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny ("Dákiti", "La canción") ein Konzert in Mailand abbrechen müssen.

Auf die Pferderennbahn im Stadtteil San Siro ging am Samstagabend ein so schweres Unwetter nieder, dass die etwa 80.000 Zuschauer nach Hause geschickt wurden. Das Konzert war zuerst unterbrochen und schließlich komplett abgebrochen worden. Das Gelände wurde nach Angaben des Veranstalters sicher evakuiert.

In Onlinenetzwerken veröffentlichte Videos zeigten große Hagelkörner, die kurz nach Beginn des ausverkauften Konzerts auf die Zuschauer niederprasselten. Mehrere Zuschauer wurden nach Angaben der Feuerwehr durch Hagelkörner am Kopf leicht verletzt.

Bad Bunny performt vor einem Bühnenbild aus Zuckerrohr-Pflanzen.

Bad Bunny ist einer der größten Stars unserer Zeit. Mit seiner kompromisslosen Art und seiner Offenheit hat der Puerto Ricaner die Musikwelt auf den Kopf gestellt.

20.06.2026 | 43:40 min

Bad-Bunny-Konzert kann nicht nachgeholt werden

Für den vierfachen Grammy-Gewinner Bad Bunny (32) wäre dies der zweite Auftritt in der norditalienischen Großstadt gewesen. Das völlig ausverkaufte Konzert kann nach Angaben der Veranstalter nicht nachgeholt werden.

Die Zuschauer sollen ihr Geld komplett zurückbekommen. Bad Bunny, der für einen Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt ist, ist gerade auf einer Welttournee. Mailand war die einzige Station in Italien.

Der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny tritt im Rahmen seiner „DeBI TiRAR MaS FOToS World Tour“ im Félix-Sánchez-Olympiastadion in Santo Domingo, Dominikanische Republik, am 21. November 2025 auf.

Bei der Halbzeitshow des Super Bowls 2026 wird Bad Bunny als erster spanischsprachiger Solokünstler auftreten. Seine Fans jubeln, doch sein Auftritt polarisiert.

03.02.2026 | 5:35 min

Bad Bunny trat auch in Düsseldorf auf

Bad Bunny ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Im Februar war der Sänger und Rapper in der Halbzeit des US-Footballfinales Super Bowl im kalifornischen Santa Clara aufgetreten.

Als erster Musiker in der Super-Bowl-Show hatte er dabei ausschließlich auf Spanisch gesungen. Im Rahmen seiner aktuellen Tournee gab der 32-Jährige im vergangenen Monat auch zwei Konzerte in Düsseldorf.

Wichtiger Hinweis in eigener Sache

Wer bei Google etwas sucht, bekommt neben den Suchergebnissen auch eine Box mit Schlagzeilen angezeigt.

Mit ZDFheute als hinterlegter Quelle bekommen Sie unsere Inhalte häufiger in die Schlagzeilen-Box gespielt - geprüfte Inhalte, direkt in Ihrem Überblick.

→ Hier ZDFheute als bevorzugte Quelle einstellen

Quelle: dpa, AFP
Über dieses Thema berichtete ZDFheute Xpress in dem Beitrag "Bad-Bunny-Konzert: Verletzte durch Hagel" am 19.07.2026 um 13:15 Uhr.
Thema
Italien

Mehr zu Bad Bunny

  1. Sänger Bad Bunny bei einem Konzert in Madrid.

    Latino-Sänger auf Spanisch erfolgreich:Bad Bunny - Hassobjekt der Trump-Fans

    von Rebecca Ricker
    mit Video43:40
  2. Bad Bunny tritt während der Halbzeitpause des NFL Super Bowl 60 Footballspiels zwischen den New England Patriots und den Seattle Seahawks am 08.02.2026, in Santa Clara, Kalifornien, auf.

    Bad Bunnys Super Bowl-Show:Zehn versteckte Botschaften beim "Benito Bowl"

    von Katia Rathsfeld
    mit Video0:24
  3. Der Künstler Bad Bunny performt in der Halbzeitshow des 60. Super Bowl in Santa Clara, Kalifornien.

    Nach Auftritt beim Super Bowl:Bad Bunny erreicht Streaming-Rekorde

    mit Video0:24
  4. Bad Bunny bei seiner Halbzeitshow im weißen Anzug, steht auf dem Dach eines Autos und singt.

    Halbzeitshow bei Football-Mega-Event:Bad Bunny setzt bei Super Bowl Zeichen - und erzürnt Trump

    mit Video0:24