Diane Kruger wird 50: Model, Mama, Hollywood-Star

Von Niedersachsen in die weite Welt:Model, Mama, Hollywood-Star: Diane Kruger wird 50
Diane Kruger hat ein Leben, das sich viele erträumen: Sie ist Hollywood-Star, Model, Autorin und hat ein erfülltes Familienleben. Nun feiert sie ihren 50. Geburtstag.
"Es geht vorwärts, solche Etappen gehören im Leben dazu. Ich weiß gar nicht, ob diese runde Zahl an sich wirklich etwas für mich repräsentiert." So nüchtern kommentierte Schauspielerin Diane Kruger vor wenigen Monaten im Gespräch mit dem Evangelischen Pressedienst ihren 50. Geburtstag, den sie am 15. Juli feiert.
Der nüchterne Pragmatismus mag ihrer Herkunft geschuldet sein: Der internationale Star wurde, damals noch mit dem Nachnamen Heidkrüger, 1976 als Tochter eines Computerspezialisten und einer Bankangestellten im niedersächsischen Algermissen bei Hildesheim geboren.
Diane Kruger wird 50
Gänzlich unsentimental blickt Kruger allerdings nicht aufs Älterwerden: "Inzwischen ist jeder Geburtstag für mich vor allem eine Erinnerung daran, wie viele Sommer ich noch mit meinem Kind erleben darf. Bevor ich Mutter wurde, habe ich ganz anders in die Zukunft geblickt: Diese große Reise machst du nächstes Jahr, jenes Projekt kannst du auch später in Angriff nehmen."
Krugers Tochter wurde 2018 geboren. Mit Novas Vater, dem US-Schauspieler Norman Reedus, ist Kruger seit den Dreharbeiten zum gemeinsamen Film "Sky" (2015) zusammen.
Vom Model in Paris zum Hollywood-Star
Diane Kruger ist heute international eine der erfolgreichsten deutschen Schauspielerinnen. Mit 15 Jahren brach sie nach dem Gewinn eines Modelwettbewerbs der Agentur Elite in der Heimat ihre Zelte ab und ging auf eigene Faust nach Paris. Schnell startete sie auf den Laufstegen und vor allem mit Mode-Shootings durch, eine Freundschaft zu Karl Lagerfeld folgte. Doch in Deutschland traute man einem Model jenseits des guten Aussehens damals selten viel zu.
In ihrer Wahlheimat Frankreich, wo sie später auch eine Schauspielschule absolvierte, sah die Sache allerdings anders aus. Mit Mitte 20 begann Kruger, erste Rollen als Schauspielerin zu übernehmen, unter der Regie von Cédric Klapisch oder ihres ersten Ehemanns Guillaume Canet. In Hollywood besetzte Wolfgang Petersen sie für "Troja" als Helena, die schönste Frau ihrer Zeit. Schnell stellte Kruger in so unterschiedlichen Filmen wie "Das Vermächtnis der Tempelritter" mit Nicolas Cage oder "Klang der Stille" von Agnieszka Holland ihr darstellerisches Können unter Beweis.
"Inglourious Basterds" und "Aus dem Nichts": Höhepunkte ihrer Schauspielkunst
Für die Rolle als Schauspielerin im Dienst der Alliierten in Quentin Tarantinos Welterfolg "Inglourious Basterds" wurde sie als beste Nebendarstellerin für den Preis der US-Schauspielgewerkschaft SAG nominiert und von diversen Kritikerverbänden ausgezeichnet. Fünf Jahre später erhielt sie einen Ehrenorden des französischen Kulturministeriums und wurde zur "Officière de l’Ordre des Arts et des Lettres".
Es war Regisseur Fatih Akin, der Kruger schließlich auch ins deutsche Kino holte: In seinem schonungslosen Film "Aus dem Nichts" über rechtsextreme Gewalt und deren Folgen spielt sie eine Frau, die ihren kurdischen Mann und den gemeinsamen Sohn bei einem Anschlag verliert und auf Rache sinnt. Beim Filmfestival in Cannes wurde sie dafür 2017 als beste Darstellerin ausgezeichnet.
"Fatih ist mein Bruder", sagt Kruger über den Regisseur, in dessen "Amrum" sie zuletzt eine Nebenrolle als nordfriesische Bäuerin übernahm und mit ihrem prominenten Namen half, die Finanzierung des Films zu sichern.
Kritikerlob für Serien-Rollen
Mit zwei höchst unterschiedlichen, von der Kritik gefeierten Serien-Rollen untermauert Diane Kruger dies eindrucksvoll: In der französischen Produktion "The Seduction" - der Vorgeschichte von "Gefährliche Liebschaften" - ist sie als intrigante Madame de Rosemonde zu sehen, in "Little Disasters" als überforderte Mutter. Und mit dem Episodenfilm "Each of Us" über vier weibliche Gefangene im Frauen-KZ Ravensbrück ist der nächste Film bereits abgedreht.
Heute lebt Kruger, die 2022 auch das Kinderbuch "Dein Name" veröffentlichte, mit ihrer Familie in Paris und New York.
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