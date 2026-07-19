Ein Open-Air-Konzert des Popstars Bad Bunny in Mailand ist wegen eines Hagelsturms abgebrochen worden. Mehrere Zuschauer wurden durch Hagelkörner leicht am Kopf verletzt.

Ein Konzert des Popstars Bad Bunny in Mailand musste wegen eines Hagelschauers abgebrochen werden. 19.07.2026 | 0:26 min

Wegen eines Unwetters mit großen Hagelkörnern hat der puerto-ricanische Sänger Bad Bunny ("Dákiti", "La canción") ein Konzert in Mailand abbrechen müssen.

Auf die Pferderennbahn im Stadtteil San Siro ging am Samstagabend ein so schweres Unwetter nieder, dass die etwa 80.000 Zuschauer nach Hause geschickt wurden. Das Konzert war zuerst unterbrochen und schließlich komplett abgebrochen worden. Das Gelände wurde nach Angaben des Veranstalters sicher evakuiert.

In Onlinenetzwerken veröffentlichte Videos zeigten große Hagelkörner, die kurz nach Beginn des ausverkauften Konzerts auf die Zuschauer niederprasselten. Mehrere Zuschauer wurden nach Angaben der Feuerwehr durch Hagelkörner am Kopf leicht verletzt.

Bad Bunny ist einer der größten Stars unserer Zeit. Mit seiner kompromisslosen Art und seiner Offenheit hat der Puerto Ricaner die Musikwelt auf den Kopf gestellt. 20.06.2026 | 43:40 min

Bad-Bunny-Konzert kann nicht nachgeholt werden

Für den vierfachen Grammy-Gewinner Bad Bunny (32) wäre dies der zweite Auftritt in der norditalienischen Großstadt gewesen. Das völlig ausverkaufte Konzert kann nach Angaben der Veranstalter nicht nachgeholt werden.

Die Zuschauer sollen ihr Geld komplett zurückbekommen. Bad Bunny, der für einen Mix aus Reggaeton, Latin Trap und Pop bekannt ist, ist gerade auf einer Welttournee. Mailand war die einzige Station in Italien.

Bei der Halbzeitshow des Super Bowls 2026 wird Bad Bunny als erster spanischsprachiger Solokünstler auftreten. Seine Fans jubeln, doch sein Auftritt polarisiert. 03.02.2026 | 5:35 min

Bad Bunny trat auch in Düsseldorf auf

Bad Bunny ist einer der erfolgreichsten Musiker der Welt. Im Februar war der Sänger und Rapper in der Halbzeit des US-Footballfinales Super Bowl im kalifornischen Santa Clara aufgetreten.

Als erster Musiker in der Super-Bowl-Show hatte er dabei ausschließlich auf Spanisch gesungen. Im Rahmen seiner aktuellen Tournee gab der 32-Jährige im vergangenen Monat auch zwei Konzerte in Düsseldorf.

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Quelle: dpa, AFP